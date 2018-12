Gegen den Krieg könnten wir viel mehr bewirken (III)

Gebraucht wird RADIKALITÄT. Beim Wort „Radikalität“ hören sofort 70% weg oder 90%. Dabei ist es nicht mehr als das, was uns das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (hier Artikel 14) freistellt bzw. aufträgt. Radikalität heißt nur, eine Sache zu Ende zu denken, wenigstens bis zu einem relativen Abschluss zu denken. Nur in einem ausreichend weiten Denkrahmen kann erfolgversprechend gekämpft werden.

Zu solcher Radikalität gehören heute die zwei Einsichten, dass erstens keine Voraussetzungen sichtbar sind, den Kapitalismus „abzuschaffen“. Es droht – obwohl überall gelbe Westen vorhanden sind – KEINE Revolution. Und zweitens ist eine wirkliche Besserung unserer Lage nur mit durchgreifenden Maßnahmen zur Beschneidung bis Enteignung des großen kapitalistischen Privateigentums im Interesse des Gemeinwohls erreichbar: „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.“ (Grundgesetz, Artikel 15).

Gebraucht wird TRANSPARENZ. Um Transparenz zu verlangen, ist noch nicht einmal „Radikalität“ notwendig. Es reichen ein wenig Verstand und Selbstachtung. Jeder weiß: „Wer zahlt, bestimmt die Musik.“ Tausendfach ist nachgewiesen, dass ein Großteil der sogenannten NRO der Zivilgesellschaft von Regierungen (samt ihren Geheimdiensten) oder/und gleich direkt von den Mächtigen bezahlt wird. Die verdienen sich zu Recht den „Ehrennamen“ RHO – „Regierungs-Hilfs-Organisation“.

Suchen Sie im Netz, liebe Leserin, lieber Leser, (oder wo auch immer) nach präzisen aktuellen Angaben über Finanzquellen und -ausgaben der hier genannten NRO – „Zentrum für politische Schönheit“, „Antonio Amadeo-Stiftung“, „IALANA“, um nur diese Beispiele zu nennen. Sie werden nichts finden!

Dabei gibt es seit Jahren die „Initiative Transparente Zivilgesellschaft“ (ITZ), die in zehn Punkten Kriterien für eine erste Transparenzbewertung der Akteure der Zivilgesellschaft erarbeitet hat. Nach Jahren der Propagierung haben sich inzwischen 1081 Organisationen von den zehntausenden, wenn nicht hunderttausenden existierenden dieser Initiative freiwillig angeschlossen. Die meisten aber, die am lautesten Moral in der Politik trommeln, haben das nicht nötig. Kein Hund sollte von diesen Helden ein Stück Brot nehmen, viel weniger ein aktiver Demokrat sich mit ihnen einlassen – solange sie nicht jede Zwielichtigkeit ausgemerzt haben. Das wäre der erste Schritt aus der Matrix.

Genauso bedeutend, wie Transparenz ist BASISDEMOKRATIE. Die genannten zehn Kriterien der ITZ schließen auch Auskünfte über die Demokratie in diesen Organisationen ein und zwar über die dauerhaft praktizierte. Sie weisen den Weg, wie wir „klein anfangen“ können. Zweifellos ist verwirklichte Basisdemokratie in einer Organisation, die politisch effektiv sein will, eine schwierige Aufgabe. Doch nur im ständigen Bemühen um diese Aufgabe, im Wachsen aller Beteiligten in diesem Prozess kann ein öffentlicher Raum der Wahrheit geschaffen werden. Die neuen Medien, kritisch benutzt, können dabei helfen. Ohne das „Wahrsprechen“ in der Gesellschaft, die Griechen nannten es „Parrhesia“, kann es keine Demokratie geben. Und ohne wahrhafte Demokratie (also nicht bloß Repräsentativdemokratie) keine praktische Humanisierung der Gesellschaft.

Der heuter wiederbelebte Populismus, die so populären Sammlungsbewegungen (mit dem Gruselklassiker Tsipras-Syriza an der Spitze) sind Lichtjahre von Baisdemokratie entfernt. Leider scheint es auch bei der neuen Sammlungsbewegung „aufstehen“ diesbezüglich Defizite zu geben. Doch das ist ein neues Thema.