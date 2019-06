Fundstück – 19.6.2019 – Probleme des Personals

„Bei Merkel gehe ich davon aus, dass es eine Mischung ist von totaler körperlicher und mentaler Überforderung durch Extremtress. Dazu kommen Medikamente zur „Beruhigung“ und zur Aufrechterhaltung der „Leistungsfähigkeit“ (sie soll sehr fleißig sein) und gelegentlich mehr oder weniger Alkohol. Ein weiterer Faktor wird die Tatsache sein, dass alles, für das „sie“ gekämpft hat und was sie für richtig hielt, nun in Scherben vor ihr liegt. Die „Weggenossen“ fallen einer nach dem anderen aus. Die steht jetzt alleine da. Clinton und Obama müssen vmtl. mit „Anhörungen“ und „Gerichtsprozessen“ rechnen. Möglicherweise kommt da auch einiges auf Merkel zu. In der Ukraine wird der Ex-Präsident inzwischen auch „als Zeuge vorgeladen“. Merkel ist bereits Geschichte. Sie ist nur noch eine Staffage, die mitläuft. Die Medien versuchen bereits einen neuen „Kanzler“ herbeizuschreiben. Selbstredend muss der genauso naiv sein, wie Merkel damals, als sie in Amt und Würden gehoben wurde.

Das sind alles „öffentliche Anschläge“. Das Rezo-Video mit einem Milliardenkonzern, der dahinter steht und es der „Spaß-Gesellschaft“ als authentisch anpreist und nun die öffentliche „Hinrichtung“ mit den „Zitter-Videos“. Diese Bilder wären früher NIEMALS so in die Medien gekommen.“ (Quelle)