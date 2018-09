„Korrektur der „offiziellen“ Daten: Was geschieht gerade wirklich in Nikaragua?“

Übersetzt, eingeleitet und an einigen Stellen erläutert von Fidelp (MM)

Fidelp: „In einem Interview mit Alex Afruns, dessen grundlegender Artikel über Nicaragua („Nicaragua: terrorism as an art of demonstrating“) – in der folgenden Übersetzung des Textes von Zeese und McCune vom 13. Juli 2018 zu recht gleich mehrfach herangezogen – eigentlich als Einleitung dienen könnte, wäre da nicht wieder die Hürde einer genauen Übersetzung ins Deutsche zu nehmen, formuliert der »Steinzeit-Linke« John Pilger, dieses »Reptil eines ›billigen Geostrategen« ziemlich genau, worum es heute geht:

https://linkezeitung.de/2016/11/30/john-pilger-ich-habe-diesen-film-gemacht-um-das-schweigen-ueber-den-atomkrieg-zu-brechen/

Ich hebe in dem folgenden Zitat daraus hervor, was es gerade im Hinblick auf Nicaragua zu beachten gilt:

John Pilger: „Der kommende Krieg gegen China“ beschreibt die massive Verstärkung der amerikanischen Luft – und See-Streitkräfte in Asien und im Pazifik, wobei China im Fadenkreuz liegt. Der Film behandelt sowohl die Propaganda als auch die militärische Provokation« (…) er beschreibt einen neuen Kalten Krieg, in dem die „Frontlinien“ nicht mehr so leicht zu erkennen sind wie in dem früheren Kalten Krieg, und die Risiken und die Gefahren viel größer sind. (…)

Alex Afruns: »Sie haben kürzlich erklärt, dass „ein Weltkrieg bereits begonnen hat … und zwar der Propaganda-Krieg“. Was können die Leute tun auf dem Schlachtfeld der Information?

John Pilger: Was die Leute tun müssten, wäre, sich in einer großen Bewegung zusammenzuschließen, die fordert, dass ihre Regierung aufhört zu plündern und andere Länder anzugreifen. Sie dürfen sich nicht ablenken lassen von der Politik der Innenschau (der „Identitäts-Politik“) und der falschen Realitäten der Medien, die nichts anderes sind als Erweiterungen der blindwütigen Macht, die von Washington Paris, Brüssel und London ausgeübt wird.«

Ich bin allerdings der Meinung, dass es zu dieser parteiischen »billigen geostrategischen Sicht der Dinge« keinen »archimedischen Punkt« gibt, von dem aus der Lauf der Dinge noch einmal ganz anders sich darstellen könnte. Auch nicht in der Sicht auf Nicaragua. Denn auch in Nicaragua, wo die Unternehmer zum Streik aufgerufen haben (Zeese: »Mixing up class interests«) wurde und wird dafür gesorgt, »dass die Frontlinien« des »neuen Kalten Krieges« »nicht mehr so leicht zu erkennen sind. Hier, im Falle von Nicaragua, die Frontlinien wieder transparenter, also durchschaubar und erkennbar werden zu lassen, sollte die Lektüre des hier übersetzten Textes seinen Beitrag leisten.“

Hier ist der Beitrag von Zeese/McCune als pdf abrufbar:

Zeese McCune Nicaragua – Was geschah dort wirklich

Das folgende Bild gehört nicht zum übersetzten Artikel.

Ich, opablogger, habe es diesem Artikel aus dem Jahr 2015 entnommen.