Fundstück – 9.11.2018 – Oberst Redl

„Hegel bemerkte irgendwo, daß alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen, hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.“ (Karl Marx: „Der achtzehnte Brumaire…“)

In meiner Jugend habe ich die Bücher von Egon Erwin Kisch verschlungen. In meiner Jugend? Wikipedia weiss, dass Kischs „Der Fall des Generalstabschefs Redl“ 1969 in Berlin/Weimar erschienen sei. Ich zweifle. Dann stelle ich fest: Mein Band „Prager Pitaval“ der Kisch-Sammelausgabe trägt das Copyright: „1952 by Aufbau-Verlag GmbH, Berlin W8″. Nun stimmt es mit meiner Jugenderinnerung schon besser. Halbwissen bei Wikipedia auch in dieser eher zweitrangigen Frage. Dafür wird dem ahnungslosen Leser mit einem schön gedrechselten Satz „Tiefenwissen“ vermittelt: „In der DDR zählte er als sozialistischer Autor zum Kanon, seine Werke wurden laufend neu aufgelegt, in einer Gesamtausgabe zusammengefasst und waren trotz der Inanspruchnahme durch die staatstragende SED jahrzehntelang auf den Bestsellerlisten der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) vertreten.“ Sagte ich „Kotz-Satz?“

Heute wurde nun wieder einmal ein Oberst Alfred Redl wegen Spionage festgenommen.

Das gibt’s nur in Kakanien!