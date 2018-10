Voltairenet informiert: „Mazedonien wird eine US-artige „Demokratie““.

Mazedonien – weit weg von uns. Was geht den Deutschen Michel der Balkan an. Balkan ist doch da irgendwo in den Bergen, wo es immer mal knallt; seit Ewigkeiten ein einziges Durcheinander…. – – –

Das, lieber Michel, sollte alles Ironie sein. Opa macht jetzt kein Mazedonien-Fass auf. (Er ist vielleicht durch seine Donau-Kreuzfahrt ein wenig für diese Jejend sensibilisiert.) Festhalten möchte Opa nur, dass in dieser stinkenden Suppe auch der Name des Politlumpem Alexis Tsipras auftaucht. Ja, das ist diese ehemalige Syriza-Lichtgestalt!

„Syriza“ ist die Kurzform von „Synaspismos Rizospastikis Aristeras“, und übersetzt heisst das:„Koalition der Radikalen Linken“. Ursprünglich (2004) war das ein Wahlbündnis Vieler. Es war eine Art Sammlungsbewegung.

Merke: Hier heisst der „Arzt am Krankenbett“ nicht mehr SPD, sondern „Radikale Linke“.

„Syriza“ kam und ging so schnell (und war auch so weit weg, in diesem merkwürdigen Griechenland, in dem man so komische Buchstaben verwendet), dass die deutschen Linken und Schnellmerker der Vorzüge des Populismus gar nicht bemerkten, welches Lehrbeispiel für gekaufte Politik ihnen da geboten wurde.

Der allseits beliebte „linke“, „europäische“ Politshowmaster Gysi hält natürlich Syriza und Tsipras die Stange, heute erst recht.

Nachbemerkung:

Wenn ich schon durch Voltairenet auf diese Blüte aus dem Linkssumpf aufmerksam wurde, möchte ich doch gleich informieren, dass es dort einen lesenswerten Artikel gibt, der das allgegenwärtige Kashoggi-Ereignis in große Zusammenhänge einordnet.