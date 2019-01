Ein zu grober Gebrauch der deutschen Sprache

Chorprobe. Alle kennen sich seit langer Zeit. Alle beteiligen sich an Solidaritätsaktionen für Flüchtlinge, die in akuter Notlage sind.

A begeistert sich in letzter Zeit ganz besonders für Calypsos. Er schlägt vor (zum zweiten oder dritten Mal in kurzer Zeit) einen Calypso ins Programm aufzunehmen. Die Anderen mögen Calypso. Auf A’s Begeisterung reagieren sie freundlich und – klein wenig bedenklich. Ob wir das richtig „hinkriegen“? B meint: „Wir haben das nicht so im Blut.“

A muss jetzt entschieden aufklären: „Also, das ist auch Rassismus! Jeder von uns hat bestimmt mehr karibische Musik gehört als Bach-Choräle. Aber wir glauben immer noch, die haben es anders „im Blut.““

Kleine Schrecksekunde.

Ich meine, dass es zweifach zu grob war.

A hat mit einer Kanone nicht auf einen Spatzen, auf eine Mücke geschossen. Die landläufige Formulierung der deutschen Sprache „Ihm/ihr liegt etwas im Blut“ hat nicht das Geringste mit Rassismus zu tun. Es tut mir buchstäblich weh, wenn so mit der bildhaften Lebendigkeit unserer Sprache umgegangen wird.

Die Sprache braucht Bilder, Umschreibungen, Übertreibungen usw usf, um tatsächlich bestehende Unterschiede – darunter auch tiefe Prägungen, die trotzdem gar nichts mit Rasse zu tun haben – auszudrücken.

Ja, wir können Calypso singen, obwohl keiner von uns den Belafonte im Blut hat. Nehmen wir die süße Frucht aus dem fremden Paradies und machen wir mit unseren nord-, ost- oder west(!)friesischen Stimmen etwas daraus, was uns und den Leuten von Flensburg bis Passau gefällt.