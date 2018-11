Für welche Friedenspolitik aufstehen?

Das deutsche Volk will Frieden.

Es hat die notwendigen Lehren gezogen aus den Zeiten der faschistischen deutschen Aggressionen. Das bedeutet auch, dass die Deutschen mit allen Völkern friedlich und zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten wollen. Das gilt nicht zuletzt für die Völker Russlands bzw. der damaligen Sowjetunion, die den höchsten Blutzoll zur Zerschlagung des Faschismus aufgebracht haben.

Militär braucht Deutschland nur zur eigenen Verteidigung. Seit Jahrzehnten und auf absehbare Zukunft gilt, dass Deutschland von keiner Macht militärisch bedroht wird. Deshalb fordern wir: „Abrüsten statt Aufrüsten!“ und unterstützen die entsprechende Bewegung.

Wenn die Ministerin von der Leyen erklärt, dass gegenüber Russland eine Position der Stärke erreicht werden müsse, so missachtet sie die historischen Einsichten und bringt den berüchtigten deutschen Machtwahn wieder zum Ausdruck. Das steht im Gegensatz zu den Lebensinteressen des deutschen Volkes und schlägt allem ins Gesicht, was das bessere Deutschland seit der bedingungslosen Kapitulation 1945 gelernt hat.

Weder NATO-Beschlüsse noch „Koalitionen der Willigen“ rechtfertigen den Einsatz der Bundeswehr im Ausland, sei es in Fernost, in Afrika oder im Syrienkrieg. Diese Kriege unter deutscher Beteiligung tragen Tod und Verderben in die angegriffenen Länder. Sie zwingen die Menschen zur Flucht und kosten darüber hinaus die Bürgerinnen und Bürgern der BRD Jahr um Jahr Milliardenbeträge. Sie dienen allein den Weltherrschaftszielen der USA und ihrer Vasallen und einer kleinen Schicht deutscher Profiteure.

Nicht nur die Kriegsbeteiligungen der Bundeswehr im Ausland, auch die Sanktionen gegen souveräne Staaten, wie Russland oder Syrien, sind aggressive Akte, die die Lebensgrundlagen der Menschen dort schädigen. Sie müssen beendet werden.

Die aggressive NATO-Strategie, besonders die Pläne zur NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens, aber auch die provozierenden Manöver an Russlands Grenzen müssen gestoppt werden. Es darf keine jährliche Steigerung der Rüstungsausgaben um viele Milliarden geben, wie sie die NATO mit deutscher Zustimmung beschlossen hat.

Statt für Waffen soll Deutschland seine Milliarden gegen die Ausbreitung des Flüchtlingselends in der Welt und gegen die Armut im eigenen Land einsetzen.

Statt Waffen braucht Deutschland bessere, chancengleiche Bildung und Gesundheitsfürsorge.

Statt Waffen braucht Deutschland viele neue bezahlbare Wohnungen.

Viele Milliarden braucht Deutschland für die Modernisierung und Neuausrichtung seiner Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsinfrastruktur – aber nicht für neue Hochrüstung.

Statt Waffen braucht Deutschland Milliarden für den Schutz der Natur und für die lebenswerte Gestaltung der Umwelt im Interesse aller hier lebenden Menschen und auch der uns folgenden Generationen.

Der angekündigte Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag ist ein direkter Angriff auf die Sicherheitsinteressen Russlands und steigert damit die Raketenbedrohung Europas mit Deutschland im Zentrum um ein Vielfaches. Die Antwort darauf darf nicht der Einstieg der BRD und Europas in eine neue Runde des Wettrüstens sein. Schluss damit!

Die Kündigung des NATO-Truppenvertrages und damit der Abzug aller US-Truppen und Waffen, einschließlich Kernwaffen, aus Deutschland (30 Jahre nach dem Abzug der sowjetischen Truppen) und die Auflösung aller US-Basen und US-Kommandozentralen auf deutschem Boden durchzusetzen – das ist die größte Friedenstat, die die Bürgerinnen und Bürger der BRD vollbringen können.

Diese Tat würde den Frieden für alle Menschen in der Welt sicherer machen. Sie würde zugleich große Mittel freisetzen, um die soziale Spaltung in Deutschland zu verringern. Sie würde helfen, den Menschen endlich ein Leben in Freiheit, Sicherheit und Würde zu ermöglichen.

Dafür lohnt es sich aufzustehen.