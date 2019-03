Fundstück 28.3.2019 oder: Gelegentlich in Dokumente gucken!

Wer „diskurseifrig“ ist, hat meist keine Zeit längere Texte zu lesen.

Dabei ist es eine Tatsache, dass unsere alte bundesdeutsche repräsentative Demokratie immer noch allerhand wichtige Informationen zur Verfügung stellt. (Das ist ein beachtlicher Unterschied zu den Gepflogenheiten der Mächtigen im Realsozialismus.) Der Normalbürger pflegt diese Infos nicht zu nutzen, weil zu umständlich. Und die Blödmaschinen (Seeßlen) sind auch deshalb Blödmaschinen, weil sie ihm diese Infos nicht vermitteln.

So, nach dieser Vorrede also der Hinweis auf zwei Dokumente: Erstens den Abschlussbericht der „Kohlekommission“ vom 26.1.2019. Die mehr als 300 Seiten brauchen einen nicht zu Schrecken, zwei Drittel sind Anhänge. Eine Stunde kursorischen Lesens reicht für einen Überblick aus. Ich gehe hier nicht in Details, sage nur, dass sich mir ein höchst mulmiges Gefühl eingestellt hat. Wenn das solide Arbeit sein soll?! Man spürt, dass da ein Ergebnis vorgegeben war und der Bericht um jeden Preis („Reim dich oder ich fress dich!“) dazu passen musste.

Zweitens und in gewisser Weise interessanter, griffiger ist der Bericht des Bundesrechnungshofes zur Energiewende vom 28.9.2018. Er hat gut 40 Seiten, ist ausgezeichnet gegliedert und aufbereitet, hier eine Zusammenfassung. Danach ist das Gefühl nicht mehr nur mulmig.

Man versteht die Mechanismen besser, wie am Ende aller Politik immer wieder EIN Ergebnis steht: Die Umverteilung von unten nach oben.

Die Korrektheit gebietet es, mitzuteilen, dass ich den Anstoß, mich etwas sachkundiger zu machen durch dieses Video von Peter Boehringer (AfD) bekommen habe.