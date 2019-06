Ein bemerkenswerter Rüffel für den deutschen Außenminister

Heiko Maas hatte sich zum 90. Geburtstag von Anne Frank mit den Worten geäußert: „Ihr Tagebuch ist relevanter als jemals zuvor als Warnung vor Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung und als Symbol der Menschlichkeit“. Sowie: „Anne Frank macht uns Mut – obwohl wir in so viel leichteren Zeiten leben als sie. Ihr Schicksal führt uns die Widerwärtigkeit des Faschismus schmerzhaft vor Augen. Nehmen wir ihren Rat an: Machen wir die Welt wenigstens so viel besser, dass Faschismus nie wieder eine Chance hat.“ (Quelle der Zitate).

Wer glaubte, dass es keinen höheren ethischen Bezug als den auf die Menschlichkeit geben könnte und wer darüber hinaus positiv vermerkte, dass Maas nicht die irreführende Bezeichnung „Nationalsozialismus“, sondern den korrekten Begriff „Faschismus“ benutzte, hatte nicht mit der Stimme der von Gott Auserwählten aus Tel Aviv gerechnet. Das israelische Außenministerium kritisierte scharf: „Anne Franks Tagebuch ist KEINE Warnung wegen pseudo-universaler Wischi-Waschi-Werte! Anne Franks Vermächtnis ist eine Warnung vor dem Hass gegen und der Verfolgung von JUDEN.“ Und weiter: „Der Versuch, ‚die Lektionen der Scho’ah zu universalisieren‘, ist nichts weniger als eine unehrliche Neuschreibung der Geschichte.“

Kapiert es endlich: Es gibt nur eine Menschlichkeit, und die heißt JUDENTUM! Alles andere ist Wischi-Waschi.

Und es gibt auch nur eine einzige Geschichte, und die heißt Holocaust (oder, wenn’s beliebt: Scho’ah). Alles andere ist Lüge bzw. Peanuts.

Nach dieser Logik der Zio-Faschisten, die in Israel derzeit an der Macht sind, ist Beethovens 9. Sinfonie mit Schillers Worten „Alle Menschen werden Brüder!“ ein antisemitisches Machwerk.