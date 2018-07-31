Schöne Lieder & Tänze 47 – „Не для меня“ („Nicht für mich“)

Veröffentlicht am 31. Juli 2018 von

Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся,
И сердце девичье забьётся
С восторгом чувств – не для меня.

Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня.

Не для меня журчат ручьи,
Текут алмазными струями,
Там дева с чёрными бровями,
Она растёт не для меня.

Не для меня придёт Пасха,
За стол родня вся соберётся,
„Христос воскрес!“ – из уст польётся,
Пасхальный день не для меня.

Не для меня цветут цветы
Распустит роза цвет душистый
Сорвешь цветок а он завянет
Такая жизнь не для меня

А для меня кусок свинца –
Он в тело белое вопьётся,
И слезы горькие польются.
Такая жизнь, брат, ждёт меня.

Dieser Beitrag wurde unter Kunst, Leben, Mensch, Musik abgelegt und mit , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

Gravatar
WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w
Abbrechen

Verbinde mit %s