Partei nehmen im Streit um Nikaragua

Ist mir das überhaupt möglich? Ich war nie dort. Ich war nie in irgendeinem Land Mittel- oder Südamerikas.

Ich kenne nur wenige Menschen, die in Nikaragua oder anderswo in Lateinamerika waren, und mir Berichte aus erster Hand gegeben haben. Sie alle waren in begeisterter Solidarität und wiederholt dorthin gefahren. Ihre Berichte waren weiterhin von großer Solidarität getragen, doch zugleich sehr ernüchternd.

Ich bin konfrontiert mit der unter Linken (und auch „Linken“) traditionellen kämpferischen (professionellen?) Solidarität mit Kuba, Chile, Nikaragua, Venezuela usw usw (je nachdem, welches Land gerade die größten Schlagzeilen macht). Mich hat an diesen leidenschaftlichen (professionellen?) Solidaritätsaktivitäten immer gestört, dass sie in der einen oder anderen Form „blinde Flecken“ hatten. Ich habe aber solche Blindheit immer mehr geahnt als gewusst und konnte ihr nicht selbst durch Prüfung der Verhältnisse vor Ort auf den Grund gehen. (Vielleicht geht es ja noch mehr mitteleuropäischen Linken so, weil sie andere Prioritäten haben als fleißig durch die Welt zu reisen.)

Ich verhehle aber nicht, dass mir Vieles, um das heute gestritten wird, aus anderer Sicht vertraut erscheint. Es ist wie Déjà-vu. Kennen wir das nicht alles aus der stalinistischen/realsozialistischen Entartung und schließlich Zerstörung der sozialistischen Revolution? Und streiten wir uns auch deshalb so erbittert (und oftmals scheint es aussichtslos), weil wir die Diskussion um die stalinistische/realsozialistische Entartung und schließlich Zerstörung unserer Revolution nie zu Ende geführt haben?

Dies voraus geschickt, dokumentiere ich eine Analyse „Kapitalistische Entwicklung in Nicaragua und das Trugbild der Linken“ von William I. Robinson (hier die Quelle) in der Übersetzung von Willi Übelherr, sowie dazu Willi Überherrs einführend-polemischen Text:

„Liebe freunde,

… W. Robinson trifft das, was wir nicht nur in Nicaragua sehen, sondern auch in Venezuela, Ecuador und Bolivien und bestimmt auch in Kuba, falls wir dort eintauchen.

Ich habe wieder meine uebersetzungskuenste gefordert mit Deepl. Ich hoffe, die fehler sind ertraeglich. Im orginal auf Truthout.org sind noch viele weitere links wie das programm der FSLN.

Der kern des ganzen ist die vollstaendige unfaehigkeit und unwilligkeit der politischen klasse, eine stabile lokale und regionale oekonomie aufzubauen. Sie sind ausschliesslich an Dollarfluessen orientiert und leben in absolut parasitaeren verhaeltnissen. Und nicht auf niedrigem niveau. Das gleiche gilt fuer ihren parasitaeren staatsapparat.

Wenn wir uns nun das geschwaetz von Hartmut Bath-Engelbart oder die texte der „Linke Zeitung“ oder „NRhZ“ oder „Rubikon“ durchlesen, dann verstehen wir eigentlich sofort, wie tief im sumpf der verbloedung auch im deutsch-sprachigen raum die angebliche „Linke“ angekommen ist.

Und macht euch keine illusionen. Auch Alberto Acosta aus Ecuador (Flasco Professor) oder Alvaro Linera aus Bolivien (Vizepraesident und Stanford Zoegling) verfolgen das gleiche ziel. Und wenn Niclas Maduro den ausbau der Mittelklasse propagiert, die ja komplett parasiater lebt, dann sehen wir, warum sie soviel Extraktivismus brauchen, weil selber herstellen wollen sie nicht und koennen sie auch nicht. VIT (Venzuela Information

Technology) ist auch so ein beispiel von „maquiladoras“ oder entsprechendes in Ecuador, Bolivien und Kuba.

Mir geht es hier nicht so sehr um Nicaragua oder irgend eine andere region in Latein Amerika. Weil wenn wir uns in Deutschland und Europa umsehen, dann sehen wir den gleichen dreck. Er ist global wie die PPP-projekte (Public Private Partnership) und die 5. kolonnen.

Wir sollten zumindest versuchen, uns ein eigenes ruestzeug zu schaffen, um die geschehnisse kritisch reflektieren zu koennen. Markus Heizmann wie auch Kaspar Truempy fallen ja auch permanent auf das geschwaetz herein.

Mit sicherheit koennen wir sagen, dass die menschen in ihren regionen ihren eigenen weg finden muessen und sich da auch niemand von aussen einzumischen hat. Aber das wars dann auch.

mit lieben gruessen, willi

Asuncion, Paraguay“

Kapitalistische Entwicklung in Nicaragua und das Trugbild der Linken

Das Bild, das der nicaraguanische Präsident Daniel Ortega und seine

Anhänger als Träger des populären revolutionären Prozesses der

Sandinista National Liberation Front (FSLN) in den 80er Jahren

sorgfältig gepflegt haben, ist nach den Massenprotesten, die im

vergangenen Monat gegen die Rentenreform ausbrachen, die Dutzende von

Toten, Hunderte von Verletzten und Inhaftierten gefordert haben, fast

zerfallen. Für einige waren die Proteste eine von den Vereinigten

Staaten organisierte Verschwörung zur Destabilisierung einer

revolutionären Regierung. Für andere war es eine Explosion der

Massenunzufriedenheit gegen ein korruptes und autoritäres Regime.

Während die Vereinigten Staaten und die traditionelle nicaraguanische

Oligarchie sicherlich gerne ein flexibleres Regime hätten, haben sie

sich der Ortega-Regierung angepasst. Der innere Kreis der Sandinisten

hat sich in einem Prozess, der auf die Nachwirkungen der Revolution der

80er Jahre zurückgeht, in die Reihen der Elite des Landes gehackt und

sich als fähig erwiesen, eine neue Runde der kapitalistischen

Entwicklung seit der Rückkehr an die Macht im Jahr 2007 zu überwachen.

Ortega und die FSLN haben in einem linken Diskurs ihren Versuch

unternommen, ein populistisches, mehrklassiges politisches Bündnis um

dieses Projekt der kapitalistischen Entwicklung unter der festen

Hegemonie des Kapitals und der sandinistischen Staatseliten zu etablieren.

Während die FSLN eine, wenn auch schwindende, Masse unter den Bauern und

städtischen Armen des Landes hält, hat die FSLN-Führung Pakte mit der

traditionellen Oligarchie geschlossen, Dissens unterdrückt, sich durch

Plünderung staatlicher Ressourcen und ein Bündnis mit dem

transnationalen Kapital bereichert und die Armee, Polizei und

paramilitärische Kräfte eingesetzt, um Bauern, Arbeiter und soziale

Bewegungen gewaltsam zu unterdrücken, die sich ihrer Politik widersetzen.

Jetzt gerät die kapitalistische Entwicklung in Nicaragua in eine Krise.

Die Ankündigung der Regierung, die Rentenzahlungen an Rentner zu kürzen

und den Beitrag der Arbeitnehmer und Unternehmen zur Rente zu erhöhen,

war der Auslöser für den Aufstand im April. Aber politische Spannungen

und soziale Konflikte bauen sich seit Jahren auf und es ist diese Krise

des Kapitalismus die den größeren Hintergrund der jüngsten Ereignisse

bildet.

Die sandinistische Bourgeoisie

Die Sandinistas kamen 1979 nach dem Massenaufstand, der die Diktatur von

Anastasio Somoza stürzte, an die Macht. Ein Jahrzehnt unerbittlicher

US-Intervention – darunter eine konterrevolutionäre Militärkampagne, ein

Wirtschaftsembargo und innenpolitische Einmischung (ganz zu schweigen

von den eigenen Fehlern der Sandinisten) – führte schließlich 1990 zur

Abwahl der Sandinisten.

Die Wahlniederlage stürzte die sandinistische Partei in eine scharfe

interne Krise über Programme, ideologische Ausrichtung und Strategie.

Während sich die sandinistische Basis in den frühen 1990er Jahren

nachhaltig gegen das neoliberale Programm wehrte, tauchte auch eine neue

sandinistische Elite unter denjenigen auf, die während des

Regimewechsels von 1990 wesentliche Güter erworben hatten, indem sie das

Staatsvermögen und das öffentliche Eigentum privatisierten. Diese

Plünderung und persönliche Aneignung durch sandinistische Führer und

Bürokraten von Staatseigentum war in Nicaragua als „piñata“ bekannt.

Im Laufe der 90er Jahre begannen neue sandinistische Grundherren und

Geschäftsleute, eine Affinität der Klasseninteressen zu entwickeln – und

sich mit der Bourgeoisie zu verschmelzen. Die neue sandinistische Elite

ging allmählich von der Führung der Volksklassen in ihrem Widerstand

gegen das konterrevolutionäre Programm des kapitalistischen

Wiederaufbaus dazu über, die (schwindende) Autorität der Partei zu

nutzen, um diese Klassen einzudämmen und ihre Mobilisierung zu

kontrollieren. Doch die FSLN-Führung legitimierte sich weiterhin mit

einem revolutionären Diskurs, der keinem politischen Programm oder

Verhalten mehr entsprach als dem der Förderung ihrer eigenen

Gruppeninteressen und der Sicherung eines Platzes im dominanten Block

der neuen neoliberalen Ordnung.

Die FSLN schloss 1999 einen Pakt mit einem Flügel der traditionellen

Oligarchie, der als Liberale Allianz bekannt ist, wobei die beiden

politischen Kräfte eine Machtverteilung aushandelten. In den 1990er

Jahren verloren Polizei und Armee ihren revolutionären Charakter und

begannen mehr und mehr, Bauern, die Land auf dem Land übernommen hatten,

gewaltsam zu vertreiben, streikende Arbeiter anzugreifen, die Fabriken

oder Regierungsbüros besetzten, und zumeist-friedliche

Straßendemonstrationen aufzulösen.

Als die FSLN bei den Wahlen 2006 ein neues Angebot machte, versicherte

sie den nicaraguanischen und transnationalen Kapitalisten, dass sie ihre

wirtschaftlichen Interessen verteidigen würden, aber im Gegenzug müssten

sie ein sandinistisches Monopol der politischen Macht akzeptieren. Die

FSLN gewann diese Wahlen und legte ihr Wirtschaftsprogramm in einem

Grundsatzdokument, „The New Sandinista Project“, dar. Dem Dokument

zufolge würde seine Wirtschaftspolitik auf der Verknüpfung von

Kleinproduzenten mit dem großen Privatsektor, der „Achtung aller

Eigentumsformen“, dem Freihandel, der Anziehung transnationaler

Unternehmensinvestitionen und der Ausweitung der Agroindustrie beruhen.

Das Programm wurde in enger Abstimmung mit dem Hauptverband der

Großunternehmen, dem Superior Council on Private Enterprise, in einer

von der Regierung als „Public-Private-Partnership“ bezeichneten Form

entwickelt.

Gleichzeitig beinhaltete das Programm eine Renationalisierung der

Gesundheits- und Bildungssysteme, höhere Sozialausgaben und andere

volkstümliche Wohlfahrtsmaßnahmen, die allerdings über

FSLN-Klientel-Netzwerke abgewickelt werden sollten. Bayardo Arce, ein

ehemaliger Revolutionsführer, der zum wichtigsten Wirtschaftsberater der

Ortega-Regierung und deren Verbindung zum Privatsektor wurde,

bezeichnete das Sandinista-Programm als „eine Marktwirtschaft mit einer

bevorzugten Option für die Armen“. Während die FSLN die Umverteilung

durch Sozialausgaben vorantreibt, hat sie den „Bereich des sozialen

Eigentums“, der erstmals in den 80er Jahren geschaffen wurde,

einschließlich des staatlichen und genossenschaftlichen Sektors,

praktisch abgeschafft, so dass nun 96 Prozent des Eigentums des Landes

in den Händen des Privatsektors liegen.

Seit der Wiedererlangung der Macht hat die sandinistische Bourgeoisie

ihren Reichtum enorm erweitert. Führende Sandinisten, die sich um Ortega

gruppieren, haben stark in eine neue Runde kapitalistischer Entwicklung

investiert, die Tourismus, Agroindustrie, Finanzen, Import/Export und

Subunternehmer für die „Maquiladoras“ umfasst. Arce (Bayardo Arce

Castaño), Teilhaber des Agribusiness-Konzerns AgriCorp und einer der

reichsten Männer Nicaraguas, ist emblematisch. Ein weiterer Auslöser für

die Proteste im April, die wenige Tage vor der Bekanntgabe des

Pensionsplans stattfanden, war ein öffentliches Exposé über das

Vermögen, das der Chef des von den Sandinisten kontrollierten Obersten

Wahlrats, Roberto Rivas, illegal erworben hatte, darunter Villen in

Costa Rica, Spanien und Nicaragua, drei Privatjets, eine Flotte von

Luxusfahrzeugen, die als Schmuggelware ins Land gebracht wurden, und

eine Kaffeeplantage.

Die Widersprüche des Kapitalismus in Nicaragua

Nicaraguas gegenwärtige Probleme wurzeln in den Widersprüchen der

kapitalistischen Entwicklung des Landes – Teil der kapitalistischen

Globalisierung, die eine enorme Ausweitung der Bergbauaktivitäten, des

Agrarhandels, des Tourismus, der Energiegewinnung und der

Infrastruktur-Megaprojekte in ganz Lateinamerika mit sich brachte, um

eine unersättliche Weltwirtschaft zu ernähren und transnationale

Unternehmenskassen zu füllen. In Nicaragua hat die Regierung Ortega

diese neue Runde der kapitalistischen Expansion geleitet, einschließlich

einer Welle von transnationalen und lokalen Unternehmensinvestitionen in

Freihandelszonen, Agroindustrie, Bergbau, Holzeinschlag und Tourismus,

die durch die Steuererleichterungen der Regierung, Landvergünstigungen

und andere Politiken, die von neoliberalen Institutionen wie dem

Internationalen Währungsfonds gelobt wurden, vorangetrieben wurden.

Unter Ortega hat sich die ausbeuterische Maquiladora-Industrie rasch in

Freihandelszonen entwickelt, in denen mehr als 100.000 meist junge

Frauen Kleidung für asiatische und nordamerikanische Unternehmen und

deren nicaraguanische Zulieferer nähen. Transnationale Kapitalisten

bevorzugen Nicaragua gegenüber den Nachbarländern wegen der extrem

niedrigen Löhne, der strengen Arbeiterkontrolle und der relativen

politischen Stabilität der Ortega-Regierung. Arbeiter verdienen

durchschnittlich 157 Dollar im Monat, den niedrigsten Lohn aller

Maquiladora-Arbeiter in Mittelamerika und decken schätzungsweise kaum 33

Prozent des Grundbedarfs eines Haushalts. Im Jahr 2016 unterdrückte die

Bereitschaftspolizei gewaltsam einen Streik für höhere Löhne, bessere

Arbeitsbedingungen und das Recht, unabhängige Gewerkschaften zu gründen,

was zu einer internationalen Kampagne für die Freilassung der

Inhaftierten führte.

Umwelt- und Gemeindeaktivisten, die die Zugeständnisse der Regierung an

transnationale Unternehmen für große Goldminenprojekte bekämpfen, haben

sich der Bereitschaftspolizei gestellt. Umweltschützer haben sich auch

Tausenden von Bauern, Indigenen und Afro-Abkömmlingen angeschlossen, um

gegen den Bau eines interozeanischen Kanals durch ein chinesisches

Unternehmen zu protestieren, dem die Ortega-Regierung 2013 die

Exklusivrechte gewährt hat. Die Konzession gibt auch grünes Licht für

eine Reihe von Nebenprojekten, wie z.B. Ferienanlagen, eine weitere

Freihandelszone, eine Ölpipeline und einen internationalen Flughafen.

Den Protesten im April ging eine Massenunzufriedenheit über ein Feuer

voraus, das Anfang des Monats auf 12.000 Hektar des Indio Maiz

Biological Reserve in der ökologisch fragilen Küstenregion der Karibik

wütete, beschrieben als die „die dramatischste ökologische Katastrophe,

die Nicaragua je erlebt hat“. In einem Prozess der Öffnung der

„Agrargrenze“, wie die Volkswirte es nennen, wurden landlose Bauern, die

aus besiedelten Gebieten vertrieben wurden, von der sandinistischen

Regierung ermutigt, in das Reservat und andere ökologisch fragile

Regionen vorzudringen.

Die „Marktwirtschaft mit einer bevorzugten Option für die Armen“ zeigte

positive Ergebnisse bei den sozialen Indikatoren. Steigende

internationale Rohstoffpreise, eine Welle ausländischer Investitionen

und umfangreiche Hilfe aus dem revolutionären Venezuela trugen zu hohen

Wachstumsraten, einer Verringerung der Armut und einer Ausweitung der

sozialen Dienste bei. Aber da die venezolanische Hilfe, die

Sozialprogramme finanzierte, aufgrund der Wirtschaftskrise dieses Landes

zurückgegangen ist und die Regierung zerstörerische Rohstoffindustrien

in neue Gebiete ausgedehnt hat, haben die Widersprüche und

Beschränkungen des Sandinista-Modells zu wachsender Unzufriedenheit

geführt. Da die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zunehmen, sind die

Wachstumsraten zurückgegangen und die Ortega-Regierung hat sich mit den

internationalen Finanzinstitutionen darauf geeinigt, ein zunehmend

neoliberales Programm umzusetzen, das den Abbau von Subventionen für

Strom, die Privatisierung der Infrastruktur und die Senkung der Renten

beinhaltet.

Doch das widersprüchliche Projekt der Sandinisten, einerseits soziale

Investitionen zu fördern und andererseits durch Zugeständnisse,

Steuererleichterungen und Unterdrückung von Arbeiter- und Bauernprotest

und politischem Dissens die transnationale Kapitalakkumulation zu

fördern, holt nun die Ortega-Regierung ein. Die sandinistische

Bourgeoisie steht vor einem Dilemma: Ihre Klasseninteressen hindern sie

daran, transnationales Kapital in Frage zu stellen oder ein

transformatives Projekt zu organisieren, doch ihre Legitimität hängt von

der Aufrechterhaltung eines revolutionären Diskurses und der

Durchführung umverteilender Reformen ab.

Die sandinistische Regierung ist jetzt der Blitzableiter für die

Verwüstungen des globalen Kapitalismus im Land, ähnlich wie unter der

Somoza-Diktatur, argumentierte der prominente nicaraguanische

Sozialwissenschaftler José Luis Rocha nach den Protesten im April. „Die

Somoza-Diktatur war ein System, das mit der supranationalen Dynamik des

Kapitalismus verbunden war, dessen Interessen es vertrat, aber nicht

kontrollieren konnte.“ In dieser Hinsicht konnte Somoza „nicht

vollständig für alle Probleme verantwortlich gemacht werden, die die

[kapitalistische Entwicklung] mit sich brachte. Aber da die

Somoza-Diktatur ein mit dieser Dynamik verstricktes System war und der

Diktator sein lokaler Repräsentant, fand die Wut des Volkes darin ihr

konkretes Ziel“ – so wie die Massenwut jetzt die Ortega-Regierung angreift.

Illusionen der Linken

Wenn die Probleme Nicaraguas nicht von den Widersprüchen des

Kapitalismus getrennt werden können, können sie auch nicht von der

langen Geschichte der US-Intervention getrennt werden. Von der totalen

Konterrevolution in den 1980er Jahren ging Washington dazu über, die

kapitalistische Hegemonie in der nicaraguanischen Zivilgesellschaft

durch neue Formen der innenpolitischen Intervention zu unterstützen –

ich habe in den 1990er Jahren zwei Bücher zu diesem Thema

veröffentlicht. Diese Art von politischer Intervention ist seit den

1990er Jahren im Gange und hat sich seit Ortegas Rückkehr ins Amt sogar

noch verstärkt. Dazu gehört auch die Finanzierung von

zivilgesellschaftlichen Gruppen, die antisandinistisch sind. Einige

dieser Gruppen nahmen an den Protesten im April teil. Ich habe an

anderer Stelle gezeigt, dass eine solche Finanzierung genauso viel oder

mehr darauf abzielt, einer antikapitalistischen Radikalisierung der

Zivilgesellschaft entgegenzuwirken, als die Führung der FSLN zu

untergraben. Darüber hinaus ist Washington besonders verärgert über

Ortegas lautstarken Widerstand gegen den US-Interventionismus in

Lateinamerika, seine Unterstützung für die belagerte venezolanische

Revolution und seine Teilnahme an der von Venezuela geführten

Bolivarianischen Alternative für Amerika (ALBA), welche die Vereinigten

Staaten systematisch zu zerlegen versucht haben.

Doch einige der internationalen Linken können die Illusion nicht

loslassen, dass Regierungen wie die FSLN in Nicaragua oder der

Afrikanische Nationalkongress in Südafrika immer noch einen

revolutionären Prozess darstellen, der die Interessen der Bevölkerung

und der Arbeiterklasse vorantreibt – auch wenn sich die neuen

herrschenden Kasten in eine eskalierende Repression verwandeln, um diese

Massen zu enteignen, den Staat zu plündern und die Interessen des

transnationalen Kapitals durchzusetzen. In „The Wretched of the Earth“

warnte Frantz Fanon, dass die neuen Eliten, die von den nationalen

Befreiungsbewegungen an die Macht gebracht wurden, verlangen, dass die

Menschen „in die Vergangenheit zurückfallen und sich von der Erinnerung

an die Epoche betrinken“, die zur nationalen Befreiung führte, selbst

wenn ihre Praktiken und die Verfolgung ihrer eigenen Klasseninteressen

diese historischen Kämpfe verraten.

Einige dieser Linken haben sich auf die Geschichte der US-Intervention

gestürzt, um Ortegas Behauptung zu unterstützen, dass die Proteste im

April und die zunehmenden Unruhen das Ergebnis einer amerikanischen

Destabilisierungskampagne sind, die derjenigen ähnelt, die in den 80er

Jahren gegen das Land oder derzeit gegen Venezuela geführt wird. Wenn

einige in Washington es vorziehen würden, Ortega durch einen

traditionelleren Vertreter der kapitalistischen Oligarchie zu ersetzen,

dann stellt ergo, Orteguismo einen revolutionären Prozess dar, und daher

sind diejenigen, die sich ihm widersetzen, konterrevolutionäre

Instrumente des US-Imperialismus.

Eine fundiertere Einschätzung kam vom lateinamerikanischen

Sozialwissenschaftlichen Rat. In einer Presseerklärung vom 24. April

verurteilte der Rat nachdrücklich die Unterdrückung der Demonstranten

durch die Regierung und lehnte gleichzeitig die „zynische Manipulation“

durch die traditionelle Oligarchie und die internationale Presse der

Proteste ab. Sie „versuchen, aus der internen Krise Kapital zu schlagen,

obwohl sie nichts über die Unterdrückung, die Morde und die Verletzungen

der Meinungsfreiheit in Honduras gesagt haben“ oder über „die politische

Unterdrückung, die Hunderte von sozialen Bewegungen, Bauern, Indigenen

und Umweltführern in Mittelamerika, Mexiko und Kolumbien das Leben

gekostet hat“.

Die eigentliche Tragödie der Proteste im April ist nicht, dass sie einen

fiktiven revolutionären Prozess bedrohen, sondern dass die Bevölkerung

zwischen der korrupten und repressiven Ortega-Regierung und der

traditionellen Oligarchie gefangen ist, unterstützt von der

internationalen Rechten, die sich nie mit dem sandinistischen Monopol

der politischen Macht wohlgefühlt hat und die die Revolte entführen

will, um diese Macht für sich zu gewinnen. Es ist keine Überraschung,

dass Ortega, als er ankündigte, die Rentenreform rückgängig zu machen,

nicht von Volksvertretern unter den Demonstranten umgeben war, sondern

von den Eigentümern der Freihandelszonenunternehmen und den Führern des

Superior Council on Private Enterprise.

Das jüngste Buch von William I. Robinson heißt „Der globale Kapitalismus und die Krise der Menschheit“