Mehr Humus (1)

Zur Zeit lese ich ziemlich viel zum Problemkreis „fruchtbare Böden regenerierende Landwirtschaft“. Anlass und reichlich Anregungen dazu finde ich im Blog „Freizahn“, Beispiel hier. Damit aktiviert sich wieder eine seit vielen Jahren vorhandene Interessenrichtung (Kurt Kretschmann, Mulch total, Permakultur usw). Da ich mein wissenschaftliches Interesse mit Praxis verbinden möchte, ist mir Garten näher als Ackerbau und Viehzucht. Und leider musste ich auch pragmatisch entscheiden meine Permakulturideen ohne Kleintierhaltung zu verfolgen. Das ist natürlich eine gravierende Einschränkung.

Doch zunächst einmal der positive Ausgangspunkt: Seit Jahr und Tag sorge ich mich um den Humusaufbau im Garten. Dafür ist meine recht große Kompostwirtschaft von zentraler Bedeutung. Unser Garten hat eine biologisch aktive Fläche (Fläche auf der Photosynthese stattfindet) von rund 700 qm. (Bei einer Gesamtgröße des Grundstücks von reichlich 1200 qm.) Diese Fläche gliedert sich in: Wiese, ca 180 qm, Blumen/Stauden, ca 100 qm, Gemüse, 100 qm, Obst, ca 170 qm und sonstige Bäume/Sträucher, ca 150 qm. (Hinzukommen 180 qm für Gebäude und Aufenthaltsflächen sowie Wirtschaftsflächen und Wege ca 330 qm.)

Restlos alle biologischen „Abprodukte“ des Gartens sowie die Bioreste unseres 2-Personenhaushalts (also Zuführungen aus dem Lebensmittelhandel) werden kompostiert. (Auch Wurzel“unkäuter“ und fast alle kranken Pflanzenteile werden kompostiert und zwar über ihre vorherige Verjauchung.) Darüber hinaus wandert auch noch Herbstlaub von außerhalb des Gartens (von einer Fläche von etwa 100 qm) in den Kompost.

Abgesehen von einer Schnellkomposterbox (um die sich Mrs. Tapir kümmert) haben die beiden Kompostmieten jeweils die Maße: Breite 1 m, Länge 3 m und Höhe 1 m, also ein Volumen von je 3 Kubikmetern.

Beide Mieten sind zum Ende des Kalenderjahres komplett gefüllt. Die erste wurde im Laufe des Vorjahrs aufgebaut, hatte das laufende Jahr Zeit zu rotten und wird im Folgejahr verwendet (im Frühling) und dann sogleich wieder befüllt. Die Zweite ist im laufenden Jahr (dem jetzt zu Ende gehenden) befüllt worden, wird im Folgejahr rotten und im Jahr danach verwendet und wieder neu befüllt werden.

Ich habe den Platz und nehme mir die Zeit und spare mir somit das aufwändige Umsetzen. Beim Kompostaufbau achte ich auf gute Durchmischung grüner und holziger Bestandteile, alle anfallenden Wellpappen werden kompostiert, ausreichend erdige Bestandteile werden zugeführt, systematisch zugeführt wird Bentonit (unser Ursprungsboden ist Sand – unser Dorf heißt nicht zu Unrecht SCHMACHTENhagen). Die einzige Pflege der aufgesetzten Kompostmiete besteht bei Bedarf im durchdringenden Wässern.

Zukäufe zur Bodenverbesserung im Garten außerhalb der Kompostwirtschaft waren im Laufe der Jahre: 4 m3 Fertigkompost und 4 m3 Lehm. Bentonit und Urgesteinsmehle verwende ich regelmäßig (mindestens 25kg/Jahr, Tendenz steigend), Moorbeeterde zur Anlage eines entsprechenden Beetes. Zur Düngung verwende ich ausschließlich Hornspäne, nachdem Bodenuntersuchungen immer eine gute Versorgung mit Kalium und Phosphor ausgewiesen hatten. Vermutlich lasse ich mich zu einem gewissen Maß an Überdüngung hinreißen. Darauf lässt zumindest dass üppige vegetative Wachstum der Pflanzen schließen. Als eine Schlussfolgerung aus meiner neuen Lektüre nehme ich mir vor, den Hornspäneeinsatz allmählich zu senken mit dem Ziel, ohne Dünger auszukommen.

Bodenuntersuchungen habe ich , wie erwähnt, machen lassen und zwar in mehrjährigen Abständen. Die detaillierte mikrobiologische Untersuchung des Bodens wird zwar in den „Freizahn-Texten“ verlangt. Doch dieses Maß von Professionalität (und Kostenaufwand) strebe ich nicht an, ist für mich nicht praktikabel.

Ich teile aber die Überzeugung, dass ein wirklicher Durchbruch zu einer zukunftsfähigen Land-, Plantagen- und Gartenwirtschaft nur möglich ist, wenn die Lebenskreisläufe im Boden (und oberhalb des Bodens) auf mikrobiologischer Ebene verstanden und bewusst und systematisch zur Grundlage aller Lebensreproduktion gemacht werden.