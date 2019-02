aufstehn, aufstehn, aufstehn

Ich bin dabei aber ich bin auch draußen.

Was möchte ich bisher festhalten?

„Aufstehn“ war ein Impuls. Bekanntlich waren es mehr als 100.000, die sich meldeten. Sie hatten auf so etwas gewartet. Viele beließen es nicht bei der Anmeldung, sondern fingen an, etwas zu machen. Auch für mich gilt: Der Impuls hat etwas in Gang gesetzt. Warum sollte ich aufhören mit dem Gang, bloß weil nun der Impuls aufgehört hat?

„Aufstehn“ versprach aus dem Mund von Sahra Wagenknecht ganz Wesentliches: Eine weit offene Programmorientierung, einen großen kollektiven Diskussionsprozess, keine vorgegebene zentralistische Führung. „Vielleicht wird die Bewegung ganz neue Personen hervorbringen“, sagte Sahra.

Leider hat „Aufstehn“ die schlimmsten Befürchtungen an Inkompetenz, Undurchsichtigkeit und Klüngelpolitik übertroffen. Es gab und gibt keinerlei Diskussionen. Alle Abläufe, soweit „von oben“, sind konspirativ. Es gibt keine Form von demokratischer Legitimierung und praktisch keine sichtbaren Verantwortlichkeiten. Die Emailadressen derer, die sich angemeldet haben (Sie werden als Mitglieder bezeichnet.) sind privatisiert aber unbekannt von wem.

Der Konflikt mit einer IT-Firma, der Ende 2018 hochkochte und irgendwie gedeckelt wurde, war ein Höhepunkt der Unfähigkeit, einfache Rechtsbeziehungen zu gestalten.

Wer ist für das Desaster verantwortlich? Eine konkrete Antwort kann ich nicht geben, weil alle Vorgänge von allen direkt Beteiligten „intern“ gehalten werden, d. h. vor den aktiven Mitgliedern der Basis lückenlos abgeschirmt werden. Die politische Hauptverantwortung kommt natürlich der politischen Hauptinitiatorin zu. Das ist Sahra Wagenknecht. Nach ihren Reden unterstelle ich ihr keine Unehrlichkeit; bleibt als einzige Erklärung ihre völlige Unfähigkeit große Gruppen (Massen) von Menschen politisch zu führen. Die Frau hat sich selbst auf das Format einer begabten Talkrednerin reduziert.

Nach der Krise Ende 2018, nach der an zentraler Stelle irgendwie Lehren gezogen werden sollten, bleibt die Zentrale weiter paralysiert. Einige Einzelpersonen aus dem zentralen Kreis (Bülow und Kirner seien genannt- http://aufstehen.club/) haben jedoch Initiativen zur Orientierung auf Basisgruppen ergriffen. Offenbar sind sie bemüht mit einer Art Seelsorge für die missachteten und allein gelassenen Basisaktivisten (und mit Hilfe einer Art ergebenen „Mittelbaus“; meist braven Leuten mit Linksparteihorizont) eine funktionierende, handlungsfähige, ihnen nutzbare und selbstverständlich hierarchische Struktur herauszubilden.

Zugleich haben sich etwa ab der Krise Ende 2018 einige Initiativen (mit dem Anspruch „von unten“ im Internet etabliert. Das Hamburger Forum von Artur Leier mit 863 Benutzern ist zu nennen. https://aufstehen-forum.de/?fbclid=IwAR08aytifViiUYU_ZMl_Y4r_CAY-0ujWyXXq7SAl-OgQ0nO3oEmF7mSYJ4A, das Forum von Marcus Hohmann (336 Mitglieder) https://www.aufstehenforum.de/index.php. Es gibt auch ein „Aufstehen-Wiki“ von Werner Noske. https://aufstehen-wiki.de/

Diese etwas größeren Seiten + viele kleine lokale + lebhafte FB-Aktivitäten in diversen Grüppchen haben insgesamt einen chaotischen Zustand geschaffen in dem man sich prächtig wie im schönsten Spiegellabyrinth verlaufen oder seine viele überflüssige Zeit nutzlos totschlagen kann.

Seit wenigen Tagen gibt es eine Initiative, die sich dezidiert basis- und direktdemokratisch äußert – https://aufstehenbasis.de/. Natürlich gehören ihr meine Sympathien. Es wird sich bald zeigen, ob hier die nächste Luftnummer startet oder ob tatsächlich der dringend notwendige ernsthafte Anfang der lokal basierten Vernetzung gemacht wird.

Trotz all dieser Kritik, stimmt meine Einschätzung von „Aufstehen“ in keiner Weise mit dem überein, was der linke Schaumschläger Gysi von sich gibt. „„Aufstehen“ erledigt sich Schritt für Schritt von selbst.“

„Aufstehen“ erlaubt es (und erfordert es) die unschätzbare Lehre zu gewinnen, dass die repräsentative und Parteiendemokratie an ihr Ende kommt. Parteiendemokratie bedeutet StimmABGABE des Souveräns. JEDE Partei und JEDER IHRER FLÜGEL entmündigen mehr oder weniger direkt den Stimmberechtigten. Parteien in der bisherigen Form sind Teil des Problems, NICHT Teil seiner Lösung.

„Aufstehen“ bedeutet für mich politische Aktivität direkt gerichtet auf den Bürger und in Wechselbeziehung mit ihm. Erfreulicherweise stimmen in dieser Haltung alle Mitglieder unserer Oranienburger Gruppe mehr oder weniger entschieden überein. Das ist keine Stimmung von „sich selbst erledigen“. Im Gegenteil. Es eröffnen sich neue große Felder für politisch Neues, für Versuche und Überraschungen. In drei Wochen werden wir die ersten praktischen Erfahrungen machen. Dann gibt es vielleicht mehr zu sagen.