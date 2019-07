Vor dem Umstieg

Bild

Hier sitzen sie noch dicht gedrängt, orange auf blauem Schlauch. Ich nehme an, dass sie guter Stimmung sind; bei ruhiger See und unmittelbar bevorstehender Rettung. Beruhigend auch, dass sie jetzt mit ordentlichen Schwimmwesten ausgestattet sind. Sie sind „blutjung“ wie man früher sagte, flott frisiert, keine erwachsenen Männer, keine Familien. Absurde Assoziation – sie erinnern mich an die F4F-Kids. Fast alle kommen aus Äthiopien. Ob sie gemeinsam angereist sind? Ob jeder die 2000 Dollar bezahlen musste, von denen immer die Rede ist? Aus welcher Sparbüchse? Oder wer hat bezahlt, wenn nicht sie? Oder wollte kein Schlepper Geld annehmen? Erzählt der Eine oder Andere seine Geschichte? „I like Alan Kurdi!“ Weil doch, ich erinnere mich, „das kolonialisierte Ding Mensch wurde“.