Führen, FührerInnen

Überall und zu allen Zeiten gibt es dort, wo Menschen zusammen leben, Führung bzw. Leitung (Wollen wir eigentlich beide Begriffe synonym gebrauchen?). In kleinen Gruppen ist das so, in Gruppierungen bzw. Verbänden mehrerer Gruppen ist das so, in komplexen/widersprüchlichen Großgesellschaften auch.

Um zu Begreifen, was da passiert, eignen sich einige marxistische „Urbegriffe“. Etwa der Satz von Marx, dass der Mensch in seiner Wirklichkeit „Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse“ sei und auch seine Betonung, dass alle Spinnereien (sozusagen die Kapriolen des Kopfes) ihre Lösung in der Praxis finden.

Wenn man sich vor Augen hält, was Grabungen etwa in Göbekli Tepe oder Çatalhöyük oder Cayönü ans Tageslicht gebracht haben, so darf man wohl den Menschen als ein Wesen betrachten, das bereits vor mindestens zwölftausend Jahren in enormen geistigen, räumlichen und zeitlichen Dimensionen kooperiert hat. (Korrekt ausgedrückt: Viele Einzelne oder/und Gruppen müssen kooperiert haben.)

Dort wirkte nicht nur eine einheitliche Vorstellung und ein einheitlicher Wille von hunderten, vielleicht sogar tausenden Menschen, es wurde auch ihr zweckmäßiges und in diesem Sinnen einheitliches Handeln über lange Zeiträume aufrecht erhalten. Da ich diese Praxis nicht aus dem Wirken des Lieben Gottes erklären mag, auch nicht durch Außerirdische oder das genetische Programm der Beteiligten, nehme ich an, dass dort Planungs-, Leitungs- und Führungsprozesse in welcher Form auch immer, stattgefunden haben, d. h. von den Menschen gestaltet wurden.

Lutz Lippkes Bericht von den Anfängen seines Arbeitslebens, ist ein hervorragendes Zeugnis dafür, wie selbst eine „sich selbstregulierende“ Dreiergruppe jederzeit mit der gesamten Gesellschaft verbunden ist, also deren (komplexen, z. B. auch moralischen) Führungs-, Leitungs- und Steuerungsprozessen unterliegt. Und das JEDERZEIT, sowohl dann, wenn das Außen nicht direkt eingreift, als auch, wenn es eingreift.

Zu glauben, die Menschen könnten durch ihre Beschränkung auf die Gestaltung ihrer lokalen ökonomischen Verhältnisse nach ihrem eigenen Willen (und Negierung jeglichen „Draußens“ (dass als idiotisch denunziert wird)), irgendein Problem ihres Zusammenlebens lösen, ist sowohl praxisfremd, als auch irreführend.

Führung und Leitung ist unverzichtbarer Bestandteil jeglichen menschlichen Lebens. Die Crux liegt in der gesellschaftlichen Qualität dieses Lebens. In Gesellschaften, die auf der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beruhen, garantieren Führung und Leitung die Ausbeutung und Unterdrückung.

Gesellschaften, die darauf beruhen wollen, die Menschen zu befreien, sie empor zu heben, brauchen Führung und Leitung, Führer und Leiter, die befreien und emporheben.

Es gibt Führer, die Menschenverderber sind, und andere sind „Lichtbringer“. (Vorsicht, ich werde euphorisch ;-)!) In keinem Fall sollten wir Führer und Führung mystifizieren. Es ist alles menschlich, allzu menschlich.

Die (historischen) Erfahrungen des Realsozialismus diesbezüglich sind in all ihrer Widersprüchlichkeit äußerst interessant. Sie sind kostbares Lehrmaterial oder Rohmaterial. Doch auch das, was wir täglich realkapitalistisch erleben, bietet schon heute zahlreiche Denkanstöße. Einen hat Joachim Bode mit seinem Begriff des „imperativen Mandats“ hervorgehoben. Einen anderen heben Beat Wick (z. B. hier) und Willi Übelherr (z. B. hier) immer wieder hervor im Zusammenhang mit ihrer Kritik an den sog. Alternativmedien.

Ich beende jetzt dieses Posting, werde aber bald meine Meinung bzw. konkrete Vorstellungen im Sinne der zuletzt genannten Denkanstöße formulieren, die wir meiner Meinung nach aufgreifen und zu unseren Handlungsmaximen machen sollten.