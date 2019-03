Randbemerkungen zum kleinen Wunder „Thunberg“ (2)

Thunberg IN DAVOS ist das Schlüsselereignis.

Davos ist Klassenherrschaft.

Genauer: Es ist die Börse, maßgebender Handelsplatz, auf dem die Interessen der Mächtigsten, also der kapitalistischen Ausbeuterklasse, zugleich imperialistischen Herrschaftsklasse, „gehandelt“, abgestimmt und koordiniert werden.

Diese Interessen sind materiell. Dem Aufklärer bringt es nichts, Davos in Dunst zu tauchen (selbst wenn es in wohlmeinender Absicht geschehen sollte). („Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit. Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen.“)

Auch die Herren von Davos sehen die Menschheitskrise. Passable Lösungen werden dringend gebraucht. Endlich eine Stimme (wieder aus Schweden :-)). Da hilft man gerne nach: „ich weiss es wird einmal ein Wunder geschehn„.

Auch im weiteren Verlauf „des Wunders“ mischte sich Banales mit Bemerkenswertem.

Banal ist, dass die Nachricht aufgeblasen und in alle Welt posaunt wurde. Das sei vor 2018 Jahren schon so gewesen. Weise aus dem Morgenland sind rar, und so fighten heute die Feldherrn (beiderlei Geschlechts) der Talkschlachten an vorderer Front.

Ich habe nur ein Gespräch der Dunja mit der Julia mitbekommen. Unerschrocken fragt die bekanntlich enorm Investigative nach der Vielfliegerei der Schönen, dem sexy Gegenpart der Grete,…

… doch das junge Cleverle hat natürlich die Antwort drauf, die jeden Quatsch zum Diskurs adelt.

Mir reicht’s erst einmal. Vom nicht so Banalen, nicht weniger Bösen, beim nächsten Mal.