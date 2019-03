Noch einmal zum Thema: „Dokumente anschauen !“

BRD-Rüstungsexporte, die den Jemen-Krieg befeuern

Zu dem Problem „Rüstungsexport nach Sau-Arabien und weitere“ gab es eine kleine Anfrage der Grünen (hier), auf die die Bundesregierung geantwortet hat (hier).

Das sind nun wieder insgesamt 12 Seiten Dokumente, größtenteils im behördendeutsch.

Ich kann jeden mündigen Bürger verstehen, der das nicht alles lesen, besser gesagt: entschlüsseln mag. Man hat mehr und anderes zu tun.

Erfreulicherweise gibt es zumindest ein Medium, das in diesem Fall seiner Verpflichtung nachkommt und dem Bürger das Wesentliche vermittelt, ihn also von der Mühe entlastet, die entscheidenden Informationen selbst herauszufinden. Dieses Medium ist rtdeutsch, hier.

Subtil verhält sich die Nichtlügenpresse. Tagesschau titelt: „Exportstopp verlängert – Streit bleibt“ Exportstopp! – Was bin ich froh.

Erst beim weiteren Recherchieren im Archiv stoße ich auf die korrekte Meldung: „Rüstungsexporte für 400 Millionen Euro“. Man hat also nicht gelogen. Man hat sogar wahrheitsgemäß informiert. Aber man hat eine Form gewählt, die der normale Medienkonsument nicht wahrnimmt. Nur weil ich bei rtdeutsch den Sachverhalt in seinem wesentlichen Zusammenhang dargestellt fand, bin ich über die deutsche Kriergsförderung in dieser Frage aufgeklärt worden.