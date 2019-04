Klimawandel – Standpunkt, Fragen und Besorgnisse von Ulrike Simon zu unserer Diskussion

Der Opablog ist für mich wichtig. Hier herrscht ein Grundkonsens zu Themen wie Anti-Nato, gute Beziehungen zu Rußland, Anti-Kapitalismus, Antiimperialismus, der Forderung nach einem guten Leben für die 99 %. Es gibt große Meinungsverschiedenheiten zur Analyse der Verhältnisse und ihrer Ursachen, in Bezug auf Wege der Transformation unserer Gesellschaft hin zu diesem guten Leben und natürlich auch bei der Definition dieses guten Lebens, Einigkeit jedoch darüber, dass man sich auf der Suche der Wahrheit, was auch immer das sein mag, in der Gesellschaft und auch im Blog ausgiebig „streiten“ kann, will und muss.

Deswegen habe ich die Seite regelmäßig gelesen, und mich auch bisweilen mit eigenen Beiträgen beteiligt. In letzter Zeit war Pause. Stammleser werden sicherlich wissen, dass ich in einem genossenschaftlich organisiertem Nahwärmeprojekt stark engagiert bin: Auch über das Projekt wurde hier diskutiert, vornehmlich darüber, ob und inwiefern es einen Beitrag zu den von uns als notwendig erachteten gesellschaftlichen Veränderungen leistet. Und sicher ist dieser Aspekt auch ein Grund für mein Engagement. Immer gehört/e dazu aber auch mein Wunsch, einen wirklichen Beitrag zur Energiewende und zur Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels zu leisten.

Mein Projekt brachte und bringt mich leider bis an die Grenzen meiner psychischen und physischen Leistungsfähigkeit. Ich lebe in dem Bewusstsein, das Richtige im Falschen zu tun.

Und stelle nun fest, dass ein menschengemachter Klimawandel von vielen Teilnehmern dieser Blog-Gemeinschaft stark bezweifelt, wenn nicht sogar vehement bestritten wird. Das trifft mich sehr.

Kommentator Albrecht Schmiedel ist ein Mensch, der sich offensichtlich schon sehr lange (u.a.) mit der Klima-Thematik befasst. Er stellt die (naturwissenschaftliche) Wahrheitsfindung und die Frage in den Mittelpunkt, worauf mein Vertrauen aufbauen kann, bestimmten Menschen eher Glauben zu schenken als anderen. Das ist ein zentraler Punkt, und das war ja hier schon in verschiedenen Zusammenhängen mehr als einmal Thema.

Dass ein Botschafter vielleicht als arrogant und besserwisserisch ankommt oder als jemand, der zum x-ten Mal das Ende der Welt heraufbeschwört, kann ich nicht als inhaltliches Argument gelten lassen: Was hat die Art und Weise der Botschaftsverkündung mit den Inhalten zu tun (siehe Umgang mit Assange)? Und beschwören wir den möglichen Weltuntergang nicht auch mit unserer Warnung vor einer menschengemachten nuklearen Katastrophe?

Mich würde jedoch auch die politische Brisanz interessieren: ich kann die Diskussion falsch verstanden haben – ist es richtig, dass die Frage des menschengemachten Klimawandels für die Kommentatoren eine ähnliche Propagandalüge darstellt wie die offizielle Version von 9/11?

Die politische Herrschaftsfunktion von 9/11 wurde ja unter anderem von Daniele Ganser sehr gut herausgearbeitet – selbst wenn die offizielle Version stimmt, die Welt nach 9/11 ist eine fundamental andere als davor.

Inwiefern gilt dies für die Kommentatoren auch für die These vom anthropogenen Klimawandel bzw. überhaupt der Frage, ob es überhaupt eine Erderwärmung gibt (was ja im Übrigen auch gerade von Putin in Bezug auf die Arktis durchaus mit Sorge konstatiert wurde)?

Für mich ergibt sich aus der Klimawandelthematik kein Widerspruch zu meinen sonstigen politischen Überzeugungen. Im Gegenteil.

Dass das Imperium die totale Kontrolle über die fossilen Rohstoffe sucht, ist sicher eine, wenn auch nicht die einzige Ursache für die Zerstörung Libyens, des Nahen Ostens und den jetzigen Angriff auf Venezuela. So kann es doch nur sinnvoll sein, fossile Energien ersetzen zu wollen, mit oder ohne Klimawandel.

Das gilt m.E. auch in Bezug auf die Möglichkeiten für die Bürger, ihre energetische Daseinsvorsorge selbst mit zu kontrollieren.

Dass eine Greta Thunberg hofiert wird, heißt nicht, dass ihre politischen Forderungen ernst genommen werden. Dass jetzt soziale Bewegungen wie die Gelben Westen als rechtsradikal und umweltschädigend dargestellt werden, weil sie niedrige Benzinpreise fordern, ist andererseits kein Grund, die Notwendigkeit einer Energiewende in Zweifel zu ziehen. Hier geht es doch darum, dass, wie auch sonst, die sozialen Belange der betroffenen Menschen nicht ernst genommen werden. Das Ausspielen einer politischen Frage gegen eine andere ist doch nichts anderes als das auch sonst übliche „teile und herrsche“. Ein Spiel welches niemand gezwungen ist mitzumachen.

Es ist mir bewusst, dass das Thema staatliche Subventionen ein Minenfeld ist. Trotzdem kann ich nichts Grundsätzliches gegen mehr staatliche Infrastrukturprogramme zur Beförderung der Energiewende einwenden, selbst wenn der menschengemachte Klimawandel nicht bewiesen wäre. Erstens haben erneuerbare Energien, wie oben schon gesagt, viele Vorteile (über den Straßenverkehr haben wir dabei ja noch gar nicht gesprochen) und zweitens gäbe das ein Konjunkturprogramm, welches in der jetzigen Zeit nur nützlich und deutlich sympathischer als ein massives Aufrüstungsprogramm wäre. Und schon bin ich wieder bei einer der Grundsatzfragen, über die im Blog ja Einigkeit herrscht.

Deswegen nochmals meine Frage: Warum halten die Kommentatoren das Thema „menschengemachter Klimawandel“ für politisch so brisant, dass sie es als Grundsatzfrage betrachten, welche sozusagen dem linken Diskurs an der Wurzel entrissen werden und vollkommen ins Lager des politischen Gegners verlegt werden muss? Warum sieht man es nicht als ein weiteres Thema, in dem es darum geht, über gangbare Wege und gefährliche politische Fehlentwicklungen zu sprechen?

Oder verstehe ich die ganze Diskussion nicht richtig?

Ulrike Simon (Clara S.)