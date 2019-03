Randbemerkungen zum kleinen Wunder „Thunberg“ (1)

Helene Weigel, die Witwe Bertolt Brechts und langjährige Prinzipalin des „Berliner Ensembles“, sagte gern: „Unmögliches wird sofort erledigt. Nur Wunder dauern etwas länger.“ Das war 1962.

Seitdem lebt die Welt eiliger. Wunder gibt es im Schnellverfahren am laufenden Band. Z. B. einen Paukenschlag namens „Thunberg“: Die Bosse der Bosse hievten ein kleines Mädchen auf die Bühne. Die Pauke war so überlaut, dass offenbar die Wenigsten die Umstände beachtenswert fanden.

Zunächst geschah das in Warschau. Da dachte ich noch: „Na ja, eben die Klimabosse. Bei denen gehört es wohl zur „Identity“, ein ausgefallenes Maskottchen zu präsentieren.“

Doch dann kam Davos, und die Bosse der Bosse hörten vor aller Welt betreten zu, als Pippi Thunberg ihnen die Leviten las. Noch die älteste Klapperschlange hofierte den Hosenmatz.

Ich, in meiner nicht völlig überwindbaren Naivität, dachte: „Das nimmt Denen doch keiner ab!“

Weit, weit gefehlt!

Es funktionierte nach dem Prinzip von Schlaufuchs Goebbels (hab‘ ich dann schnell kapiert): Die Lüge muss nur groß genug sein, damit sie geglaubt wird. Aus Goebbels‘ Bonmot ist längst einen ganze Philosophie, Medienlehre und einträgliche Praxis vieler „Unersetzlicher“ geworden.

Es musste das Unwahrscheinlichste, das völlig Unglaubwürdige präsentiert werden, um Massen der Guten zu erreichen. Was sag ich „erreichen“, sie in Entzücken zu versetzen.

Meine Bewunderung Ihr hohen Herren! Es hat atemberaubend funktioniert. Dem Taumel widerstehen wirklich nur Außenseiter.

Also erinnerte ich mich an die alte Theaterfrau, die im Schweiß ihrer ehrlichen Arbeit Wunder herzustellen wusste. Am besten, man fängt mit einem betäubenden Knall an, einem blendenden Blitz.

Aber wie geht es dann weiter?