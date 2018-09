„Wir sind sehr daran gewöhnt zu denken, dass der Rassist weiß ist.“

„Enteignung von Land auf der Grundlage der Rasse – eine staatliche Anreicherungs – und Kontrollstrategie im südafrikanischen Kontext“ – ein Beitrag von Anon für The Saker Blog.

Liebe Leute, in diesen Zeiten, in denen die Menschen von den Mächtigen in der bösartigsten Weise gegeneinander gehetzt werden, in diesen Zeiten, liebe Leute, müssen wir versuchen, den Rassismus zu bemerken. Rassismus ist oft dort zu erkennen, wo A den B hasserfüllt anbrüllt oder sogar tätlich bedroht und B mit A genauso verfährt. Aber genauso schlimm oder noch schlimmer ist der fröhlich verpackte oder der subtile Rassismus.

Den subtilen Rassismus bewies ausgerechnet „aufstehen“: „Nicht wir sind das Problem, sondern alte, weiße Männer…“. Der Satz genügte mir endgültig.

„Attraktiv“ verpackt ist der Rassismus im folgenden Lied. Tausende junge Menschen hüpften dazu beim Konzert in Chemnitz. Sie hüpften. Nur Nazis hüpfen nicht.