Wenn sie nicht Heuchler wären, sondern Humanisten (wie sie behaupten),…

dann würden die Parteien des Machtkartells CDU/CSU, SPD, Grüne, FDP nicht ein Gesetz vorbereiten („Einwanderungsgesetz“) zur Abwerbung qualifizierter Kräfte aus Ländern der Dritten Welt, sondern sie würden eine großzügige Ausbildungs- und Investitionsinitiative für die Menschen genau in diesen Ländern starten.

Sie würden das Recht dieser Menschen, nicht migrieren zu müssen, anerkennen und durchsetzen helfen.

Wenn sie nicht blind und besoffen gefangen wären von „den positiven Seiten der Liberalisierung und Globalisierung“, sondern radikal für Aufklärung und Emanzipation aufstehen würden, dann würden die Bundestagsabgeordneten der Linkspartei den UN-Migrationspakt ablehnen, solange die Bundesregierung nicht die folgenden Forderungen annimmt:

„1. legale Fluchtwege für Menschen in Not zu öffnen und Flüchtlinge nicht weiter

durch das Konzept sicherer Herkunftsstaaten wie eine Grenzvorverlagerung

durch Pakte mit Autokraten wie dem türkischen Präsidenten Erdogan zu

bekämpfen.

2. das Recht, nicht migrieren zu müssen zu garantieren und die Ursachen von

Flucht und Migration konkret zu bekämpfen. Dazu gehört ein umgehender Stopp

deutscher Rüstungsexporte, der Agrarsubventionen wie auch der

Freihandelsabkommen mit den Ländern des Südens, die zur Zerstörung ganzer

Länder führen.

3. im Rahmen einer Initiative für globale Gerechtigkeit die ODA-Quote auf 0,7% des

BIP zu erhöhen und insbesondere den Forderungen afrikanischer Staaten

nachzukommen, die Herkunftsstaaten von Migrantinnen und Migranten finanziell

zu unterstützen.

4. dem Bundestag die UN-Wanderarbeiterkonvention zur Ratifizierung vorzulegen.

5. auf eine neokoloniale Politik der Abwerbung von Fachkräften aus den Ländern

des Südens zu verzichten und die Enteignung von Entwicklungsländern zu

stoppen.

6. für Fachkräfte, die aus den Ländern des Südens angeworben werden,

Kompensationsleistungen an die Herkunftsländern in doppelter Höhe der

Ausbildungskosten zu leisten und hierzu eine entsprechende Besteuerung von

Unternehmen vorzunehmen,

7. in eine Ausbildungsoffensive in Deutschland zu investieren, eine

Mindestausbildungsvergütung in Höhe von 80% der durchschnittlichen

Ausbildungsvergütungen durchzusetzen und die Ausgaben auch für berufliche

Bildung massiv zu steigern.

8. durch die Einführung einer Ausbildungsplatzumlage die Unternehmen zu

zwingen, sich an der Ausbildung von Fachkräften zu beteiligen und nicht weiter

zu versuchen ihre Profitrate auf Kosten der Verweigerung von Ausbildung für

Beschäftigte zu steigern.“

Die Linksfraktion des Bundestages hat das Positionspapier von S. Dagdelen und Anderen, dass diese Forderungen aufstellt, abgelehnt und will dem UN-Migrationspakt zustimmen.