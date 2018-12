Schöner Faschismus

Herbst 2018

Die Bundesrepublik Deutschland, selbsterklärter famoser #unteilbar Rechtsstaat, leistet sich ein Zentrum, das in aller Öffentlichkeit zur (bezahlten) Denunziation missliebiger Menschen (Juden eher weniger) aufruft …

… und fordert, sie zu vernichten. Die Vernichtung ist derzeit noch auf die wirtschaftlichen Existenzbedingungen dieser Menschen begrenzt.

Dieses Zentrum nennt sich „Zentrum für politische Schönheit“. Es weist also schon in seinem Namen darauf hin, dass es unbedingt mit ästhetischem Brimborium arbeitet. Es will keinesfalls hinter dem ästhetischen Faschismus der Geschichte, Riefenstahl- und Breker-Faschismus, zurückstehen.