langsam aufstehen; Zeitlupe (Update 20.8.)

Vermeide ruckartige Bewegungen beim Aufstehen. Die es von Ferne sehen, könnten denken, du seiest von einer Tarantel gestochen. Andere – sie sehen dein Aufstehen, unschlüssig Rumstehen, dein Hinknien, Hocken, wieder Aufstehen – meinen, dass du eine merkwürdigen Gymnastik machst. Vielleicht Chigong?

Ich habe vor zwei Wochen meinen Chip in Gestalt meiner Emiladresse, in den „Aufstehen-Topf“ geworfen, wie etliche Zehntausende noch. Ich wurde sofort begrüßt mit „Ey, Super, Kumpel!“ Seitdem bin ich, glaube ich, irgendwie am Aufstehen. Am 4. September dann („Den dritten Advent noch, den vierten, dann ist es endlich soweit!“) passiert’s. Dann werden wir angeknipst. Richtig?

Mancher findet wohl meine Ironie bischen dick aufgetragen, sogar ungerecht? Will ich gar Missmut ausdrücken, weil mir mit der Länge der Zeit schwant, gesammelt zu werden, statt aktiv zu sammeln?

Aber: Zwar ist es gut, in sich ‚reinzuhorchen, kleine irritierende Gefühlsregungen nicht zu ignorieren – aber absolute Gültigkeit können sie nicht beanspruchen. Sie müssen überdacht und geprüft werden.

Es gibt nun einmal Initiatoren. Ich bin es nicht, Du bist es nicht. Wagenknecht und Lafontaine und eine Gruppe sind es. Denen, die entschlossen zu einer politischen progressiven Sammlungsbewegung sind, wird ein Programm angeboten/vorgegeben werden. Es werden Führungsfiguren da sein. Sie werden Orientierungen, sicherlich (hoffentlich) auch konkrete Aktivitäten ankündigen/vertreten. Es ist müßig, ja sogar ungerecht, darüber zu räsonieren, dass das ohne mich und über meinen Kopf hinweg passiert. Das teils Verpuffen, teils Demontieren, teils Einhegen der Montagsmahnwachen steht mir noch vor Augen. (Auch damals waren einige Politiker der Linken führend beteiligt. Ihr Vorstand distanzierte sich. Wagenknecht zog sich unerwartet zurück. Was ist heute anders? Gab es Lernprozesse oder wirkten andere, unbekannte Faktoren? Welche?)

Meine persönlichen Empfindungen dahingestellt – etliche der Reaktionen auf die zwei Wochen alte Initiative deute ich als beginnende Verschiebungen wirklicher politischer Gewichte in der BRD. Und das ist den sichtbaren politischen Führungsfiguren zu verdanken.

Die globalistische, proatlantische Rechte nimmt unerwartet offensiv Stellung. Das zeigt, dass sie wirklich alarmiert ist. Mit der Mahnwachenbewegung einst hatte man sich eher über Stellvertreter auseinandergesetzt.

Vor allem aber bauen von Anfang an die Systemlinken/“Life Style-Linken“, korrekt gesagt die neoliberalen Linken, ihre Front auf. Da gibt es mittlerweile viele Wortmeldungen, die eindeutig genug sind, obwohl man noch teilmaskiert bleibt. Konstantin Wecker hat sich bei Heise ausgebreitet. Riexinger blamiert sich in der taz („bin schon eingesammelt“). Die namhaften selbsterklärt-alternativen Portale (KenFM, Rubikon) machen merkwürdige Verrenkungen oder stellen sich tot. Diese neue Bewegung hat die Chance (ich hoffe, dass sie gar nicht anders kann), genau ins faule Herz der sogenannten linken Mitte zu stoßen, der Linken, die sich im globalisierten Monoimperialismus des Wertewestens so komfortabel eingerichtet hat. Diese Bewegung muss, wenn sie tatsächlich in der beginnenden multipolaren Epoche eine Rolle spielen will, sozial sein, national sein (früher sagte man: patriotisch) und der bürgerlichen Demokratie einen neuen progressiven Lebensschub geben.

Soweit der objektive gesellschaftliche Rahmen, der der Bewegung vorgegeben ist und auf den sie sich wohl bewusst einlassen will (vermute ich zumindest, wenn ich mir die Positionen von Wolfgang Streeck vergegenwärtige: https://www.youtube.com/watch?v=XoBmQaEESFQ).

Wenn die Bewegung grundsätzlich Politik im Gespräch mit den Menschen machen will (wenn ihr erstrangiges Ziel nicht die Beschickung der bürokratisierten Repräsentativ-Formen der „Demokratie“ ist) muss sie einen großen republikanischen Diskussionsraum gestalten. Allein hier im Blog sind dazu viele Ideen geäußert worden. Dabei handelt es sich um ein VÖLLIG NEUARTIGES Informations- und Kommunikationsorgan, das nur schrittweise geschaffen werden bzw. sich herausbilden kann. (Es muss sich selbst steuern.)

Zu vorstehendem Abschnitt mein Update:

Äußerungen von Sahra Wagenknecht aus einem Interview vom 11.8., die ich sehr vernünftig finde: „Die Bewegung wird am 4. September gegründet. Dann werden die Namen aller prominenten Initiatoren bekannt gegeben, und es wird eine erste programmatische Orientierung in Form eines Gründungsaufrufs veröffentlicht. Aber die Programmatik der Sammlungsbewegung wird nicht von den Initiatoren festgelegt. Die muss von den mittlerweile über 50.000 Mitstreitern der Sammlungsbewegung in den nächsten Monaten entwickelt werden. Das halte ich für sehr wichtig. In den meisten Parteien werden die Mitglieder mit den Positionen ihrer Führung konfrontiert, die sie oft gar nicht teilen. Sie wurden aber nie gefragt. Wir wollen einen demokratischen Prozess.“

(Quelle)

Obwohl sich die Sammlungsbewegung offenbar realistisch auf eine Art „humanistische Bändigung“ des Kapitalismus orientieren wird (so verstehe ich zumindest Wagenknecht-/Lafontaines Position), muss der Diskussionsraum für alle Ideen geöffnet bleiben. Am Ende kann die erhoffte Transformation des Kapitalismus nicht gedacht werden, wenn nicht Evolution und Revolution gedacht werden können.

Ich würde es begrüßen, würde in der Sammlungsbewegung das Bewusstsein heimisch werden, unter den Bedingungen von ökonomischer Ausbeutung und politischer Herrschaft der Oligarchen-Eliten zu agieren. Das sind Faktoren, die jedem humanistischen Wollen entscheidende materielle Bedingungen vorgeben und Grenzen setzen. Ein realistisches Bewusstsein dieser Abhängigkeiten zu erlangen, erfordert aufzudecken, wie die ökonomischen und politischen Interessen der Mächtigen beschaffen sind und durchgesetzt werden. Das setzt die uneingeschränkte Transparenz des Politischen und Ökonomischen voraus.

Wenn ich hier besonders auf das ökonomische Interesse verweise, ergibt sich hier vielleicht eine Berührung mit Willis Hervorhebung des Ökonomischen. Doch Willis Begriff der ökonomischen Basis ist höchst eingeschränkt auf LOKALE Ökonomie. Sie hat zweifellos eine bedeutende Rolle zu spielen, erheblich größer als gegenwärtig, doch sie bleibt ein Segment der Politischen Ökonomie im nationalen, internationalen und teilweise auch globalen Maßstab. Politische Ökonomie ist auf’s Engste mit der Produktiv- und Destruktivkraft „Wissenschaft“ verbunden, eine ihrer mächtigsten Ausprägungen ist der Militärisch-Geheimdienstlich-Industrielle Komplex.

Im Sinne dieser gewaltigen Dimensionen, die die Sammlungsbewegung erlangen könnte und sollte, halte ich einen allmählichen Aufbau, ohne Übereilung, ohne Schnellschüsse für wünschenswert.