Migration ist zur Waffe der Machthaber und Ausbeuter geworden

Wie versucht wird, Migration gegenwärtig als Instrument des „Regime Change“ einzusetzen, habe ich gestern dokumentiert.

Wie mit dem

UN-MIGRATIONSPAKT

vorangetrieben wird, Migration zur melkenden Kuh für die Ausbeuter der Welt zu machen (für die transatlantisch-zionistisch-wahabitischen Superkapitalisten), wird hier analysiert.

Dank an die immer lesenswerte „Linke Zeitung“, die den Artikel von Norbert Häring verbreitete.

Norbert Häring resümiert (Hervorhebung von mir):

„Förderung der Arbeitsmigration nach der Façon der im Weltwirtschaftsforum organisierten Großkonzerne, wie sie sich im UN-Migrationsabkommen niederschlägt, schadet sowohl den Arbeitnehmern in den Zielländern als auch den Herkunftsländern der Migranten. Nutznießer sind die Unternehmen und Kapitalbesitzer in den Industrieländern. Linke Parteien, die so etwas mittragen, sind dem Untergang geweiht und haben ihn verdient.„