Aufstehen, um sich als neue Bürgerbewegung zu finden.

*

„Aufstehen“, das sagt schon das Wort, zieht sich nicht lange hin. Es ist normalerweise Sache eines Augenblicks. Als politische Programmatik ist der Begriff schnell erschöpft. Die Initiatoren von #aufstehen haben den Kompromiss gefunden, mit einem recht weit (ziemlich diffus) formulierten Gründungsaufruf zu starten, während das eigentliche Programm in einem Prozess breiter demokratischer Diskussion erarbeitet werden sollte.

*

Wer nun erwartet hatte, dass diese Diskussion von der ersten Stunde an #aufstehen prägen würde, sieht sich bitter enttäuscht. Zu den Grundfragen der Bewegung gibt es nicht nur keine Diskussion. Es gibt noch nicht einmal eine DiskussionsMÖGLICHKEIT. Interne Kommunikations- und Informationsstrukturen, sowie Entscheidungsverfahren, wenn es sie den gibt, sind völlig intransparent. Das Nötigste dazu ist in diesem Offenen Brief gesagt.

*

Trotz dieser Situation gibt es in regionalen und lokalen Gruppen lebendige Diskussionen vieler engagierter Menschen. Wir in Oranienburg waren bei unserem ersten monatlichen Treffen 12 Personen, beim zweiten 23 und jetzt beim dritten im Dezember 18 Personen. (Es gab noch ein allererstes, sozusagen halböffentliches Treffen mit vier Personen.) Wir haben drei Arbeitsgruppen gebildet (Soziales, Umwelt, Frieden), haben einen Stammtisch und bereiten einen Info- und Aktionsstand vor, den es ab Februar (monatlich?) mitten in Oranienburg geben soll.

Ungeachtet dieser konkreten Aktivitäten und sie ergänzend habe ich mir einige weitere Gedanken über #aufstehen gemacht.

*

Wir brauchen eine wirkliche Bürgerbewegung und #aufstehen kann die Chance sein, Schritte in diese Richtung zu gehen. Eine solche Bürgerbewegung besteht nicht darin, dass „ein charismatischer Führer“ mittels Fatzebuck und dergl. eine Masse Mensch hinter sich versammelt. Die Bewegungen Syriza, Bernie Sanders oder en marche (Macron) mögen einzelne Elemente von Bürgerbewegung enthalten, sind wesentlich aber Herdenauftrieb innerhalb des parteipolitischen Spiels. Andere Bewegungen, etwa Podemos, Corbyn, 5 Sterne, müssten eingeschätzt werden.

*

Eine wirkliche Bürgerbewegung besteht aus dauerhaft lebendig vernetzten Basisgruppen, die selbstorganisiert sind. Sie hat keine ständigen Führerinnen und Führer, gibt sich aber zeitbegrenzt und aufgabenabhängig Führerinnen und Führer, die JEDERZEIT rechenschaftspflichtig und abrufbar sind. Mittels Vernetzung beschränken sich die lokalen und regionalen Basisgruppen NICHT auf lokale und regionale Probleme. Bei entsprechendem Entwicklungsstand können sie unmittelbar (also ohne Vermittlung über Parteien) politische Akteure werden.

*

Als Bürgerbewegung garantiert die Bewegung ohne jede Einschränkung die bürgerlichen Grundrechte und -freiheiten und baut diese den digitalen Möglichkeiten entsprechend, die in rasanter Entwicklung sind, energisch aus. Damit, dass die bürgerlichen Grundrechte und -freiheiten ein substantieller Wert dieser Bewegung sind, unterscheidet sie sich grundlegend von allen bisherigen realsozialistischen und -kommunistischen Emanzipationsversuchen.

*

Ziel dieser neuartigen Bürgerbewegung ist „der Mensch“, d. h. der wirkliche Mensch in seinem praktischen, materiellen und geistigen Lebensprozess, eingebettet in die Natur und in die Generationenfolge. Zur wirklichen Förderung des Menschen schreibt sie sich weder die Abschaffung jeglichen Privateigentums an Produktionsmitteln, noch die Bewahrung und Förderung jeglichen Privateigentums an Produktionsmitteln auf die Fahne. Sie ist damit weder rechts noch links im herkömmlichen Sinne.

*

Das wirkliche Wohlergehen und die wirkliche Förderung jedes Menschen ist Ziel und Zweck und gesamter praktischer Tätigkeitsinhalt dieser Bürgerbewegung. Alle politischen UND ÖKONOMISCHEN und kulturellen Maßgaben der Gesellschaft (die wesentlich als Staat ihrer souveränen Bürger organisiert ist) sind diesem Zweck untergeordnet.