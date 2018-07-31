Schöne Lieder & Tänze 47 – „Не для меня“ („Nicht für mich“)

Не для меня придёт весна,

Не для меня Дон разольётся,

И сердце девичье забьётся

С восторгом чувств – не для меня.

Не для меня цветут сады,

В долине роща расцветает,

Там соловей весну встречает,

Он будет петь не для меня.

Не для меня журчат ручьи,

Текут алмазными струями,

Там дева с чёрными бровями,

Она растёт не для меня.

Не для меня придёт Пасха,

За стол родня вся соберётся,

„Христос воскрес!“ – из уст польётся,

Пасхальный день не для меня.

Не для меня цветут цветы

Распустит роза цвет душистый

Сорвешь цветок а он завянет

Такая жизнь не для меня

А для меня кусок свинца –

Он в тело белое вопьётся,

И слезы горькие польются.

Такая жизнь, брат, ждёт меня.