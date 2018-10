„Aus welchem Antrieb entstehen Ihre Lieder?

Es gibt zwei Ausgangspunkte, zu schreiben: Zorn und Liebe. Zorn ist das erste Wort der »Illias«. Man will mit diesem Zorn einen Stachel in das Fleisch schlagen, will die Wunde aktivieren, das Schmerzhafte dieser Welt wieder aufrufen. Es ist die Pflicht des Künstlers, nicht zuzulassen, dass dieses Schmerzhafte aushaltbar wird. Solange man noch schreiben und sprechen kann, gibt es ein kleines Maß an unklarer Hoffnung.“

Quelle

Wenzels Webseite

Kleines Lied von Guthrie/Wenzel