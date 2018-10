Lieber Lutz Lippke,…

so beginnt Theresa Bruckmann eine Beitrag, den sie mir so ankündigte:

„Guten Abend Herr Dr. Kurch,

Fragen zu unserem Recht und zur Rechtsentwicklung verfolge ich immer noch mit Interesse. Aus diesem Grund habe ich eine lange Erwiderung auf verschiedene Texte von Lutz Lippke geschrieben.

Weil Sie einmal die Möglichkeit anboten, einen langen Text per E-Mail-Anlage an Sie zur Eingabe auf den Blog zu schicken, dachte ich mir, ich sollte es erst gar nicht selbst versuchen….“

Ich danke Frau Bruckmann für ihre große Arbeit und für die Möglichkeit, sie hier zu veröffentlichen.

Hier also ihr Text:

Blättert man zurück zum 14. März 2018, findet man dieses und unter der Überschrift „2. Volkssouveränität – Demokratisches Recht vs. demokratiefeindliche Rechtstheorie“ folgendes:

„Eine wesentliche Grundlage der Ertüchtigung von Recht und Demokratie stellt die geistige Befreiung von den manipulativen Beschränkungen durch die bürgerliche Rechtstheorie und deren Praxis dar. Zusammenfassend lässt sich dies durch das Konzept der

„echten Volkssouveränität“

ausdrücken, die eben nicht durch ein übergeordnetes Recht oder einen institutionellen Status Quo beschränkt werden kann, wie es die herrschende bürgerliche Rechtstheorie in der Tradition von Carl Schmitt postuliert…

Ausgehend vom verfassungsrechtlichen Postulat „demokratisch“ (Art. 20 I GG) und „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ (Art.20 II Satz 1), was nur als eine echte Volkssouveränität gedacht werden kann, gibt es keinen Rückgriff auf ein dem demokratisch bestimmten Gesetz übergeordnetes Recht…“

Als ein solches auch nicht auf ein ‚Naturrecht‘.

Am 24. 09. 21:04 h schreiben Sie, die Abwesenheit von Transparenz im Rechtsstaat habe eine historische Kontinuität. Sie zitieren aus justiz-und-recht.de

Wenn ich dies richtig verstanden habe, war es so, dass die gesamte Rechtsordnung im nationalsozialistischen Sinne umgedeutet und die positivistische Bindung der Staatsgewalt an die geltenden Gesetze aufgehoben wurde. Das ist schon finster genug, aber dass die meisten Juristen, die nach 1945 ausgebildet wurden, dem Mythos erlagen, „dass es der Gesetzespositivismus war, der die Gräueljustiz der NS-Zeit ermöglichte“, ist schon abenteuerlich und noch mehr, dass mit diesem Nachkriegsmythos eine Renaissance des Naturrechts einherging, mit der Begründung, dass Unrechtssystemen übergesetzliche Grenzen gesetzt und damit einer künftigen Perversion der Rechtsordnung ein Riegel vorgeschoben würde. Diese „objektive“ oder auch „objektiv-teleologische Auslegung“ von Gesetzen durch die Nachkriegsjuristen sei konsequent genutzt worden, um die nationalsozialistische Ideologie in die überkommenen Gesetze hineinzulesen. Nicht Ziel und Zweck der Norm sondern ein objektiver, vernünftiger Wille des Gesetzes im Zeitpunkt seiner Anwendung gab der Juristenzunft im Nationalsozialismus die Richtung vor.

Parallelen dazu lassen sich erkennen, wenn Prof. Mausfeld heute davon spricht, dass die Herrschenden keine Ideologien mehr sehen wollen (man könnte auch sagen, keine Vielfalt von Haltungen mehr), sondern ein einziges vernünftiges und damit alternativloses Handeln behauptet wird.

Oder im Völkerrecht, wenn Norman Peach hier zeigt, wie das Gewaltverbot und das Gebot der Souveränität und Integrität von Staaten der UN-Charta aufgebrochen wurden, um situativ nach Interessenlage intervenieren zu können.

Nach Rüthers habe naturrechtlich-inspiriertes Wertedenken und die Entgrenzung der Auslegung durch die Methode der ‚objektiven Gesetzesauslegung‘ dazu geführt, dass das Bundesverfassungsgericht weniger Rechtsfindung als Normsetzung betreibt. Dem methodischen Vorbild des Bundesverfassungsgerichts seien die übrigen Obergerichte bereitwillig gefolgt. Wer oder was kontrolliert oder diszipliniert das Bundesverfassungsgericht?

Vorgaben des Grundgesetzes für die Methodik der Rechtsanwendung – schreiben Sie – fände Rüthers in den Grundsätzen der Rechtsbindung des Richters und der Gewaltenteilung sowie im Demokratieprinzip.

Hierzu wünschte ich mir genauere Angaben, also welche Paragrafen das sind.

Bei der Suche nach solchen Grundsätzen fiel mir lediglich ein interessanter

§ 82 (4) BVerfGG auf, nach dem das Bundesverfassungsgericht oberste Gerichtshöfe

des Bundes oder oberste Landesgerichte um Mitteilung ersuchen kann, wie und auf Grund welcher Erwägungen sie das Grundgesetz in der streitigen Frage bisher ausgelegt haben, ob und wie … usf.

„Am Ende steht zu dieser rechtspolitischen Historie also der Gegenentwurf „echte Rechtsbindung und echte Demokratie“, keineswegs nur eines von Beiden“, schreiben Sie.

Dem kann ich nur zustimmen.

Hier habe ich lediglich das Beispiel verstanden, also dass man wenn man in halbwegs demokratischen Zeiten die ‚Einhaltung von Recht und Ordnung‘ dem Belieben unterworfen hat, sich nicht wundern muss, wenn in totalitären Zeiten so ein Standgericht von Greisen den alternativlosen Strafbefehl gibt.

Also dieses verstehe ich nicht:

„Im Wesentlichen erfüllen diese Widersprüche und Unklarheiten vielmehr die Funktion des Eliminierens jedes Wandels zugunsten der überwiegenden Mehrheit und dienen damit dem Stabilisieren des Status Quo als verfestigtes System der Herrschenden. Wie historisch nachgewiesen, ist methodisch und personell auch sehr schnell das Einschwören der Juristen auf totalitäre Regime und aggressive Kriegsagenden möglich.“

Im einzelnen zu Ihren Themen vom 23. Sept. 17.15:

Sie schreiben zum Dilemma jeder Absicht auf Veränderung: „So ziemlich jede berechtigte Regung aus dem Volk, jede Bewegung und humanitäre Aktion kann heute missbraucht, gekapert oder sogar inszeniert werden, um den Boden für eine ganz andere Agenda zu bereiten.“

Dieses Thema behandelt Prof. Mausfeld eigentlich in allen seinen Video-Vorträgen, so z.B. auch hier.

Macht, die Deutungshoheit über Zustände in der Gesellschaft, die Verhinderung von Veränderungen sind die Dinge, um die es geht. Spaltung ist eines der üblen Werkzeuge zur Zielerreichung. Die Spaltung in arm und reich ist ja so weit vorangetrieben worden, wie dies noch vor 40 Jahren undenkbar war.

Rudolf Hickel sagt in seinem aktuellen Papier „Zehn Jahre nach dem Crash: Trotz vieler Aktivitäten bleiben die Risiken einer neuen Finanzmarktkrise hoch!“, dass das Volumen des im weltweiten Finanzsektor angelegten Reichtums nach einer Berechnung der ALLIANZ SE in den letzten zehn Jahren von 100 auf über 170 Billionen US-Dollar gestiegen sei. Nicht nur reiche Privatleute, sondern auch Unternehmen trügen zu dieser Geldflut im Kasino bei.

„Die Vermögensakkumulation durch Unternehmen auf den Finanzmärkten widerlegt die neoliberale Rechtfertigung der Gewinne der Unternehmen als Finanzierungsbasis der Sachinvestitionen. So schlagen sich am Ende gewinnsteigernde Kostensenkungen im Bereich der Arbeitseinkommen in einer Ausweitung der spekulativen Finanzinvestitionen nieder. Die gegenüber der Realwirtschaft überschüssige Vermögensbildung auf den Finanzmärkten ist Folge eines gesamtwirtschaftlich schädlichen Übersparens.“

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, niedrigste Arbeitseinkommen einerseits und Gewinne, die das Kasino befeuern – beides neben einander. Und beides: die Folgen eines möglichen Crashs und die Niedriglöhne, trifft die Schutzbedürftigsten in der Gesellschaft am meisten.

Er ist der Überzeugung, dass nur eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen den Druck aus dem Kessel Finanzmarkt herausnimmt und einen drohenden Crash weniger wahrscheinlich macht.

Dieser Zusammenhang ist gut belegt und müsste doch eigentlich jedem unmittelbar einleuchten. Er nimmt Hegels Spott auf: „Schade um die Wirklichkeit, dass sie nicht mit dem Modell (der neoliberalen Mainstream-Ökonomen) übereinstimmt.“ Erneut würde die Entfesselung der Marktkräfte propagiert.

Das Problem ist wohl, dass beim größten Elend einige immer noch prächtig „verdienen“.

Dieses Beispiel habe ich angeführt, um zu zeigen, dass ganz offensichtliche Zusammenhänge geleugnet werden. Hier liegt eine „konkrete und überprüfbare“ Analyse der Finanzkrise vor.

Andere Ereignisse haben komplexere Ursachen und die offiziellen Erklärungen leugnen nicht selten ihr Zustandekommen.

Norbert Häring und Dirk Pohlmann gehen solchen Phänomenen mit journalistischem Spürsinn nach. Sie zweifeln an der offiziellen Verlautbarung (zur Bargeldabschaffung der eine, zum Auftauchen russischer U-Boote vor ein paar Jahren in Schweden der andere). Sie gehen der Sache nach, finden Indizien für eine ganz andere Vermutung, prüfen, ob diese notwendig und hinreichend sind, suchen ggf. weiter, bis ihr Puzzle vollständig ist. Das sind dann konkrete und überprüfbare Analysen (egal ob sie von irgendwelchen Medien oder Politikern geteilt werden).

Demokratie?

Die Idee der Schwarmintelligenz, die – wie Sie schreiben – mit Toleranz im Denken und Handeln untrennbar verbunden ist, gefällt mir.

Mausfeld sprich hier ab 1:34 Std. davon, dass wir uns den öffentlichen Debattenraum zurückholen müssen, und dass es eine hohe gesellschaftliche Intelligenz (auch kollektive Intelligenz genannt) gibt.

(Nebenbei: ab Min. 12:20 erwähnt er die Bedeutung von Prof. Ingeborg Maus für die Erkenntnisse im Zusammenhang mit Pluralität, Frieden, Demokratie. Wir bräuchten prozessuale Sicherungsbalken, die es einzuziehen gilt.)

Damit sind Sie auch schon beim Begriff Demokratie. Auch mit Ihrer Ansicht von der zugrundeliegenden Idee eines tendenziell lernfähigen Systems zum Nutzen Aller, stimme ich überein.

Dass aus der Perspektive des Einzelnen ein (freiwilliger) Verzicht auf mögliche persönliche Vorteile verbunden sein kann, wenn der absehbare gemeinschaftliche Vorteil überwiegt, akzeptiere ich. Ja, natürlich, mit klaren Regeln

Dagegen bin ich entschieden gegen ein Nudging, das uns mittels psychologischer Tricks, von uns nicht wahrgenommen, in die Spur bringen soll.

Verbindliche Regeln?

Die Verbindlichkeit von Regeln, die unsere Sicherheit garantieren, Chancengerechtigkeit und Handlungsfreiheit versprechen, ist etwas, das sich die meisten von uns wünschen. Stimme ich voll zu.

Wer sich mit dem Grundgesetz befasst, wird feststellen, dass es uns Schutz und Halt, aber auch Verpflichtung ist.

Allerdings sind Tendenzen, sich darüber hinwegzusetzen regierungsseitig akut (Bundeswehreinsatz im Rahmen der Kriegskoalition für den Fall, dass in Syrien Giftgas … unter Umständen ohne vorherigen Parlamentsentscheid).

Willy Wimmer ist der Meinung, dass im Fall Skripal angelsächsisches Recht unser röm-europ. Recht dann verdrängt, wenn unsere Politiker den Briten recht geben, wo doch nach unsren Gesetzen die Anklage die Beweise beibringen muss und nicht die beschuldigte Seite.

Wenn eine Firma ein neues Produkt auf den Markt bringt, hat sie nach unserem Rechtsverständnis auszuschließen, dass von diesem eine Gefährdung ausgeht. In anderen Ländern wird dieses Vorsorgeprinzip, anders gewichtet.

Recht und Gerechtigkeit

Natürlich sollen Regeln klar und verständlich sein. Nur so kann man wissen, was geht und was nicht geht.

Wer sich auf sein Recht zum zivilen Ungehorsam beruft (dem müssen verschiedene legale Versuche, zu seinem Recht zu kommen, vorausgegangen sein, damit die Voraussetzungen erfüllt sind) hat in der Regel nichts gegen eine Vorschrift als solcher, aber hält sie in dieser Situation für nicht angemessen oder stellt ein höheres Gut in den Vordergrund (Hambacher Wald, Umwelt, Gesundheit von bloßem Renditedenken).

Gerechtigkeits-Politik?

Dem Link „Die Strategien der Rechtsunsicherheit“ bin ich gefolgt. Ein sehr interessanter Text. Daraus: „Die Rechtsunsicherheit soll das Vertrauen der Bürger und Staatsorgane in die rechtsstaatliche Unzuverlässlichkeit der Rechtsordnung bestärken und dieselbe hierdurch befördern.“ Was für ein Satz!!

Natürlich sind mir auch schon allerlei unklare Regeln und solche, bei der man sich fragt: „Ja, was will man da von mir?“ oder die Erschwerung einer Rechtsausübung begegnet; aber dass dies Strategien sein könnten, das war mir nicht in den Sinn gekommen.

„Dass einst sicheres Recht unsicher wird und die Rechtssicherheit demnach in jeder Epoche wieder hergestellt und abgesichert werden muss, ist also der schon von Pomponius mitgeteilte Sinn der Rechtsgeschichte…“

Auch darunter kann ich mir nichts Konkretes vorstellen, vielleicht, dass mit der Gleichberechtigung der Frauen, die viele Paragraphen auch auf sie ausgedehnt werden mussten oder vielleicht die Steuergesetze, dass durch das Hinzukommen neuer Abschnitte

Steuerschlupflöcher gestopft werden mussten???