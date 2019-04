Was beim Ostermarsch in Berlin kein Redner, keine Rednerin gesagt hat!

Mit meinem kleinen Bericht vom Berliner Ostermarsch „Traurig in Sevilla“ (So heißt eine CD von Hans-Eckardt Wenzel, auf der sich ab Minute 23 das gleichnamige Lied befindet.)

habe ich nicht zuletzt mein Gefühl der Frustration ausgedrückt.

Nur vordergründig ist das Enttäuschung darüber, dass so Wenige kommen. Es ist auch Verärgerung darüber, dass diejenigen, die auf der Kundgebung reden „Zuspitzung vermeiden“. Was meine ich damit?

Böse und direkt gesagt: Sie sind Friedenswünscher, die konkrete, zielgenaue politische Forderungen vermeiden. Sie reden Friedensworte, die schon längst, wie sie selbst sagen, „Asche in ihren Mündern“ sind. Ist es befriedigend, sich mit einem solchen friedenswünschenden Ritual zu begnügen? Und ist diese Genügsamkeit Zufall?

Nein, es ist kein Zufall! Sie, etablierte Friedensbewegte, wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, den notwendigen politischen Stoß auszuführen. Welchen politischen Stoß? Das erläutert Fee Strieffler von „Luftpost – Friedenspolitische Mitteilungen aus der US-Militärregion Kaiserslautern/Ramstein“:

Will man eine in der Sache korrekte Forderung stellen, die den vertraglichen Möglichkeiten entspricht, dann muss es heißen :

Selbst bei einem Austritt Deutschlands aus der NATO…. wären die US-Truppen immer noch in Deutschland! Es wäre nichts gewonnen.

Sinnvoll wäre die Kündigung bei der Kündigungsfrist von 1 Jahr, ein Jahr nach Kündigung des Stationierungsvertrages.

Wer die US- Truppen daran hindern will, weiter über ihre Basen in Deutschland IHRE Kriege zu führen, hat nur diese Möglichkeit.