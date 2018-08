Ein Massaker, kein Coup: Eine Antwort auf Fehlinformationen über Nicaragua

Ein Beitrag am 3.8.2018 von Mary Ellsberg auf „Impuls“, einer Webseite, die unter dem bedenkenswerten Slogan steht:

„Die Pressefreiheit ist nur denjenigen garantiert, die die Presse besitzen“.

Dr. Mary Ellsberg, jahrzehntelang Aktivistin der Nicaragua-Solidarität, ist heute Professorin für Globale Gesundheit und Internationale Studien und Gründungsdirektorin des Global Women’s Institute der George Washington University in Washington, DC.

Willi Übelherr hat den Beitrag von Ellsberg gefunden, mit deepl aus dem englischen übersetzt und den Text so gut es ihm möglich war korrigiert.

Obwohl dieses Blog nicht besonders auf Lateinamerika konzentriert ist, stelle ich hiermit erneut (nach dem Posting vom 19.7.2018) einen längeren Artikel über Nicaragua ein, weil ich ihn für informativ und für geeignet halte, unser Verständnis für das, was in Nicaragua tatsächlich geschieht, zu vertiefen:

In den letzten drei Monaten haben progressive Websites und Zeitschriften

Artikel veröffentlicht, die ein Bild der Krise in Nicaragua zeichnen,

das gefährlich irreführend ist. Viele dieser Artikel wurden unter den

Linken verbreitet, die in den 70er und 80er Jahren mit Nicaragua und der

FSLN solidarisch waren, aber nicht mit den Geschehnissen der letzten 30

Jahre Schritt gehalten haben – besonders seit 2007, als Daniel Ortega

zum Präsidenten zurückkehrte und seitdem dort ist. Ich möchte etwas Zeit

nehmen, um einige Missverständnisse über die aktuelle Krise in Nicaragua

zu korrigieren.

Zunächst möchte ich sagen, dass ich mich wie viele meiner Freunde und

Kollegen, die sich derzeit dem Ortega/Murillo-Regime widersetzen, als

Sandinista betrachte, und ich habe den größten Teil meines Lebens für

Frieden und soziale Gerechtigkeit in Nicaragua gearbeitet.

Ich ging 1979 nach Nicaragua und lebte dort 20 Jahre nach dem Sieg der

Sandinisten. Ich habe am Alphabetisierungskreuzzug in den Muttersprachen

teilgenommen. Während des Krieges arbeitete ich für das nicaraguanische

Gesundheitsministerium an der Karibikküste. Ich beschäftige mich seit

fast 30 Jahren mit der Frauenbewegung in Nicaragua und begann mit der

Erforschung häuslicher Gewalt, die 1996 zur Verabschiedung des ersten

Gesetzes über häusliche Gewalt genutzt wurde. Ich habe die Intervention

der USA in Mittelamerika und andere ungerechte Politiken im In- und

Ausland kritisiert.

Viele Artikel über die aktuelle Krise, die auf linken Webseiten

veröffentlicht wurden, wie z.B. www.popularresistance.org oder Grayzone

Project reproduzieren die Gesprächsthemen der Ortega/Murillo-Regierung:

Sie bestehen darauf, dass die Opposition fast schon besiegt ist; sie

sind alle „Putschisten“ (golpistas), die aus von den USA finanzierten

Oligarchen bestehen und keine populäre Unterstützung haben; die Mehrheit

der Gewalt wird von Oppositionellen ausgeübt; und die Dutzende junger

Männer wurden von Scharfschützen getötet, die entweder mysteriöse

„dritte Provokateure“ (third party provocateurs“) oder

„Nachbarschafts-Selbstverteidigungsgruppen“ waren – ohne Verbindung zur

Polizei oder der Armee. Sie haben die aktuelle Krise als „auf den Kopf

gestellten Klassenkampf“ bezeichnet.

Tatsächlich ist das, was in Nicaragua geschieht, ein Massaker.

Die erste Behauptung, die Opposition sei besiegt und bestehe

ausschließlich aus rechten Oligarchen, ist offensichtlich falsch. Dieses

Foto zeigt gigantische friedliche Demonstrationen in Managua, die die

FSLN-Demonstration zwei Tage zuvor (die von den Staatsbediensteten

besucht werden musste) im Vergleich zu der von Obama wie Trump aussehen

lassen. Am nächsten Tag wurde Managua zur Unterstützung des von der

Opposition ausgerufenen nationalen Streiks ausgeräumt. Das sieht kaum

wie die Arbeit einer winzigen Gruppe blutsaugender Parasiten aus, wie

Rosario Murillo sie genannt hat. In der Tat würde es viel mehr als

700.000 Dollar kosten, was, so Grayzone, der Betrag ist, den die NED in

nicaraguanische Nichtregierungsorganisationen gelenkt hat, um

Hunderttausende von Demonstranten auf die Straße zu bringen und sie dazu

zu bringen, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten zu stoppen und am nächsten

Tag zu Hause zu bleiben. Es gibt kein anderes plausibles Motiv als ihre

Überzeugung, dass Ortega und Murillo hinter der Repression stehen und

gehen müssen.

Die nächste von der Regierung ausgegebene Idee, dass maskierte Männer

und Scharfschützen, die im ganzen Land auftauchen, und nach allen

Berichten, die für einen großen Teil der Morde verantwortlich sind, eine

mysteriöse dritte Partei sind, ist lächerlich. Es wäre vielleicht

plausibel gewesen, wenn nicht alle Nicaraguaner Handys hätten, nicht

alles gefilmt und auf Social Media veröffentlicht hätten (die Regierung

besteht darauf, dass die Fotos gefälscht sind).

Letzte Woche hat Social Media riesige Karawanen mit Dutzenden von

staatlichen und polizeilichen Lastwagen mit maskierten Männern gefilmt,

darunter Polizei mit winkenden Waffen und Schüsse in die Luft. Jacinto

Suarez, der Außenminister der FSLN, räumte ein, dass viele dieser Männer

pensionierte Sandinisten sind, die rekrutiert wurden, um die

Demonstration zu unterdrücken. Sogar Daniel Ortega hat nach unzähligen

Leugnungen der Existenz von Parapolizeikräften kürzlich zugegeben, dass

sie „freiwillige Polizisten“ seien.

Der Popular Resistance Article verlinkt auf einen Videoclip, der

angeblich ein Waffenlager in einer Kirche zeigt. Tatsächlich ist es Teil

einer Univision-Nachrichtengeschichte, in der die maskierten Schläger

den Kardinal und die Bischöfe von Managua schlagen, einschließlich des

päpstlichen Nuntius in der Basilika von Diriamba, außerhalb von Managua.

Da dies möglicherweise zu einem internationalen Zwischenfall führen

könnte, stahlen sie auch viele der Kameras von Journalisten, die

filmten. Zum Glück sind noch einige durchgekommen.

Die Polizei war ausserhalb der Kirche und Hunderte weitere maskierte

Männer drängten sich draußen: Obwohl keine Waffen gefunden wurden, wurde

die Kirche entweiht und Erste-Hilfe-Material und Kirchenbänke verbrannt.

Auf Drängen der nicaraguanischen Zivilgesellschaft ließ die Regierung

die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR) die Situation in

Nicaragua untersuchen. Der Bericht wurde auf der OAS-Versammlung am 30.

Juni vorgestellt. Es lohnt sich, einen Moment dem IACHR-Bericht zu

widmen, denn er ist ein wirklich außergewöhnliches Dokument. Die

Kommission befragte über 1000 Personen, darunter Familienangehörige der

Getöteten, entlassene Gefangene, Regierungsbeamte und andere Zeugen, und

sie prüfte Hunderte von Stunden Videoaufzeichnungen und Dokumente sowie

forensische Berichte. Der Bericht stellt fest:

„Die Repression der Regierung von Nicaragua als Reaktion auf die

Proteste hat zu einer schweren Menschenrechtskrise geführt. Insbesondere

stellt die IACHR fest, dass die Polizei, Parapolizeikräfte und Gruppen

bewaffneter Dritter übermäßig viel Gewalt anwenden. Dies spiegelt sich

in mehr als 212 Todesopfern zum 20. Juni sowie in der Zahl der

Verletzten und willkürlich Inhaftierten wider, die sich nach den

Aufzeichnungen der IACHR zum 6. Juni auf 1.337 bzw. 507 Personen belief.

Trotz der Forderung der Kommission nach einer sofortigen Einstellung der

staatlichen Repression hat sie nicht aufgehört. Im Gegenteil, die

repressive Reaktion hat in den letzten Wochen zugenommen und die Krise

weiter verschärft.“

Der Vorwurf der Ortega-Regierung, die Ermittler hätten keine

regierungsfreundlichen Kräfte befragt, ist einfach falsch. Die Regierung

erhielt einen Entwurf des Berichts, bevor er vorgelegt wurde, und alle

ihre Kommentare und Ablehnungen wurden berücksichtigt. Darin werden alle

Gewaltvorwürfe der Regierung gegenüber staatlichen Akteuren detailliert

dargestellt:

„Der IACHR ist bekannt geworden, dass Privatpersonen und Gruppen von

Zivilisten die öffentlichen Sicherheitskräfte, Streikgruppen und

Einzelpersonen und Medien, die mit der Regierung sympathisieren,

angegriffen haben. Nach Angaben des Staates sind vom 18. April bis 6.

Juni 2018 mindestens 5 Polizisten ums Leben gekommen und 65 verletzt

worden.“

Er bestätigte auch den Bericht der Regierung über 100 Gewalttaten

nichtstaatlicher Akteure, darunter 40 brennende Zwischenfälle oder

Sachbeschädigungen, 29 Entführungen, 33 Raubüberfälle auf Staatseigentum

(meist Fahrzeuge), 17 gewaltsame Todesfälle von Personen, die mit der

Regierung und der FSLN in Verbindung stehen, und 13 Angriffe auf Beamte.

Das Problem ist, dass diese Behauptungen der Regierung, die versucht,

sich als Opfer darzustellen, neben den Hunderten von Beschwerden, die

von der IACHR eingereicht und untersucht wurden, die einen übermäßigen

Einsatz von Gewalt durch die Polizei und paramilitärische Kräfte

beinhalten, verblassen. In den ersten vier Tagen der Demonstrationen

wurden 49 junge Männer durch Schusswunden getötet. Davon wurden 32 in

die Augen, Köpfe, Hals und Brust geschossen, alles tödliche Zeichen, die

auf eine Mordabsicht hindeuten. Die Abwärtsbewegung der Schusswunden

deutete auf den Einsatz von Scharfschützen hin. Im gleichen Zeitraum

wurden 9 junge Männer durch Gummigeschosse direkt in die Augen

geschossen. Im gleichen Zeitraum starben 2 Polizisten an den Folgen von

Angriffen mit Schusswaffen.

Es gab auch reichlich Beweise für die Weigerung, medizinische Hilfe zu

leisten, indem die in den Krankenhäusern stationierte Polizei entweder

die Verwundeten am Betreten hinderte oder Ärzte bedrohte, die

versuchten, die Verwundeten zu behandeln. Der erste dokumentierte Fall

war ein 15-jähriger Junge namens Álvaro Manuel Conrado Dávila, der in

den Hals geschossen wurde, während er Wasser trug, um den Studenten zu

helfen. Ihm wurde die medizinische Versorgung im öffentlichen

Krankenhaus von Cruz Azul verweigert und er wurde in ein zweites

Krankenhaus gebracht, wo er unmittelbar danach starb. Im Krankenhaus von

Leon wurden Medizinstudenten, die versuchten, verwundete Demonstranten

zu behandeln, aus dem Krankenhaus vertrieben; sie errichteten

provisorische Feldlazarette in Privathäusern. Daher ist die tatsächliche

Zahl der Verwundeten wahrscheinlich viel höher; die Zahlen in dem

Bericht wurden nach Krankenhausaufzeichnungen zusammengestellt und

beinhalten nicht diejenigen, denen die Behandlung verweigert wurde oder

die Angst hatten, ins Krankenhaus zu gehen.

Eine der schändlicheren Handlungen, die nicht viel Aufmerksamkeit erregt

hat, ist, dass Familienangehörige der Opfer ein Dokument unterschreiben

mussten, das einen Verzicht auf ihr Recht erklaert, eine Beschwerde

einzureichen, um die Leiche zurückzubekommen oder eine Sterbeurkunde zu

erhalten. Einige der Dokumente wurden tatsächlich auf Polizeistationen

verfasst und besagen insbesondere, dass die Angehörigen die Polizei von

jeglicher Verantwortung im Todesfall befreien. In den meisten Fällen

wurde keine Autopsie durchgeführt, und die Sterbeurkunden wurden auf der

Grundlage von Dokumenten ohne persönliche Inspektion durch das Institut

für Rechtsmedizin unterzeichnet. Bei anderen Beschwerden wurden die

ärztlichen Zeugnisse gefälscht, wobei Todesursachen wie Selbstmord,

Herzinfarkt oder Verkehrsunfall, auch bei Schussverletzungen,

festgestellt wurden. Diese falschen Dokumente wurden später von der

Regierung benutzt, um die IACHR zu beschuldigen, ihre Zahl zu erhöhen,

indem sie Todesfälle einbezieht, die nichts mit dem Konflikt zu tun hatten.

Waehrend sie keinen vollen Zugang zu vielen Orten, einschließlich der

Gefängnisse, erhielten, geschah ein Großteil der Gewalt während die

Kommission und die von der OAS gesponserte Interdisziplinäre Gruppe

unabhängiger Experten (GIEI) in Nicaragua waren und dies aus erster Hand

miterlebt hatten.

GIEI-Mitglieder sind angesehene Menschenrechtsexperten, darunter Claudia

Paz y Paz, die Generalstaatsanwältin von Guatemala, die Efraín Rios

Montt verfolgt hat und kaum als imperialistisches Instrument betrachtet

werden kann.

Bei den OAS-Sondersitzungen, die letzte Woche stattfanden, um den

zweiten Bericht der IACHR vorzustellen, stellte Exekutivsekretär Paulo

Abrao fest, dass die Gewalt im Monat seit der Vorlage des ersten

Berichts im Juni eskaliert ist, gibt es jetzt fast 300 verifizierte

Todesfälle, die meisten von ihnen Zivilisten, die durch staatlich

geförderte Gewalt durch die Polizei oder paramilitärische Kräfte getötet

wurden. Der nicaraguanische Kanzler Denis Moncada verurteilte die

Ergebnisse des Berichts, und obwohl er zugab, dass „es schwer zu sagen

ist, wie viele Tote es gab“, wies er darauf hin, dass viele der

getöteten Zivilisten Sandinisten waren – darunter Angel Gahona, der

Journalist, der von einem Scharfschützen in Bluefields erschossen wurde,

während er über die Proteste berichtete. Das mag stimmen, aber es

bedeutet nicht, dass sie von der Opposition getötet wurden. Eine große

Zahl der Demonstranten sind Menschen, die sich historisch mit der FSLN

identifiziert haben und über die brutale Reaktion der Regierung entsetzt

waren. Obwohl zwei junge Männer für den Mord verhaftet wurden, ist

Gahonas Familie überzeugt, dass er von der Polizei getötet wurde. Es

scheint sogar, dass einige Polizisten unter den Toten Zweifel an der

Teilnahme an der Repression hatten. Die Mutter des Polizisten Faber

Lopez sagte, ihr Sohn habe versucht, die Polizei zu verlassen und es

wurde ihm gesagt, dass die ganze Familie getötet würde. Eine Woche

später wurde er bei einem Angriff auf Demonstranten getötet.

Die Regierung hat versucht, den Demonstranten einige der schrecklichsten

Verbrechen anzulasten, wie zum Beispiel eine ganze Familie, die in

Managua lebendig verbrannte. Mehrere Zeugen und die einzigen

überlebenden Familienmitglieder sagen, dass bewaffnete maskierte Männer,

die mit der Polizei verbunden waren, versuchten, auf das Dach des

dreistöckigen Gebäudes zu gelangen, um ein Scharfschützennest

einzurichten. Als die Familie sich weigerte, sie hereinzulassen, setzten

sie das Haus in Brand.

Der wirtschaftliche und soziale Fortschritt der letzten Jahre durch das

Ortega-Regime wird gelobt, muss aber noch einmal geklärt werden. Obwohl

die Armut insgesamt verringert wurde, zeigte eine Studie, dass die

Einkommensungleichheit von 2009 bis 2014 tatsächlich zugenommen hat, was

darauf hindeutet, dass die reichen Oligarchen am meisten von der

Wirtschaftspolitik der Regierung profitiert haben. Die meisten der

Mittel für Sozialprogramme (der Teil, der nicht in die Finanzierung der

FSLN-Wahlkampagnen ging und nicht in die Bankkonten der Parteimitglieder

floss) wurde durch mehr als 3,5 Milliarden Dollar an zinsgünstigen

Darlehen aus Venezuela mit Erdölgeldern finanziert. Obwohl die Kredite

an ein gemischtes Unternehmen namens Albanisa vergeben wurden und nie im

Staatshaushalt verbucht wurden, bedeutete die Wirtschaftskrise in

Venezuela das Ende der Subventionen für die Sozialprogramme in Nicaragua.

Diese Artikel implizieren auch, dass die USA ein wichtiger Geldgeber der

Frauenbewegung sind, was falsch ist. Tatsächlich verbietet die Global

Gag Regel die US-Finanzierung internationaler Organisationen, die sich

für sichere Abtreibungen einsetzen. Und während das von den Sandinisten

geführte Parlament 2006 die therapeutischen Abtreibungen abgeschafft

hat, selbst im Falle einer Vergewaltigung oder eines Risikos für das

Leben der Mutter, hat die Frauenbewegung weiterhin die Wiederherstellung

sicherer Verfahren gefordert.

Nicaragua hat die größte und vielfältigste Frauenbewegung der Welt.

Obwohl es von Sandinista-Frauen gegründet wurde, ist es seit den 1990er

Jahren mit keiner politischen Partei mehr verbunden, insbesondere

nachdem Daniel Ortegas Stieftochter Zoilamerica Narvaez offenbarte, dass

er sie seit ihrer Kindheit vergewaltigt hatte. Ihr Fall wurde im Land

ignoriert, weil Ortega als Ex-Präsident und Mitglied des Parlaments

Immunität vor Strafverfolgung hatte – obwohl er im Jahr 2000 von der

Interamerikanischen Menschenrechtskommission geprüft wurde (der Fall

wurde schließlich 2002 abgeschlossen, als die nicaraguanische Regierung

die Empfehlung der IACHR akzeptierte, eine gütliche Einigung mit Narvaez

zu erzielen). Sie hatte eine sehr glaubwürdige Behauptung, das ein

offenes Geheimnis unter den hochrangigen Sandinisten war, die die

Anschuldigungen unter den Teppich kehrten, um wieder an die Macht zu

kommen. Kein Wunder, dass Ortega die IACHR nicht mag. Viele Experten

sind der Meinung, dass eine Kombination aus Straffreiheit für

Sexualstraftäter (beginnend mit Ortega) und dem Abtreibungsverbot dazu

beigetragen hat, dass Nicaragua eine der höchsten Schwangerschaftsraten

bei Jugendlichen in Lateinamerika aufweist.

Die Verbesserung des Zugangs von Frauen zur Justiz und zu

Dienstleistungen für geschlechtsspezifische Gewalt ist seit langem ein

zentrales Ziel der Frauenbewegung in Nicaragua. Ich habe 1995 eine

Prävalenzstudie über häusliche Gewalt in Nicaragua durchgeführt, die

1996 als Grundlage für das erste Gesetz über häusliche Gewalt diente.

Wir haben festgestellt, dass 50% der Frauen von ihrem Partner geschlagen

oder vergewaltigt wurden, eine der höchsten Zahlen in Lateinamerika,

trotz des scheinbar progressiven Diskurses der sandinistischen

Revolution. In den 90er und Anfang der 2000er Jahre hat die

Frauenbewegung enorme Fortschritte bei der Sensibilisierung für

häusliche Gewalt und der Verbesserung von Gesetzen und Dienstleistungen

für Überlebende von Gewalt erzielt. Als Ortega und Murillo die Regierung

übernahmen, wurden Programme wie die spezialisierten Polizeistationen

für Frauen und Kinder systematisch abgebaut. Rosario Murillo hat sich

explizit für „Familienwerte“ über Frauenrechte eingesetzt und neue

Prozesse eingeführt, die es Überlebenden erschweren, über Gewalt zu

berichten oder Gerechtigkeit zu erlangen. Die kürzlich abgeschlossene

Folgestudie in Nicaragua zeigt, dass es zwar einen Rückgang der

häuslichen Gewalt über einen Zeitraum von zwanzig Jahren gab, aber von

den ursprünglichen Programmen, die durch die Bemühungen der

Frauenbewegung ins Leben gerufen wurden, fast nichts mehr übrig ist.

Daher waren FrauenrechtsverteidigerInnen bereits vor der aktuellen Krise

besorgt, dass häusliche Gewalt und Feminizide wieder zunehmen.

Das bringt uns zur Frage der Unterstützung der Opposition durch die USA.

Der einzige Beweis für die Unterstützung von Oppositionsgruppen durch

die USA war das Grayzone-Projekt, das davon ausgeht, dass 700.000 Dollar

im Jahr 2017 über die National Endowment for Democracy an eine Handvoll

nicaraguanischer Nichtregierungsorganisationen, insgesamt 4,4 Millionen

Dollar über vier Jahre, vergeben wurde. Da diese relativ dürftige Summe

nicht in die Erzählung der Ortega-Propagandamaschine von massiven

US-Finanzierungen für einen rechten Staatsstreich passt, wurde der

Betrag auf 500 Millionen Dollar angehoben, ohne dass es dafuer Beweise gab.

Es stimmt, dass die Opposition äußerst vielfältig ist, was viele

verschiedene programme widerspiegelt – einschließlich der Geschäftswelt.

Aber das ist nicht einzigartig in der Geschichte Nicaraguas. Als die

FSLN 1979 Somoza stürzte, profitierten sie von einer breit angelegten

Koalition, die Geschäftsinteressen und Oligarchen in die Regierung des

Wiederaufbaus einbezog, eine Strategie, die Ortegas Tercerista-Zweig der

Partei bestätigte. Die Tatsache, dass die heutige Opposition so

vielfältig ist und soziale Bewegungen aus allen politischen Ideologien

umfasst, sollte uns über Ortegas und Murillos mangelnde Unterstützung

informieren: Eine kürzlich durchgeführte Umfrage von Cid Gallup ergab,

dass fast 70% der Nicaraguaner glauben, dass Ortega und Murillo gehen

sollten. Nach der Unterdrückung der letzten drei Monate hat das

derzeitige Regime keine Glaubwürdigkeit mehr.

Am 13. Juli griffen Polizei und paramilitärische Kräfte die nationale

öffentliche Universität UNAN an, die seit einigen Monaten von Studenten

besetzt ist. Als einige die Universität verließen, um in einer

nahegelegenen Kirche Zuflucht zu finden, umzingelten die

Regierungstruppen sie und schossen in einer 15-stündigen Belagerung auf

sie. Die Polizei schloss alle Straßen zu UNAN und weigerte sich, die

Verwundeten von Krankenwagen evakuieren zu lassen. Während dieser Zeit

schickten die Studenten Nachrichten über Facebook, baten um Hilfe und

verabschiedeten sich von ihren Eltern. Hunderte von Menschen kamen zu

Fuß und mit dem Auto mitten in der Nacht, um eine friedliche Mahnwache

für die Studenten vor den Straßensperren der Polizei abzuhalten.

Zufällig war Joshua Partlow, ein Reporter der Washington Post, mit den

verwundeten Studenten in der Kirche gefangen und schrieb einen

erschütternden Bericht über diese Erfahrung.

Infolge der UNAN-Angriffe und mehrerer brutaler „Säuberungsaktionen“ von

Polizei und Paramilitärs, um die Straßensperren rechtzeitig zum 39.

Jahrestag des Befreiungstages zu beseitigen, wird das Ortega-Regime

zunehmend international isoliert.

Derzeit haben 49 Länder, darunter die Europäische Union und die

Organisation Amerikanischer Staaten, die staatlich unterstützte Gewalt

in Nicaragua verurteilt. Rupert Colville, Sprecher des Hohen Kommissars

der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR), kritisierte das neue

Antiterrorgesetz, das am 9. Juli vom Parlament verabschiedet wurde, weil

es „eine sehr weit gefasste Definition des Terrorismus verwendet, die

Bedenken aufwirft, dass er gegen Personen verwendet werden könnte, die

an Protesten teilnehmen“. Genau das geschieht jetzt, da die Krise in

eine neue Phase eintritt, in der Demonstranten aufgespürt und unter dem

Vorwurf des Terrorismus verhaftet werden.

Bezeichnenderweise haben sich auch einige der engsten Verbündeten

Ortegas, wie z.B. José Mujica, der ehemalige Präsident von Uruguay, von

ihm abgewandt. Erst vor drei Wochen, am 5. Juli, rief Mujica

internationale Linke dazu auf, sich mit Ortega gegen rechte Kräfte zu

stellen. Eine Woche später gab er zu, dass er sich geirrt hatte und dass

es nun Zeit für Ortega sei, zu gehen. Ebenso hat Noam Chomsky, der bis

vor kurzem geschwiegen hatte, Ortega geraten, zu vorgezogenen Wahlen

aufzurufen.

Ortegas Behauptungen, die Opposition besiegt zu haben, sind noch lange

nicht überwunden. Letztlich bedeutet Ortegas Beharren auf Machterhalt,

auch wenn die Wahlen auf das nächste Jahr verschoben wurden (was er

ablehnt), mehr Blutvergießen für die NicaraguanerInnen. Deshalb müssen

sich die Progressiven mit der authentischen Widerstandsbewegung

solidarisch zeigen, zu der die Frauenbewegung, die meisten

Studentengruppen, UmweltschützerInnen und die Anti-Kanal-Bauernbewegung

gehören.

Es ist ungeheuerlich und herzzerreißend zu denken, dass Ortega und

Murillo ihre eigenen Leute ermorden könnten, nur um an der Macht zu

bleiben. Nachdem ich in den 80er Jahren für das Gesundheitsministerium

gearbeitet hatte, hätte ich vor einigen Monaten nie geglaubt, dass

Demonstranten sterben könnten, weil die öffentlichen Krankenhäuser sich

weigerten, sie aufzunehmen, oder dass Ärzte wegen ihrer Behandlung

entlassen oder inhaftiert werden könnten. Aber genau das ist der Punkt.

Was jetzt gerade passiert, ist ungeheuerlich.

Ortega und Murillo könnten das Massaker sofort beenden, indem sie die

paramilitärischen Kräfte entwaffnen, die Schuldigen der Verbrechen gegen

die Menschlichkeit vor Gericht bringen und einen nationalen Dialog in

gutem Glauben führen. Die Linken sollten in der Lage sein, sich an

veränderte Realitäten anzupassen: Keiner von uns will eine Rückkehr zu

einer rechten Regierung in Nicaragua, und wir sollten uns weiterhin der

Intervention der USA widersetzen. Aber das bedeutet nicht, dass wir den

Status quo oder den rücksichtslosen Machtmissbrauch akzeptieren müssen.

Unsere Solidarität sollte mit dem nicaraguanischen Volk, das getötet

wird, und nicht mit einer politischen Partei sein. Sonst kann dieses

Blutbad nur noch schlimmer werden.