Kein Lobbyist – „Energieprofessor Volker Quaschning“

Den Titel „Energieprofessor“ hat „Jung & naiv“ in diesem ausführlichen Interview Prof. Dr. Volker Quaschning von der HTW Berlin gegeben:

Wer das komplette Video zur Kenntnis nimmt, erlebt einen engagierten Klimaaktivisten, der radikale Forderungen erhebt, die die von ihm als zwingend notwendig erachtete CO2-Redukion in Deutschland bis 2035 auf Null garantieren sollen.

Quaschning führt einen energiepolitischen Rundumschlag. Die Erneuerbaren werden betrachtet, mit voller Konzentration auf Photovoltaik und Windkraft, Fragen der Netze und der Speicherung werden abschließend beantwortet, am Ende werden auch die Sektoren Wärme und Verkehr „erledigt“. Eindeutige, schlichtweg revolutionäre Energie-Positionen eines Fachmanns, der aus seinem überlegenen Wissen schöpft und deshalb weiß wie es geht. Und der nun „die Politik“ vor sich hertreiben will.

Und dass „es gehen muss“ bei Strafe des Untergangs, daran wird kein Zweifel gelassen. Diese Gewissheit ist gesetzt und bedarf keiner Diskussion.

Ich bewundere solche Koryphäen: Etwaige Zweifel an ihrem absoluten Fachwissen halte ich zurück. Mir gegenüber ist so einer der Champion auf dem Spielfeld. Und gleichwertige Gegenspieler sind nicht anwesend.

Wenige Fragen oder Einwände bleiben mir:

Nachdrücklich genug wird es ja erklärt, das immense Ausmaß dessen, was zu leisten ist in den nächsten 10, 15 Jahren. Nicht verdoppelt oder verdreifacht werden müssen die Anstrengungen, nein verfünffacht und mehr.

Zu welchem Preis? Keine Ahnung! Kein Wort dazu!

Brecht empfahl dem Arbeiter dringend, die Rechnung zu prüfen, die er bezahlen soll. Das scheitert hier daran, dass der Energieprofessor nicht die kleinste Andeutung einer Rechnung präsentiert. Der Verkündung: „Alles ist zu schaffen!“ (Wir kennen sie aus anderem Munde.) steht kein Satz gegenüber: Zu welchem Preis? Wer bringt die Mittel auf? Wer steckt die Gewinne ein?

Solche Agitation finde ich abenteuerlich.

Quaschning, der von technisch-wissenschaftlichen Machbarkeitsankündigungen übersprudelt, äußert an keiner Stelle, ob Potentiale der CO2-Minderung zu erschließen wären, durch Maßnahmen, die an die Systemgrenzen gehen, Maßnahmen, die dem kapitalistischen Wachstumszwang entgegenwirken. Dazu schweigt er sich im Interview aus. (Jedoch will ich nicht ausschließen, dass er an anderer Stelle vielleicht Vorschläge in dieser Richtung macht, z. B. hier.)

Nein, dass er ein Lobbyist sei, darf ich nicht unterstellen. Dass seine Forderungen auf dreistellige Milliardensummen hinauslaufen, muss er wissen. Die Hände, die danach greifen, sollte er kennen.

Eine dringende Empfehlung möchte ich allen Klimarettern noch geben: Vermeidet doch bitte den Hinweis, dass Eure Position von 95%, 99% oder 105% aller Wissenschaftler geteilt würde. Es ist wirklich das denkbar schlechteste Argument. Auch Prof. Quaschning muss mehrfach auf die 27.000 „Scientists for Future“ hinweisen. Wer erleben will, wie solche Polit-PR-Aktionen orchestriert werden, mag hier nachlesen und findet dann auch bald die 27.000 Namen, deren klimawissenschaftliche Kompetenz man zur Erheiterung leicht stichprobenartig googeln kann.