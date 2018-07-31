Schöne Lieder & Tänze 47 – „Не для меня“ („Nicht für mich“)

Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся,
И сердце девичье забьётся
С восторгом чувств – не для меня.
Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня.
Не для меня журчат ручьи,
Текут алмазными струями,
Там дева с чёрными бровями,
Она растёт не для меня.
Не для меня придёт Пасха,
За стол родня вся соберётся,
„Христос воскрес!“ – из уст польётся,
Пасхальный день не для меня.
Не для меня цветут цветы
Распустит роза цвет душистый
Сорвешь цветок а он завянет
Такая жизнь не для меня
А для меня кусок свинца –
Он в тело белое вопьётся,
И слезы горькие польются.
Такая жизнь, брат, ждёт меня.