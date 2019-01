Da die Merkel-/Scholz-Regierung den Putsch in Venezuela unterstützt, frage ich, was das Grundgesetz dazu sagt

Ich würde gern in einem Staat leben, der nicht nur ein verordnetes GG hat, sondern eine Verfassung, „die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

Momentan habe ich eine konkrete Frage zu Inhalt und Wirksamkeit des GG, und diese wird durch aktuelle Meldungen ausgelöst:

„Die Bundesregierung fordert ultimativ Neuwahlen in Venezuela und will am kommenden Wochenende einen Umstürzler als „Interimspräsidenten“ des Landes anerkennen. Dies hat eine Regierungssprecherin am Samstag via Twitter mitgeteilt. Der beispiellose Schritt, mit dem sich Berlin eine Entscheidungsgewalt über Oberhäupter fremder Staaten anmaßt, ist gemeinsam mit der ehemaligen Kolonialmacht über das heutige Venezuela, Spanien, erfolgt. Er zielt darauf ab, die Opposition im Land an die Macht zu bringen, die von dessen reichen, weißen Eliten getragen wird und in den Jahren, als sie das Land beherrschte, stets loyal zu den transatlantischen Mächten war. Der aktuelle Umsturzversuch ist der jüngste in einer langen Reihe früherer Staatsstreich-Bestrebungen, deren Protagonisten sich oft auf die Förderung durch deutsche Stellen verlassen konnten. Der Umstürzler Juan Guaidó sucht das Ultimatum der Bundesregierung zu nutzen, um Militärs zu einem ergänzenden Putsch zu veranlassen. Für die westlichen Mächte geht es auch darum, im globalen Machtkampf gegen Russland und China die Reihen zu schließen.“ Weiter hier.

Meine Frage ist, ob und was das GG zu dieser erklärten Putschunterstützung der Regierung der BRD sagt. Wer hilft, die Antwort zu finden?