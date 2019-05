Kriegstreiber an der Macht

Politik und Wirtschaft haben mehr mit organisiertem Verbrechen zu tun, als den meisten Menschen klar zu sein scheint. Das wird dann deutlich, wenn man hinter den Theatervorhang der westlichen Fassadendemokratien schaut. Stets macht die westliche F ü hrungsmacht USA vor, wie es geht, alle „ westlichen Werte “ auf dem Weg zur Weltherrschaft in den Staub zu treten. Die servilen Prokonsuln in den Spitzenetagen der EU-Vasallenstaaten folgen dabei ihrer Kolonialmacht in den Untergang der Zivilisation.

Von Ullrich Mies

Die global herrschende Klasse unter F ü hrung des US-Imperiums stellt sich ü ber Recht und Gesetz, denn sie ersetzt das V ö lkerrecht durch den rechtsfreien Raum einer beliebig auslegbaren „ regelbasierten internationalen Ordnung “ (1). Da stellen sich die Fragen: Wessen neue Ordnung ist das? Und in wessen Interesse steht sie? Tats ä chlich handelt es sich um eine Orwell ’ sche Begriffs-Sch ö pfung, um die kapitalbasierte „ liberale Demokratie “ — den Marktradikalismus aktueller Pr ä gung. Diese wird in den Status der einzig m ö glichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung erhoben. Tats ä chlich ist die „ regelbasierte internationale Ordnung “ nichts anderes als das Recht des St ä rkeren und damit das Unrecht des Haifischbeckens.

Dass die herrschenden Politchargen des sogenannten freien Westens alles in ihrer Macht Stehende tun, eine Demokratie, die den Namen verdient, zu verhindern und bestehende Reste zu entsorgen, ist den Lesern dieses Mediums sicher klar. Was sie m ö glicherweise nicht so gut wissen ist, wie grenzenlos widerw ä rtig und brutal die herrschenden Politikakteure handeln: Sie scheuen vor keinem Verbrechen und keiner T ä uschung der Ö ffentlichkeit zur ü ck. Der „ Klassenkampf von oben “ ist in vollem Gange und wird an allen Fronten gegen die Zivilgesellschaft ausgetragen.

„ Die global herrschende Klasse tendiert dazu, sich selbst, vergleichbar mit feudalen K ö nigen, von Gottes Gnaden hoch ü ber alle anderen Menschen gesetzt zu sehen. Faschismus d ü rfte eine tragende S ä ule ihrer Ideologie sein und Krieg nur eines der Werkzeuge, um ihre Macht und ihre Gewinne zu steigern. Damit ist sie durch ein ü bergeordnetes Klasseninteresse miteinander verbunden. Zur Einigkeit im Klassenkampf l ä sst sich konstatieren: Es handelt sich um einen global gef ü hrten Klassenkampf ‚ von oben ‘ . Beim Begriff ‚ Klassenkampf ‘ denkt jeder nur an Aktionen von Arbeitern, die ihre Klasseninteressen verteidigen, und vergisst dabei den viel bedeutenderen Klassenkampf, der von der herrschenden Klasse mithilfe des Staates organisiert wird. “ (2)

Als bis heute unangefochtener Hegemon f ü hren die USA die internationale Ordnung ma ß geblich ins Chaos. Keine Schandtat, die die herrschenden „ Eliten “ innerhalb des eigenen Landes (3) und als Imperium auf der Weltb ü hne nicht begangen h ä tten. (4) Die Zivilgesellschaft ist der Feind der herrschenden Kasten der USA und ihrer EU-Statthalter. Soeben hat der konservative ehemalige franz ö sische Pr ä sidentschaftskandidat Phillipe de Villiers sein neues Buch „ Die Gr ü nderv ä ter Europas “ (5) vorgelegt. In dem 380 Seiten starken Buch setzt er sich mit den Gr ü ndungsl ü gen Europas auf der Basis von 111 Seiten dokumentarischen Beweismaterials auseinander. Er bezeichnet das heutige Europa als CIA-basiertes US-Projekt. (6)

Wer sich den momentanen Zustand der EU, wichtige EU-Vertr ä ge und die in ihnen festgeschriebene Militarisierung anschaut, wei ß : Alles hat sich im Sinne der militaristischen Absicherung des EU-Projekts als Subimperialismus US-amerikanischer Weltdominanz gef ü gt. Ich halte die immer wieder behaupteten Absetzbewegungen der EU von den USA f ü r einen Schmarrn: Die USA und ihre EU-Vasallen haben durch gemeinschaftliches Handeln bei NATO- und EU-Osterweiterung nachgewiesen, dass ihnen die Expansion in den eurasischen Raum wichtiger ist als der Friede. (7) Der Friede ist nicht das Gesch ä ftsmodell der marktradikalen Akteure. Der neue Militarismus wurde 1992 bereits im Vertrag von Maastricht verankert und 2009 im Vertrag von Lissabon als Zwang zur steten erweiterten Militarisierung radikalisiert, obwohl der alte Feind, die UdSSR, 1990 abhanden kam und die Warschauer Vertragsorganisation 1991 aufgel ö st wurde. Hier liegt der Keim des neuen Milit ä rfaschismus, der sich als Verteidigung tarnt. Thierry Meyssan schreibt dazu auf voltairenet:

„ Seit dem Maastricht-Vertrag haben alle Mitglieder der Europ ä ischen Union (einschlie ß lich der neutralen Staaten) ihre Verteidigung unter die Oberhoheit der NATO gestellt, die ausschlie ß lich von den USA geleitet wird. Das ist der Grund, warum alle Mitglieder der Europ ä ischen Union und der NATO gezwungen sind, die US-Sanktionen umzusetzen, wenn das Pentagon dem Finanzministerium die ö konomische Belagerung der L ä nder ü bergibt, die es zerst ö ren will. “ (8)

Meyssan hat Recht, denn in Artikel J.1.4. des Maastricht-Vertrages, des Vertrages von Amsterdam, Artikel J.7, und in Artikel 42 des Lissabon-Vertrages hei ß t es:

„ Die Politik der Union nach diesem Artikel beru ̈ hrt nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten aus dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungspolitik. “ (9)

In Artikel 42 (7) hei ß t es weiter:

„ Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Einklang mit den im Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen Verpflichtungen, die f ü r die ihr angeh ö renden Staaten weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und das Instrument f ü r deren Verwirklichung ist. “

Das Protokoll Nr. 10 des Lissabon-Vertrages „Ü ber die st ä ndige strukturierte Zusammenarbeit nach Artikel 42 des Vertrags über die Europ ä ische Union “ (PESCO) beschreibt den Rahmen der milit ä rischen Zusammenarbeit in Europa. (10)

Tats ä chlich geht es also darum, immer mehr Mittel in den R ü stungssektor zu pumpen und letztlich der NATO unterstehende Parallelstrukturen aufzubauen, die zus ä tzliche Mittel erfordern. Vor allem ist hier anzumerken, dass der Lissabon-Vertrag bereits 2009 in Kraft trat und seine Ausarbeitung lange vor der Krim-Krise lag, die heute als plausibles Argument daf ü r herhalten muss, dass die erweiterte EU-Militarisierung unerl ä sslich sei. Ich bezeichne das als maximale Verlogenheit, nichts anderes!

NATO und EU-Aufr ü stung laufen somit im Doppelpack. So l ä sst sich das vom Imperium geforderte mindestens 2 Prozent BIP-Ziel f ü r Milit ä r und R ü stung schneller erreichen. Folgerichtig hat das absichtsvoll nie als vollwertig konzipierte EU-Kr ü ppel-Parlament (11) soeben einen 13 Milliarden Euro R ü stungsfonds (Europ ä ischer Verteidigungsfonds, EVF, genannt) f ü r den R ü stungs- und Kriegskomplex beschlossen, auf den es sp ä ter keinerlei Einfluss mehr hat.

„ Sp ä testens wenn es um die ersten umstrittenen R ü stungsprojekte geht, werden die W ä hlerinnen und W ä hler feststellen, dass sich das von ihnen legitimierte Parlament kurz vor den Wahlen 2019 in einer wichtigen Frage selbst entmachtet hat. Zuk ü nftig hat das EU-Parlament keine M ö glichkeiten der Mitsprache mehr, wenn R ü stungsprojekte beschlossen werden, die aus dem EVF bezahlt werden sollen, der ü ber 13 Milliarden Euro verf ü gen wird. “ (12)

Die EU-Parlamentarier haben damit einen weiteren Meilenstein gelegt, indem sie der Militarisierung gegen die eigenen V ö lker Europas sowie dem imperialistischen Projekt gegen den neu installierten Feind Russland zustimmten. Man kann auch sagen: Wer immer noch an eine Demokratie auf europ ä ischer Ebene glaubt, verschlie ß t die Augen vor den Realit ä ten.

Ist nach den zahllosen Fehlleistungen der EU-Granden immer noch nicht klar, dass die Zerst ö rung der nationalstaatlichen Demokratien integraler Bestandteil des EU-Elitenprojekts ist?

Ist immer noch nicht deutlich genug und was muss eigentlich noch passieren, damit den zahllosen EU-Enthusiasten einsichtig wird, dass die Entmachtung der V ö lker auf dem Altar eines alles bestimmenden EU-Totalitarismus stattfindet? Ist immer noch nicht offensichtlich, dass die Militarisierung der EU in Kooperation und enger Koordination mit den USA und ihrem milit ä rischen Gewaltarm NATO realisiert wird und die scheinbar von den USA unabh ä ngige EU-Milit ä rmacht in der Realit ä t ihr Verst ä rker unter NATO-Kommando ist?

Aktuell behauptet der EU-Abgeordnete der Gr ü nen Sven Giegold auf gr ü nen EU-Wahl-Propaganda-Plakaten, das „ Friedensprojekt Europa “ sei gef ä hrdet, um Stimmen f ü r das marktradikale, antidemokratische, militaristische und nicht reformierbare EU-Projekt einzusammeln. Der Hauptgrund, den Affen f ü r dieses ü berfl ü ssige EU- „ Parlament “ zu machen, d ü rfte wohl darin liegen, dass die Parteienkandidaten der neoliberalen Blockparteien — und dazu geh ö ren die Gr ü nen — ihr Ges äß immer sch ö n warm und trocken auf Steuerzahlerkosten halten wollen. Auch m ü sste Giegold erkl ä ren, wie man ein „ Friedensprojekt “ gef ä hrden kann, das nie als solches existierte.

F ü r Menschen, die 1 und 1 zusammenz ä hlen k ö nnen, ist schon lange evident: Europa war nie ein Friedensprojekt und auch nie als solches gedacht. Das bedeutet: Die Gr ü nen graben dort nach Gold, wo garantiert nur Ger ö ll zu finden ist.

W ä re die EU ein Friedensprojekt, warum ist dann in keinem der europ ä ischen Vertr ä ge von einem gesetzlich zu verankernden und zu exekutierenden „ Friedensprojekt Europa “ die Rede? In ein solches Europa m ü sste dann nat ü rlich zielorientiert investiert und Kriegspropaganda sowie die M ä stung von Kriegskonzernen unter Strafe gestellt werden.

Bedauerlicherweise nehmen das Kriegsgeschrei und die Propagandahetze nahezu t ä glich skurrilere Formen an. Sogar das sogenannte Parlament der EU beteiligt sich an dieser russophoben Panikmache, wenn es die russische F ö deration mit dem IS gleichsetzt und immer neue Sanktionen fordert. (13) Wurde in irgendeinem der europ ä ischen Vertr ä ge vereinbart, kriminelle Parteien und/oder Regierungen, die Europa in einen neuen Krieg treiben, vor ein Kriegsverbrechertribunal zu stellen? Das w ä re f ü r ein „ Friedensprojekt Europa “ selbstverst ä ndlich.

Im Gegenteil, heute sind alle D ä mme gebrochen, die Regime und die bezahlten Maulhuren ihrer Mainstream-Medien fahren voll auf der Propaganda-Schiene des Krieges mit. Unter dem Signum der „ Pressefreiheit “ d ü rfen sie gesetzlich gesch ü tzt jeden geistigen Unrat verbreiten.

„ Gleichzeitig mit dem Ausbau der Propaganda-Maschine vollzieht sich der des Machtapparats. Die herrschende Kaste installiert sich; sie betreibt die militaristischen Aufr ü stung und sucht das Heer in ihr Instrument zu verwandeln; sie entwickelt, dem Zwang der Verh ä ltnisse und der Logik des Machtwillen gehorchend, den organisierten Kapitalismus [ … ] zu einer Art gesteuerter Wirtschaft — der sogenannten ‚ Wehrwirtschaft ‘ , die ihre Impulse von den imperialistischen Eroberungszielen des Regimes her empf ä ngt und faktisch monopolkapitalistischen Interessen gen ü gt, ohne sich freilich durchaus mit ihnen zu identifizieren …“ (14)

Tats ä chlich sind das angerichtete „ regelbasierte “ Chaos und die Militarisierung Europas die Folgen des US-Anspruchs auf Weltherrschaft, der in allen nationalen US-Sicherheitsstrategien formuliert wird. Ein Staat, der sich die Beherrschung der Welt zum Ziel gesetzt hat, stellt sich nicht nur ü ber alle anderen, sondern will sie mit allen illegalen Terror- und Zwangsmitteln auch unter seine Stiefel zwingen, wie aktuell eindrucksvoll am Beispiel Venezuelas zu sehen ist.

Der unter Trump besonders grassierende Welteroberungs-Hitlerismus tritt als „ Manifest Destiny “ (15) auf: eine imaginierte gro ß artige, unverzichtbare Nation unterwirft sich mit evangelikalem Eifer und selbst gesetzter Mission die ganze Welt. Der US-gef ü hrte Kapitalismus will sie mit dieser „ einzigartigen Freiheit “ begl ü cken. Dass dieses hitleristische Regime zur Realisierung seiner Weltdominanz einer „ einzigartigen “ Wehrmacht bedarf, versteht sich von selbst.

Und so verschmelzen Weltbeherrungsanspruch und „ Full-Spectrum-Dominance “ zu zwei Seiten derselben Medaille. Denn nur mit einem grenzenlos ü berlegenen Milit ä r l ä sst sich diese verbrecherische Eroberungs-Mission erf ü llen. Daher haben die USA die drei traditionellen Waffengattungen Heer, Luftwaffe und Marine um mindestens vier zus ä tzliche erweitert:

die geheimdienstliche Total ü berwachung der Weltbev ö lkerung und deren Ausforschung durch die Kontrolle von cyberspace/Internet/Telekommunikation,

die Totalinfiltration der K ö pfe auf der Grundlage des information warfare unter Einschluss aller T ä uschungen, PR- und Medienmanipulationen, des embedded journalism etc.,

die Militarisierung des gesamten Weltraums und

die Sanktionen, mit denen sie aktuell mehr als 30 L ä nder (16) ü berzogen haben.

„ Die USA haben sich offiziell dazu bekannt, die Welt bis zum Jahr 2020 zu dominieren. Mit der neuen Weltraumrichtlinie-4 von Pr ä sident Trump, der Herstellung von laserbewaffneten Jets als m ö gliche Vorl ä ufer von Weltraumwaffen und der M ö glichkeit, Atomsprengk ö pfe in die Umlaufbahn zu bringen, tickt die Uhr … .. “ (17)

Zehn Kampfzonen (18), Spezialeinheiten (19), circa 800 Milit ä rst ü tzpunkte weltweit, 4.000 im eigenen Land, Logistikdrehscheiben, Drohnen- und Raketenabwehrstationen f ü r den scheinbar „ risikolosen “ nuklearen Erstschlag, die strategische Triade und eine taktische Atomwaffenarmada verbinden sich zu einem einzigartigen gigantischen US-Milit ä rfaschismus. Das ist die bittere Realit ä t. Das „ Full-Spectrum-Dominance “ -Streben der USA in Kombination mit den Milit ä rkr ä ften der NATO-Verb ü ndeten hat die Zivilgesellschaften des „ freien Westens “ zur Geisel genommen und pl ü ndert diese durch stetig steigende Milit ä rhaushalte aus. Alle diese f ü r Kriegszwecke verschleuderten Mittel sind verloren und stehen der zivilen Entwicklung der Menschheit nicht mehr zur Verf ü gung — das ist das ganz gro ß e Verbrechen.

Das Gesch ä ftsmodell des marktradikalen Kapitalismus ist der Krieg gegen alle, die sich dem Herrschaftsanspruch nicht widerspruchslos unterwerfen. W ä hrend die Gesellschaften in den USA und der EU immer weiter in reich und arm zerfallen, drehen die Herrschaftskasten an der Eskalationsspirale internationaler Spannungen, um von ihrer kriminellen Politik abzulenken.

Die Spitzenkr ä fte des Imperiums machen vor, wie dystopische Herrschaft geht: Um beurteilen zu k ö nnen, wes hinterh ä ltigen Geistes Kind sie sind, schaue man sich die kurze Sequenz dessen an, was der ehemalige CIA-Direktor und heutige Au ß enkriegsminister der USA Mike Pompeo vor Studenten zum Besten gab: „ Die CIA log, betrog und stahl “ (20). Nicht, dass das neu w ä re.

Aber ist die Offenheit der zur Schau getragenen Niedertracht und geistigen Verkommenheit nicht bemerkenswert, insbesondere dann, wenn sich alle Offiziellen darin ü berbieten, die USA f ü r „ einzigartig “ zu erkl ä ren und Lug und Trug offenbar f ü r vereinbar mit der „ Pracht des amerikanischen Experiments “ halten?

Das ist in der Tat einzigartig.

Sind die USA nicht schon lange ein plutokratisch-totalit ä rer Kriegsstaat auf dem Weg in eine faschistische Milit ä rdiktatur? Und folgen ihnen ihre EU-Vasallen nicht kriecherisch auf dem Fu ß e und bedienen sich vergleichbarer schmutziger Methoden gegen ihre V ö lker? Eine solche, in den EU-Vertr ä gen bereits festgelegte Dreckspolitik sollten die W ä hler in Europa nicht auch noch mit der „ Abgabe “ ihrer Stimme legitimieren!

