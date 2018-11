Ein Leserbrief von Hajo Kahlke an die „junge Welt“

An junge Welt Leserbriefe „In CDU-Stahlhelmtradition“, von Gitta Düperthal, junge Welt vom 21.11.2018 Hallo, Mit dem ursprünglich einmal ehrwürdigen, doch langsam verkommenden

Begriff „Antifa“ ist jene Seite der jungen Welt überschrieben, die sich

mittlerweile nur noch zum geringeren Teil mit wirklichem Faschismus

auseinandersetzt, sondern nun prinzipiell alles zu Faschismus und

Rassismus zählt, was sich gegen die herrschenden Vorgaben des dezidiert

Antinationalen, des Multikulturalismus und der Migrationsmaximierung

stellt.

Das ist dann der Hauptfeind solcher Art „Antifa“, gegen den im

Prinzip alles erlaubt ist. Und so freuen sich auf dieser Seite nun auch

Autorin Gitta Düperthal und der von ihr zitierte David Paenson von der

Initiative „Keine AfD in den Landtag“, dass diese famose Initiative in

Hessen einen Straßenwahlkampf der AfD weitgehend verhindert habe.

Erfreut ist man also darüber, bei dieser Wahl einen traditionellen

Grundbestandteil jeder freien Wahl, nämlich den ungehinderten

Straßenwahlkampf für alle Parteien, eliminiert zu haben!

Dazu passt das alte Bonmot , das von Ignazio Silone stammen soll:

„Wenn heute der Faschismus wiederkommt, klopft er nicht an die Tür

mit den Worten ‚Hallo, ich bins, der Faschismus‘. Nein, er klopft an

und sagt ‚Guten Tag, ich bin der Antifaschismus, wenn Sie mich bitte

reinlassen‘ „. Mit freundlichen Grüßen Hajo Kahlke, Heidelberg