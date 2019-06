Sie meinen, die Zeit sei reif

Für eine neue Stufe der israelischen Expansion!

Den unersättlichen israelischen Expansionismus hatte Israel Shahak schon vor Jahrzehnten gegeißelt. Hier habe ich aus seinem radikal aufklärerischen Werk: „Jüdische Geschichte, Jüdische Religion Der Einfluß von 3000 Jahren“ zitiert.

Heute hält ein altgedienter israelischer Militarist die Zeit für gekommen, über den „Sechs-Tage-Krieg und den „israelischen Traum““ zu räsonieren.

Von ihm ist die Rede: „Generalmajor (res.) Gershon Hacohen ist leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Begin-Sadat-Zentrum für strategische Studien. Er diente zweiundvierzig Jahre in der IDF. Er kommandierte Truppen in Schlachten mit Ägypten und Syrien. Er war früher Korps-Kommandeur und Kommandeur der IDF Military Colleges.“

Die „zionistischen Träumer“ wollen weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt.