Denkt endlich positivkreativ! – Wir brauchen mindestens 15 Mio Immigranten!

Wie der Migrationspakt den Wohlfahrtsstaat 2.0 für alle Bürger*Innen der BRD schafft!

Bekanntlich ist das Ziel des in aller Diskretion mit maßgeblicher deutscher Beteiligung ausgehandelten UN-Migrationspakts die weltweite Ankurbelung der Arbeitsmigration.

Massenhafter Import billiger Arbeitskraft, damit das Kapital genug zum Aussaugen hat.

Die sprichwörtliche Bescheidenheit der deutschen Leistungsträger und die ebenfalls sprichwörtliche Zurückhaltung der Qualitätsmedien hat bisher beschwiegen, dass damit endlich Goldene Zeiten für das BRD-Prekariat anbrechen. Es geht immerhin um ca 15 Mio Menschen, die arm oder armutsgefährdet sind.

Wie ist das möglich? Es ist so einfach!

Das Zauberwort ist wohlbekannt, doch es muss viel kühner gedacht werden. Es heißt:

ICH-AG!

Jeder ICHAGler sein eigener Ausbeuter. Das war gestern. Ausbeutung JA. Aber wen???

Die MIGRANTENMASSE!

Wenn jeder BRD-Prekäre NUR EINEN Migranten für sich arbeiten lässt (Auch eine Sie ließe sich gut ausbeuten.) könnten binnen drei Wochen 15 Mio Immigranten geschluckt integriert sein. Gerhart Polt, Avantgarde, hat das schon vor Jahren propagiert. Doch auf echte Künstler hört ja keiner:

Jetzt endlich haben sich Wissenschaft und Wirtschaft des Themas angenommen und das moderne US-amerikanische Aufklärungsorgan „Politico“ (das einen deutschen Springer-Ableger hat) kommt seiner Informationsverpflichtung nach:

„Was, wenn Sie Ihren eigenen Immigranten haben könnten?

Ja, wirklich: eine neue Art Visa würde normale Amerikaner, statt Unternehmen, die Vorteile von Einwanderung genießen lassen.“

Sie, Deutscher Michel, sind nicht ganz so ami-smart, auf deutsch: etwas schwer von capee… außerdem ist vielleicht Sklaverei oder (vornehmer) Schuldknechtschaft nicht so ihr Ding, deshalb eine anschauliche kleine Zusammenfassung des Vorgeschlagenen:

„Eine Amerikanerin, die ihren Job verloren hat, könne über eine Plattform, wie es sie von Amazon und anderen gebe, eine Arbeiterin aus einem armen südamerikanischen Land zu sich holen und in einem Kellerzimmer unterbringen. Das heißt dann „sponsern“ und wäre die Basis für ein Visum. Sie könnte die Immigrantin entweder selbst beschäftigen oder in niedrig bezahlte Tätigkeiten vermitteln. Der Mindestlohn würde nicht gelten. Weil aber auch fünf Dollar ein Mehrfaches dessen sei, was die Einwanderin zu Hause verdienen könnte, kann die Sponsorin schon ein paar Tausend Dollar von ihr für das Sponsoring verlangen. Sponsoring wäre eine sehr einträgliche Geldquelle für die amerikanische Unter- und Mittelschicht, verheißen die beiden Autoren.“

Die kleine Zusammenfassung und den Link auf „politico“ hat Norbert Häring geliefert. Opa dankt.