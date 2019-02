Massen. || Bewegung.

Die beiden Begriffe umreißen ein weites Feld.

*

Eine Position von Marx hierzu (1843/44) ist ziemlich bekannt: „auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift“. Obwohl ich Marxens gesamten Gedanken jetzt nicht diskutieren will, zitiere ich noch einmal über den einzelnen Satzteil hinaus. Vielleicht regt es den Einen oder Anderen an:

„Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem |am Menschen| demonstriert, und sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst.“ (Quelle)

*

Lenins gesamtes theoretisches und praktisches Wirken war („bekanntlich“ hätte man früher gesagt) darauf gerichtet, die Volksmassen aufzuklären, zu organisieren und zu mobilisieren und ihnen den Weg zu einer „höheren Bindung“ zu weisen. Sein Vermächtnis ist bis heute nicht ausgeschöpft; heute vielleicht weniger, denn je. Und vor allem ist es nicht auf eine Stufe gehoben, die der heutigen Zeit entspricht.

*

So geschichtsmächtig die Massen sind, die sich von einer richtigen Idee oder Theorie leiten lassen, so ohnmächtig sind sie ohne Idee und so zerstörerisch können sie wirken, wenn sie falschen Wegweisern folgen. Historische Beispiele für jede der Varianten sind verfügbar. Besonders „das Schweigen der Lämmer“, die Passivität der Massen, wo doch ihr entschiedenes Eingreifen bitter notwendig wäre, ist seit einiger Zeit fast zum geflügelten Wort geworden.

*

Ich vermute, dass die Massen (und auch ihre agilsten Vertreter) heute, nach der epochalen Selbstzerstörung der stalinistischen Sozialismusvariante, in einer bösen Falle gefangen sind. Sie heißt: Repräsentativdemokratie. Die Volksmassen sind gefesselt in einer Diktatur (oder genauer: Oligarchie), die sie mittels eines Systems von Stimmabgaben an Parteien äußerlich stützen. In Wahrheit legitimiert sich das System selbst und prägt zunehmend neofeudale Züge aus.

*

Die traditionell erklärten Verfechter der Volksinteressen, die Parteien und Organisationen links der Mitte, gehören zu den größten Nutznießern des Repräsentativsystems. Sie verteidigen es daher mit Entschiedenheit. Dabei spielt das Eigeninteresse einer Bonzenschicht eine bedeutende Rolle aber auch die Denkschranken, die das Eingeschlossensein im Repräsentativraum setzt.

*

Zur Zeit finde ich zwei Erscheinungen besonders interessant. Es ist ein sozusagen „Selbstaufzeigen“ von Massen, das weitgehend folgenlos bleibt. 140.000 Menschen haben den Aufruf „Abrüsten statt aufrüsten“ unterschrieben. Die Masse könnte größer sein, trotzdem: Die schiere Zahl ist beachtlich.

140.000 habe irgendwas signalisiert. Und was geschieht? Nichts. Die Masse hat sich geregt, in Minimalform, meist war es nur ein Mausklick. War es das? Auch die Erstunterzeichner und die „Verwalter der Kampagne“ scheinen kaum mehr zu wollen. Als Aktivität zählt, wenn du einen Bekannten findest, der ebenfalls einmal „Klick“ macht – Unterschriftenzahl vergrößern!

Gibt es denn gar kein politisches Ziel? Doch, es gibt eins: Rüstung kostet zu viel Knete! Wir brauchen das Geld dringender gegen die existentielle Bedrohung – den Klimawandel!

Ja, das sind nur zwei gallige Bemerkungen. Eine differenzierte Einschätzung der Aktionskonferenz „Abrüsten statt aufrüsten“ steht noch aus. Sie wird nachgereicht werden. Festzuhalten aber bleibt:

Einerseits: Eine Masse signalisiert eine gewisse Wachheit und – belässt es dabei. Andererseits: Ein Funktionärskörper hat eine Masse angesprochen (hat den Ausdruck diffuser Wachheit organisiert) und – belässt es dabei. MASSE und BEWEGUNG scheinen phantomhaft auf und bleiben auf je verschiedenen Planeten fixiert.

*

Verblüffend ist, dass das geschilderte Ereignis gleich zweimal stattfindet. Die Sammlungsbewegung „Aufstehen“, noch fulmanter, bringt gar 160.000 Klicks auf die Waage. Und wieder geschieht von Seiten der „Verwalter der Kampagne“ fast nichts. Wörtlich kann ich, ohne allzu falsch zu liegen, den Schluss des letzten Absatzes hier wiederholen:

Hier liegt Stoff zum Nachdenken. Darauf wollte ich aufmerksam machen. Und ja, bevor empörte Kritik kommt: Über „Aufstehen“ muss und kann wirklich Differenzierteres gesagt werden.