Gärtner-Flausen I

Morgens früh. Mein erster Gang geht in den Garten. Das Wachsen, das Blühen, das Fruchten und Reifen – an jedem Tag dieses Lebenskonzert. Menschen würden wohl mit Pauken und Trompeten feiern. Der Garten macht es ziemlich still ab. Ich gehöre ganz und gar dazu. Nippe ein wenig am Leben dieser Stauden, nippe dort, einige Schritte weiter, am Leben dieses Bäumchens. Ich schaue mit Vergnügen, fühle mich wie ein beschenkter Gast. Zugleich sehe ich Stellen, wo nachher meine Hand gebraucht wird. Vorfreude. Erst einmal wende ich mich zum Haus zurück. Dort wird es gleich nach Kaffee und aufgebackenen Brötchen duften. Vielleicht aber schalte ich vorher noch die Wasserpumpe an oder sogar alle beide. Es ist nur ein Handgriff, und seit ich die Tropfschläuche wieder sorgfältig verlegt habe, vervielfache ich so meine Leistung bei der dieser Tage wohl wichtigsten Arbeit, dem aufwändigen, anstrengenden, zeitraubenden Gießen.

Tag für Tag, Jahr für Jahr diese Lebensfülle. Zugleich überwältigend und doch wie selbstverständlich, ohne Spektakel, ohne Krakeelerei. Und nie endend. Ich bin mir meines Alters bewusst, sage nüchtern: „Du kannst nicht sicher sein, das noch zehn Jahre lang zu erleben.“ Doch da dringt es leise zu mir durch meinen nüchternen morgendlichen Gartenrausch (ich überhöre es fast): „Was soll die Abzählerei? Weißt Du nicht, dass Du unsterblich bist?“