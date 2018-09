Fundstück – 23.9.2018 – Russland im (Syrien-) Krieg

„Israels fehlgeschlagener Versuch, den dritten Weltkrieg zu beginnen, ist der Anfang vom Ende in Syrien“ (Quelle)

Und der Saker:

„UPDATE : Ich habe heute Morgen mit großer Aufmerksamkeit dem MoD-Briefing zugehört und es ist ziemlich offensichtlich, dass die Israelis den Russen keine überzeugenden Erklärungen darbrachten, die von „ krimineller Nachlässigkeit „, „ irreführender israelischer Information “ und „ der Schuld des russischen Il -20 Flugzeugtragödie liegt vollständig bei der israelischen Luftwaffe „. Das russische Militär ist zu dem Schluss gekommen, dass die israelischen Aktionen „ eine klare Verletzung der russisch-israelischen Vereinbarungen von 2015 “ darstellten und dass „ die militärische Führung Israels entweder die Beziehungen zu Russland nicht wertschätzt oder keine Kontrolle über einzelne Kommandos hat Kommandierende Offiziere, die verstanden, dass ihre Handlungen zur Tragödie führen würden„. Es gibt im MoD-Briefing überhaupt nichts, was die Israelis in irgendeiner Weise entschuldigen würde und, was noch wichtiger ist, nichts, was Putin eine Entschuldigung dafür sein könnte, keine sinnvollen Maßnahmen zu ergreifen. Und um die Sache noch schlimmer zu machen, haben die Israelis nicht nur Fehlverhalten oder Fehler bestritten , sondern sogar hinzugefügt, dass sie ihre Politik in Syrien nicht ändern werden (diese Leute verdoppeln sich immer).

Zusammenfassend haben wir einen typischen Fall von schwerer Inkompetenz der Israelis, gefolgt von ihrer üblichen Chuzpe, wenn sie gefangen wird. Es wird sehr interessant und sehr aufschlussreich sein zu sehen, welche Maßnahmen Putin als nächstes ergreifen wird. Ich persönlich kann das meiner Meinung nach nur wiederholen: Russland sollte als absolutes Minimum eine Luftschutzzone von etwa 100 km um seine Streitkräfte in Syrien erklären und erklären, dass jedes israelische Flugzeug in diese Zone eindringt oder eine Rakete abfeuert , wird sofort abgeschossen werden. Russland sollte auch die Anzahl der Su-30SM / Su-35S in Khmeimim erhöhen und ein Paar MiG-31BM (möglicherweise mit Sitz in Iran) auf 24/7 Kampfflugpatrouillen hoch über Syrien platzieren. Wenn Putin dieses Mal nicht handelt, wird dies der verhängnisvollste Beweis für die Macht der pro-zionistischen 5. Kolonne in Russland sein. Wir werden es bald herausfinden.“