Störenfrieder in diesem und in jenem Jahr

(also sprach Guido Bohsem)

Störenfrieder aber entgegnete:

„Hier finden Sie Fakten/Zahlen/Analysen als Zuckerwatte angeboten, als Stoff, aus dem die Träume sind mit einer klitzekleinen Prise Salz:“Natürlich gibt es Probleme, es gibt sogar viele davon. …

Nach fast neun Jahren Aufschwung… schreibt hier ein Herr Bohsem ein Essay, das an den Baustellen des Sozialstaates (Gemeinwohl, Energie, Miete, Pflege) vorbeikurvt, den mißhandelten Rechtsstaat (Steuerlöcher, Mafia im Staat, Wirtschaftsverbrechen und Organisierte Kriminalität nach dem Motto: die Kleinen hängt man, die Großen läßt man laufen) als Patienten für die Ambulanz und nicht für die Notoperation am offenen Herzen erkennen will. Ein „Weißmaler und Weichspüler“ , der die Zeichen der Zeit nicht erkennen will!

128 Leser*innen geben keinen Laut und üben sich weiter im „Schweigen der Lämmer“! Bereiten Sie sich vor auf Geheimakte Finanzkrise – Droht der nächste Jahrhundert-Crash?

Rufen Sie sich dabei die Geburtstagsfeier des Herrn Ackermann mit/bei Frau Merkel in Erinnerung mit dem Trinkspruch: „Deutschland fiel in die Hände der Räuber“. Über Pflege, Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung, Wohnen, Vermögens- und Erbschaftssteuer, Bundeswehr und Auslandseinsätze, Mißbrauch in Kirche und Staat und zum Menschenbild des Grundgesetzes hoffe ich im Jahr 2019 auf Mitstreiter/Mitschreiber*innen: das Papier kommt sicher kostenlos aus der oft zitierten Papierfabrik!“

Und Störenfrieder setzte hinzu:

„… nach der „mächtigsten Frau der Welt“, Frau Merkel, müssen „wir“ mehr Verantwortung übernehmen. Dazu benötigen wir gute Gesundheit, etwas Glück, (Nächsten-)Liebe, Zusammenhalt und das seit Jahren geübte Laute Denken unter Freunden. Zur Abwehr des Gegenwindes empfehle ich die Überprüfung der im Keller gelagerten „Gelben Westen“, auch wenn diese in unserer Republik aus der Mode gekommen sind. Also: Helm ab zum Gebet, das „Gen des Bösen“ ist in Kirche und Staat zu oft in Erscheinung getreten – und muß in die Schranken gewiesen werden. Ein gesundes Neues Jahr 2019 wünscht Euer Frieder Kohler.“

Und Gerlinde antwortete:

„Danke, Frieder, da sagst du Gutes.

Ich danke allen, die ich kennenlernen durfte dieses Jahr, und will mal sagen, die Bildung von solchen Foren ist wirklich toll.

Wünsche auch allen ein gesundes Neues Jahr, und wandelt die Energie der potentiellen Böller um in eine Energie, die die richtigen Ziele trifft….!

Gerlinde“