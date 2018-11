„Völkerwanderung“ oder definierte Begriffe?

Seit viel über Flüchtlinge und Migration gestritten wird, ist mir in Gesprächen oft das Wort „Völkerwanderung“ begegnet. Mein Wissen über die historischen „Völkerwanderungen“ in der Spätantike ist recht ungenau und lückenhaft, und bei meinen GesprächspartnerInnen war es nicht besser.

Das scheint kein Zufall zu sein. Wikipedia meint, dass „Völkerwanderung“ eine in mehrfacher Hinsicht fragwürdige Bezeichnung ist, die heute kaum noch wissenschaftlich akzeptiert ist.

Sind nicht viele der gegenwärtigen Debatten auch deshalb so wenig konstruktiv und oft frustrierend, weil Begriffe nicht definiert und oft willkürlich verwendet werden? Es ist fast schon Standard, dass „Flüchtling“ und „Migrant“ verwechselt oder gleichgesetzt werden. Fatal, denn beide Erscheinungen verlangen doch sehr unterschiedliche Maßnahmen.

Qualifizierter Kritiker des UN-Migrationspaktes, etwa der „Fassadenkratzer“ oder Norbert Häring, gebrauchen diese Begriffe präziser und fordern das auch im Diskurs ein.

Ich halte es darüber hinaus für erforderlich, Migration im tradierten Wortgebrauch von der MASSENMIGRATION als neuem, mit der neoliberalen Globalisierung einhergehendem Geschehen zu unterscheiden. Diese mögliche Migration der Zukunft, die ich als weltherrschaftlich gesteuert betrachte, würde hunderte Millionen Menschen umfassen. Das wäre eine gigantische Menschenentwurzelung durch den Imperialismus des 21. Jahrhunderts.

Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass der UNO-Pakt zur Migration („Global Compact for safe orderly and regular Migration“) in enger Verbindung steht mit dem ebenfalls vorbereiteten UNO-Pakt zu Flüchtlingen („Global Compact on Refugees“). Das ist noch wenig im Blick.