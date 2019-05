(Quelle)

„Ein offener Brief an alle – speziell an unsere Politik und die generation 40+:“ (Facebook) erläutert fasslich, sehr ausführlich und fast liebevoll das Fortschreiten zu o. g. Schönen neue Welt.

„Humanity will grow“ (Shanty-Crew)

——————————————–

PS: In Deutschland hingegen ruft man nicht dazu auf, die weiße Frau zu erwürgen.

PPS: Zur Kenntnis nehmen: „Initiative an der BASIS“.