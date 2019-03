Randbemerkungen zum kleinen Wunder „Thunberg“ (4)

„Thunberg“ ist Chefsache. Es fällt schwer, das nicht zu sehen.

Oder zur Verdeutlichung und weil „Chefsache“ nur Jargon ist: „Thunberg“ ist Aktion und Teil einer Strategie der ökonomischen und politischen Machthaber.

Erfreulich, dass eine solch grundlegende Tatsache so leicht erkennbar ist. Weniger erfreulich: Diese Erkenntnis gilt nicht als Information. Noch Jeder beansprucht dieses sein Grundrecht (das ihm freudig gewährt wird) – das der Ignoranz.

Die Weigerung, an die vernünftig=humanistische Gestaltung der res publica auch nur einen Gedanken zu verschwenden ist Lebensmaxime der Masse der Menschen, während die politisch Interessierten zugleich im #unteilbar-Käfig gefangen sind.

Wem dieser elende Zustand deprimierend stabil erscheint, sollte doch beachten, dass er nicht einfach „da“ ist. Er wird produziert, mit großem Aufwand täglich. Die Herrschenden können nicht eine Sekunde in Ausbau und Erneuerung ihrer Macht nachlassen. Und viele von ihnen sind machtkultiviert genug, um entsprechend zu handeln (anders als die meisten realsozialistischen Führer). Es ist ein unablässiges Ringen sowohl mit neuen Herausforderungen des eigenen Systems als auch stets glimmenden Gegenmachtbestrebungen. So wurde „Thunberg“.

Wenn sich im drögen Schland Mitte 2018 binnen kurzer Zeit 170.000 Menschen für irgendein „Aufstehen“ meldeten, so war das ein Alarmzeichen. (Der atemberaubende Krimi des Austretens dieses Funkens ist noch nicht geschrieben.) Die Gelbwesten aber, Start Oktober 2018 im Land der bürgerlichen Revolution, sind mehr als ein Funke. „Das geht zu weit“, wussten die Chefs sogleich. So wurde „Thunberg“ dringend.

Doch bin ich geneigt, „Thunberg“ über solche tagesaktuellen Dynamiken hinaus, in eine strategische Perspektive zu stellen. Der Kapitalismus von heute, globalisiert wie noch nie und in diesem Sinne identisch mit „Menschheit“, bewegt sich in eine Existenzkrise hinein, Menschheitskrise.

Unsereins Beobachter sollte sich klar machen, dass Gebildete der herrschenden Klasse mögliche Entwicklungen der nächsten zwei, drei, fünf Jahrzehnte (vielleicht auch noch länger) antizipieren, dass man um Gestaltungsentscheidungen ringt und solche bereits getroffen werden. Vieles davon wird nicht auf den Marktplätzen verkündet, Geheimhaltung, also für uns Informationsmangel. Wenn der Beobachter die lückenhafte Informationsbasis als Entschuldigung nimmt und strategische Zusammenhänge nicht thematisiert (Bloss kein Verschwörungstheoretiker sein!), dann sollte er einpacken. Lieber Kochbücher für veganes Rumpsteak schreiben.

Kurz dazu, wie ich mir unseren Zukunftsweg vorstelle (Schlauere mögen schlauer schreiben): Dabei sei vorausgeschickt, dass ich das Gegeneinander- und Zusammenwirken der großen Machtzentren USA, EU und China/Russland nicht betrachte; ebenfalls nicht betrachte, ob sich irgendwann ein einigendes Glaubensband zwischen den Mächtigsten herausbilden könnte. Diese Fragen sind für mich zu groß.

Evident ist, dass die Reichen und Mächtigen, komme was da wolle, reich und mächtig bleiben wollen. Es mag sogar einzelne Kamele geben, die durchs Nadelöhr schlüpfen möchten. Vergeblich. Reichtum und Macht ist ihre Identität. Noch nicht einmal der Liebe Gott kann, trotz aller Verrenkungen, sein Gottsein ablegen.

Die kapitalistische Reproduktion muss in alle Zukunft erweiterte Profitproduktion sein. Noch gibt es auf unserer begrenzten Erde einige große unerschlossene Gebiete (die die Erderwärmung vielleicht sogar vergrößert). Vor allem China und Russland haben noch Entwicklungsbahn vor sich. Im historischen Maßstab aber, die exponentiell wachsende Produktivkraft vor Augen, ist das nur „eine ruhige Minute“ in einer Nische der galoppierenden Geschichte.

Unbegrenzte Profitproduktion muss auf eine beispiellose Intensivierung setzen:

– Intensivierung der materiellen Produktion

– Intensivierung jedes Sozialen

– Intensivierung der Ausbeutung

– Intensivierung der Beherrschung des Geistigen.

Die Wege in alle diese Richtungen sind geebnet und eingeschlagen:

– Industrie 4.0, die neuen Technologien

– „soziale Medien“, Big Data, Totalüberwachung, Exzessindividualisierung

– absolute Verelendung des Arbeitenden, sinkende Lebenserwartung

– geistige Verödung.

Das alles sind Dimensionen einer „Diktatur zum Besten“, schon heute von den Guten ersehnt (Dirk C. Fleck in diesem Talk). Dem Wesen nach ist das Todeskultur. Superreiche meine, dass sie mit 500 Millionen Erdenbewohnern bestens leben können. Was Wunder, der kapitalistische Profittrieb ist der säkularisierte Todestrieb.

Wir sind auf dem Weg.

😉 „Auf dem Weg“, sang einst das Alexandrow-Ensemble. 😉

Unser Weg ist der des Narrentriumphs, der Angst und der Hysterisierung. Das ist der Weg von DSDS, Christchurch und Thunberg.

Glück auf!