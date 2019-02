Transatlantischer Elitenfaschismus und Tiefer Staat. (I)

Gastbeitrag von Ullrich Mies

Die Regierungen der westlichen Fassadendemokratien sahen sich nach dem Kollaps der UdSSR 1990/1991 als Siegerm ä chte eines Systemkampfes. Sieger schreiben die Geschichte und darum kam f ü r die politischen F ü hrungen der USA und ihre europ ä ischen Statthalter eine an langfristiger politischer Stabilit ä t und Zusammenarbeit mit Russland „ auf Augenh ö he “ orientierte Au ß enpolitik gar nicht in Frage. Russland stand mit dem R ü cken zur Wand und Jelzin hatte die Entscheidungen der Clinton-Administration zur Kenntnis zu nehmen, er hatte zu parieren. Zu dieser Zeit war die Welt f ü r die westlichen Herrschaftskasten noch in Ordnung. Erst als Putin die Macht im fr ü heren Sowjetstaat ü bernahm, den Ausverkauf der Nation durch kriminelle Oligarchen eind ä mmte, der Verelendung des eigenen Volkes ein Ende setzte und sich der Einkreisung Russlands durch die NATO entgegenstellte, schrillten in den westlichen Herrschaftszentralen alle Alarmglocken. Seit etwa dem Jahr 2000 installierten die marktradikalen, neokonservativen Transatlantiker unter US-F ü hrung Russland als neuen Feind und den Kalten Krieg 2.0. Treiber der skizzierten Entwicklungen ist ein transatlantischer Elitenfaschismus, der im „ Dunkelraum der Herrschenden “ , dem Tiefen Staat, operiert und eine neue Phase der Hochr ü stung einleitet.