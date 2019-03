Wahrlich, Basisdemokratie ist schwierig

Frau Wagenknecht übergibt jetzt etwas, was sie nie hatte, nämlich die Verantwortung für die Bewegung, an dieselbe. Und die mutigsten Basisdemokraten bedanken sich artig im Glauben, ihnen habe W. mit ihrem „sicherlich wohlerwogenen Schritt“ gerade den „bestmöglichen Dienst“ erwiesen. Die Basisdemokraten erzählen das, was ihrer Meinung nach der Basisdemokratie am meisten nützt. Zufällig sind das Halbwahrheiten. Die volle Wahrheit macht uns frösteln.

