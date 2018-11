Wenn es spät wird… (1)

Ich bin jetzt alt.

Das spüre ich z. B. daran, dass ich weniger gern an (politischen) Aktionen teilnehme. Einerseits scheue ich zunehmend den damit verbundenen Kraftaufwand, andererseits ist mein Glaube, dass sie etwas bewirken können, geringer geworden.

Mein Geist aber (wenn ich ausgeschlafen bin) scheint mir unverändert wach und aufnahme- und einmischungsbereit zu sein.

So frage ich mich, was ich noch kann. Genau genommen frage ich sogar: Ob ich etwas kann, was ich bisher nicht konnte und erst jetzt, als alter Mensch, kann.

Rundheraus (und für die Jungen wohl erschröcklich) gefragt: Gibt es ’ne Altersweisheit? Die sich dann wohl auch ausdrücken möchte. Darüber nachzudenken, das gebe ich zu, verspüre ich, mal stärker, mal schwächer, ein Bedürfnis.