Machtforschung

In meinen „Fünf Thesen“ über die gesellschaftliche/weltpolitische Situation in unserer Zeit habe ich mit Nachdruck auf die Rolle der reichsten Machthaber und mächtigsten Ausbeuter hingewiesen. Dazu habe ich die „Weltelite“ hervorgehoben (wenn auch in allgemeiner Form). Eine solche Betrachtungsweise ist nicht populär. Auch in den 32 Kommentaren hier im Blog wurde das Elitenproblem fast völlig ignoriert.

Ich ziehen daraus nicht den Schluss, dass gesellschaftskritisches Denken heute besser die harten Tatsachen meiden und besser im Bereich der Träume, Spekulationen oder unauflöslichen Zweifel siedeln sollte. Im Gegenteil.

Ich werde es nicht beim Hinweis/Link auf Lombardi oder Krysmanski (Siehe genanntes Posting) belassen, sondern lieber einige weitere Autoren mit neueren Werken zum Thema vorstellen. Hier zum Beispiel Hans Jürgen Jakobs, „unverdächtiger“ bürgerlicher Journalist, zu den Machtverhältnissen im globalen Kapitalismus: