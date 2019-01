„Ein Gelbwestenprogramm für Deutschland 2019“ 

Norbert Häring, der eines der qualifiziertesten wirtschaftspolitischen Blogs betreibt, die ich kenne, hat uns zum neuen Jahr ein politisch-programmatisches Dokument zur Verfügung gestellt. Er nennt es

und erläutert:

„Die Gelbwesten in Frankreich haben aus der Perspektive der unteren Drei Viertel der Bevölkerung eine Liste sehr konkreter Forderungen an die Nationalversammlung formuliert und dafür großen Rückhalt bekommen . Inspiriert vom Herannahen eines neuen Jahres habe ich aufgeschrieben, was in Deutschland – aus meiner Sicht – konkret und schnell getan werden könnte, damit das Leben für die unteren drei Viertel der Menschen im Land besser wird.

Die Liste beginnt mit dem was nötig ist, damit der Staat die finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten bekommt, das Nötige zu tun, und die finanziellen Lasten aus Steuern und Beiträgen gerechter verteilt werden. Es geht weiter mit Sozialpolitik im sehr weiten Sinne, wobei auf Ausgleich bedachte Bildungs-, Arbeitsmarkt und Abgabenpolitik als erste und wichtigste Teile der Sozialpolitik verstanden werden. Denn es ist immer besser, die Menschen das Geld selbst verdienen zu lassen, das sie brauchen, als sie erst auf unfaire Weise knapp zu halten und ihnen dann einen Teil des vorenthaltenen Geldes unter Auflagen als Almosen zurückzugeben.“

****************

Das Programm wendet sich direkt an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages mit konkreten Forderungen die den folgenden sechs Zentralproblemen zugeordnet sind:

„Abgeordnete des Deutschen Bundestags, sorgen Sie, im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung, dafür, …:

… dass große Unternehmen und Gutverdiener viel Steuern zahlen, kleine Unternehmen und Geringverdiener wenig!*

…dass die Regierung ihre finanzielle Zwangsjacke ablegt und kein Geld ausgibt, um die Welt zu einem schlechteren Ort zu machen!

… dass Kinder unabhängig von der Herkunft faire Lebenschancen haben, niemand ökonomisch aussortiert wird und alle Menschen in Würde leben und alt werden können!**

… dass auch Geringverdiener und Familien eine anständige Wohnung bekommen können!***

… dass die Bundeswehr eine reine Verteidigungsarmee und Deutschland eine Friedensmacht wird.

… dass Deutschland solidarisch mit ärmeren Ländern in der EU und der Welt und mit Schutzbedürftigen umgeht!

… dass alle Bürger, nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land eine angemessene Gesundheitsversorgung bekommen!“

Wie jeder dieser Problemkomplexe mit konkreten Forderungen unterlegt ist, möchte ich am Beispiel des ersten dokumentieren:

„… dass große Unternehmen und Gutverdiener viel Steuern zahlen, kleine Unternehmen und Geringverdiener wenig!*

Stoppen Sie die massenhafte Gewinnverlagerung ins Ausland zur Steuervermeidung. Besteuern sie allen Besitz in Deutschland, der nicht verlagert werden kann, und Einkommen aus diesem Besitz.

Unterbinden Sie die die steuerfreie Vererbung großer Vermögen.

Führen Sie einen höheren Steuersatz für sehr hohe Einkommen ein.

Heben Sie die ungerechte Beitragsbemessungsgrenzen in den Sozialversicherungen auf, die ausgerechnet die großen Einkommen aus der Solidarität entlassen.

Streichen Sie die Möglichkeiten für große Investoren, Grundstücke und Gebäude zu erwerben, ohne Grunderwerbsteuer zu bezahlen.

Beziehen Sie (mit Übergangsregelungen) alle Selbständigen und Beamten in die Sozialversicherungen ein.

Fordern Sie die Regierung auf, die Einhaltung der Steuergesetze auch bei den Reichen und Großunternehmen durchzusetzen. Lassen Sie sich regelmäßig über Fortschritte berichten.

*Nähere Erläuterungen zu diesem Themenbereich.“

Ich empfehle dringend, den gesamten Programmvorschlag im Original zu lesen, einschließlich der sachkundigen Erläuterungen, auf die mit jeweils mit Sternchen verwiesen wird.

Fast unnötig zu sagen, dass dieses Programm ein unschätzbares Werkzeug für alle sein kann, die aufstehen wollen.