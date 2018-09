Bad Oeynhausen: Von Merkel importierte Banditen in Aktion

Quellen hier und hier.

Mehr als interessant, höchst aufschlussreich, ist es, die augenblickliche (19.00 Uhr) Informationssituation zu analysieren:

18.30 Uhr: Ich werde auf obige Information bei „rtdeutsch“ aufmerksam. Die Meldung von „rtdeutsch“ stammt von heute 13:06 Uhr.

18.50 Uhr: Ich suche bei Google News nach „Bad Oeynhausen Mondo“. Ich finde EINE Meldung. Sie ist oben verlinkt: Die „Lippische Landes-Zeitung“ meldete heute 7:07 Uhr.

Bis jetzt hat also KEIN großes Medium der Lügenpresse darüber berichtet. Die Tagesschau meldet natürlich ebenfalls nicht.

Bis jetzt hat Google News „rtdeutsch“ konsequent ignoriert.

Bei Youtube wurde obiges Video der Überwachungskamera bereits vor 20 Stunden erstmals eingestellt (derzeit 12 tausend Abrufe). Eine zweite Version folgte vor 3 Stunden.

Wenn die ganze Mühe der Informationssteuerer nicht vergeblich sein soll, müssen sie solche Kanäle dringendst schließen.

Nicht vergessen: Der Überfall auf die Diskothek in Frankfurt/Oder.

Nachtrag:

Die „Neue Westfälische“ meldete bereits gestern, 24.9., um 20:31 Uhr.

Der Überfall selbst ereignete sich in der Nacht zum Sonntag, also am 23.9., gegen 2:45 Uhr.