Ich hab‘ leider mal wieder keine Ahnung – oder Update Notre Dame

kenne keine Fakten, kann keine Vergleiche ziehen. Und folglich kann ich keine Vermutungen anstellen, die auch nur halbwegs begründet wären. Das einzige, was aus gegebenem Anlass passiert, ist, dass ich nun für ein (für mich) neues Thema sensibilisiert bin. Der gegebene Anlass ist der Brand von Notre Dame.

Ein sensibilisierender Artikel ist vom 12.2.2019 und ist überschrieben: „Mehrere Kirchen in Frankreich geschändet – Bischöfe schweigen“.

Ein anderer sensibilisierender Artikel ist vom 25.3.2019 und hat den Titel: „In ganz Frankreich werden katholische Kirchen geschändet“. Bilder gibt es auch:

Als Ahnungsloser frage ich: Wie ist die langjährige Statistik und wie die jüngere Tendenz? Welche Täter wurden ermittelt? Welche Daten gibt es diesbezüglich für Deutschland?

***

Und noch ein Artikel, vom 14.4.2019, 5 Uhr. Damit soll es erst einmal genug sein. Die Links habe ich allesamt aus dem Gelben.

***

Dieses noch.

——————————- Update 17.4.2019

Wer geht nach „Notre Dame“ zur Tagesordnung über? Wer tut es nicht?

In dem eher „reaktionären“ Gelben Forum wird das Thema in mehreren Threads ausführlich und durchaus nicht einseitig reflektiert. Dort taucht sogar der Begriff „Dekadenz“ auf. Auf der Seite der Linken gibt es keinerlei Beachtung all dessen. (Ich bitte um Gegenbeweise.) Hier zeigt sich wieder die derzeitige Marginalisierung der Linken, ihre geistige Zurückgebliebenheit. Die Linke beweist immer wieder und immer noch ihre akute Unfähigkeit das Zeitalter zu denken. (Und ich glaube immer noch, dass das überwindbar ist und auch unbedingt überwunden werden muss.)