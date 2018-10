Human Connection: Die (geschlossene) Alpha-Version ist online

PRESSEMITTEILUNG

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

(März 2018)

HUMAN CONNECTION LÄDT UNTERSTÜTZER IN DIE GESCHLOSSENE

ALPHA-VERSION SEINES INNOVATIVEN SOZIALEN NETZWERKS EIN

Erste Mitglieder können das Wissens- und Aktionsnetzwerk testen und sich selbst

davon überzeugen, wie Human Connection soziale Netzwerke neu gestaltet

WEILHEIM/TECK (22. März 2018) – HUMAN CONNECTION, das soziale Wissensund

Aktionsnetzwerk der nächsten Generation hat begonnen, erste Spenderinnen und

Spender in die geschlossene Alpha-Version seines richtungsweisenden Netzwerks, dessen

Quellcode öffentlich zugänglich ist, einzuladen. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in

Deutschland verbindet die Möglichkeit, in einer Schnittstelle aktiv zu werden, um einen

positiven lokalen und globalen gesellschaftlichen Wandel zu fördern.

Zukünftige Nutzer werden per Zufallsgenerator ausgewählt und erhalten eine Einladungsmail

mit ihrem persönlichen Zugangscode. Nach Anmeldung können sie die ersten verfügbaren

Funktionen in der Alpha-Version nutzen, einschließlich „CAN DO“, „AKTIV WERDEN“

und nach Themen oder Emotionen filtern. Benutzer können auch Posts verfassen,

Kommentare oder Tags erstellen, Unterstützung über den „MEGAPHON“-Button zeigen

und sich mit anderen Benutzern verbinden.

Bis zum 22. März zählte das Netzwerk 515 registrierte Nutzer, die über 485 Beiträge verfasst

haben und mit mehr als 1.267 Kommentaren und 741 Megaphon/Shouts aktiv gewesen sind.

„Die Plattform ist als Antwort auf den Bedarf an ein zweckgebundenes, neutrales und

transparentes Netzwerk konzipiert, das den Herausforderungen unserer Zeit gerecht wird“,

sagt Dennis Hack, Gründer von Human Connection.

Human Connection soll die Kluft zwischen negativen Nachrichten und positiven Aktionen

überbrücken. Benutzer können positive soziale Veränderungen sowohl lokal als auch

global im Netzwerk direkt beeinflussen und auch ins wirkliche Leben tragen.

Bei stabiler Finanzierung soll die öffentliche (Beta) Version von Human Connection,

voraussichtlich im Herbst 2018 bereitgestellt werden. Sie wird Funktionen enthalten,

die Benutzern unter anderem Folgendes ermöglichen wird:

▪ negative Nachrichten mit einem “AKTIV WERDEN” Button in positive Aktionen verwandeln

▪ lösungsorientiert miteinander kooperieren, indem Projekte oder Veranstaltungen erstellt

werden, mit gemeinnützigen Organisationen in Verbindung getreten wird, „CAN DO’S“

vorgeschlagen oder Freiwillige rekrutiert werden

▪ Inhalte nach Präferenzen filtern und personalisieren

▪ Nonprofit-Organisationen, gemeinnützige Projekte sowie einzelne Nutzer können sich

bei Human Connection registrieren und es als Werkzeug für Kooperation, sozialen Aktivismus

und die Verbindung mit Gleichgesinnten für eine gemeinsame Sache nutzen

▪ Teilnahme an objektiven, fairen und strukturierten Diskussionen mit Tools wie Umfragen,

„PRO & CONTRA“, „VERSUS“ und Bestenlisten

▪ Anzeigeeinstellungen mit „COCKPIT“ und „MAP VIEW“ nutzen, um Ereignisse,

Organisationen und Gruppen in der Nähe zu finden

Human Connection kollaborierte mit dem INALCO Institut der Universität Sorbonne in

Paris und fast zwei Monate lang mit der Stuttgarter Hochschule der Medien, um Daten

über die notwendigen Funktionen und den Zweck eines wirklich sozialen Netzwerks zu

sammeln. Die Forschungsergebnisse beider Projekte wurden in die Entwicklung von

Human Connection integriert.

Um mehr über Human Connection zu erfahren und wie man sich engagiert:

https://human-connection.org

Wir werden 3000! Mehr Info zu monatlichen Patenschaften:

https://human-connection.org/wir-werden-3000/

Mehr über die Funktionen des Netzwerks im „Bee-Movie“ auf YouTube:



Human Connection ist ein gemeinnütziges soziales Wissens- und Aktionsnetzwerk mit

Sitz in Weilheim-Teck. Das erklärte Ziel ist, eine Brücke zwischen negativen Nachrichten

und positiven Aktionen zu bauen, um die Welt mit vielen guten Taten ein Stück besser

zu machen. Als eine All-in-One-Plattform soll das Netzwerk engagierte Menschen,

gemeinnützige Organisationen und soziale Innovationsprojekte zusammenbringen und

damit Wissen und Kooperationen zur Lösung von dringenden Themen und Problematiken

weltweit fördern. Es ist ein Netzwerk, das allen Menschen dient. Human Connection ist

werbefrei, schützt Nutzerdaten und macht seinen Quellcode öffentlich zugänglich.

Human Connection auf Facebook, Twitter, und YouTube.